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الرئيسية | خارج الحدود | ولي العهد السعودي يعزي أسرة الصحافي خاشقجي

ولي العهد السعودي يعزي أسرة الصحافي خاشقجي

ولي العهد السعودي يعزي أسرة الصحافي خاشقجي
هسبريس - متابعة
الأحد 21 أكتوبر 2018 - 23:05

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا بصلاح جمال خاشقجي، نجل الصحافي الذي تم قتله داخل القنصلية السعودية باسطنبول التركية.

وعبر ولي العهد عن عزائه ومواساته له ولكافة أسرته في وفاة الفقيد جمال خاشقجي.

وأعرب صلاح خاشقجي عن جزيل شكره لولي العهد على تعزيته ومواساته لهم في الفقيد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - المعلم سعد المكرد الأحد 21 أكتوبر 2018 - 23:23
نعم هذه هي اخلاق الامراء السعودية حفضهم الله من كل سوء ورد كيد اعدائهم في نحورهم .
دولة السعودية دولة الاسلام وتطبيق شرع الله وخي دولة صديقة للمغرب . هناك بعض الاوباش يكنون العداء للسعودية فقط لانها صوتت لصالح امريكا ما هذا الغباء ايها الاوباش
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-663
2 - simo fes الأحد 21 أكتوبر 2018 - 23:32
أتسائل مع نفسي ماذا ستقولون للملك الجبار غذا يوم القيامة. اللهم نسأك العفو من نار جهنم. والعياد بالله
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252
3 - المجيب الأحد 21 أكتوبر 2018 - 23:37
السلطات السعودية اعترفت على رؤوس الأشهاد أن موظفوها هم من تسبب في وفاة جمال خاشوقجي داخل القنصلية في اسطمبول، فالمفروض أن يقدم الاعتذار الصريح قبل العزاء ووعد جدي بتقديم الجناة للعدالة والقصاص منهم، وذلكم أضعف الإيمان.
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60
4 - سعيد الأحد 21 أكتوبر 2018 - 23:44
أتمنى أن يسمعها السيد ترامب حتى يعززها في ملفه ليكون دفاعه قوي فخاقشي رجل مسالم ولا يملك الا قلمه اللهما إظهر الحق وإنتقم من جراثيم هته الامة
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31
5 - كنون الأحد 21 أكتوبر 2018 - 23:48
عزاء بعد أسبوعين من قتل جمال خشاقجي ؟! عليه رحمة الله وعلى قاتليه ومن أمر بقتله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .
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48
6 - لبصير الأحد 21 أكتوبر 2018 - 23:50
ما حكم من قتل نفسا عمدا بالوكالة. وكيف لمخلوق عصى الله واطاع سيده.
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36
7 - Zohair الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 00:04
هناك شكوك حول التفسير الذي يقول إن ما حصل هو مشاجرة بالأيدي وقعت إثر دخوله القنصلية وإن الصحفي والكاتب في 60 من عمره قاوم 15 فردا من فريق أمني لا سيما أن أحدا منهم كان خبيرا في تشريح الجثث، كيف يمكن توضيح كل ذلك !؟
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20
8 - ولد حميدو الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 00:12
اطلع تاكل الكرموس انزل شكون قالها ليك
جد يسرقه احفاده في الصرف فقط و لكي يبرهن لهم عن صرامته اشترى صندوقا ليضع فيه النقود و لكن عندما يقفل يضع المفتاح فوق الصندوق
على الأقل بهذه الحيلة سيأخذ احفاده شوية و ليس بزاف
و رحم الله الصحفي اما عن الموضوع فامن إسرائيل في عدم استقرار دول المنطقة و الخواض الدي يقع بين المسلمين فالمسيحيون لم يسبق أن كانوا متفاهمين مع اليهود تاريخيا و لكن يعتبرونهم احسن من المسلمين و كما نقول
عدو عدوي صديقي
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-1
9 - bensaid الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 00:16
لا يمكن أن يتأكد احد من موت احد إلا ادا ظهرت الجثة. عزاء بدون دفن! الغاز هتشكوك!.
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