ولي العهد السعودي يعزي أسرة الصحافي خاشقجي

هسبريس - متابعة

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا بصلاح جمال خاشقجي، نجل الصحافي الذي تم قتله داخل القنصلية السعودية باسطنبول التركية.

وعبر ولي العهد عن عزائه ومواساته له ولكافة أسرته في وفاة الفقيد جمال خاشقجي.

وأعرب صلاح خاشقجي عن جزيل شكره لولي العهد على تعزيته ومواساته لهم في الفقيد.