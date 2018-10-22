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كُتّاب وآراء
حكومة أستراليا تعتذر للآلاف من ضحايا البيدوفيليا
قدم رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون اعتذارا للآلاف من الأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية.
وقال موريسون أمام البرلمان، بصوت يبدو عليه التأثر، إن على استراليا الاعتراف والاعتذار عن "الصرخات الضائعة لأطفالنا"، وأضاف: "استراليا تواجه صدمة وعملا بغيضا مختبئا عن مرأى الجميع لفترة طويلة".
وأوضح المسؤول: " اليوم بصفتنا دولة، نحن نواجه إخفاقنا فى الإنصات والتصديق وتوفير العدالة. مرة أخرى نعرب عن أسفنا للأطفال الذين خذلناهم".
وأكمل موريسون: "لكل الآباء الذين تمت خيانة ثقتهم، والذين يكافحون للم شتات أطفالهم، نحن آسفون.. ولكل من حاول الكشف عن ما يحدث ولم نستمع له؛ نحن آسفون".
ويأتي الاعتذار الرسمي بعد عام تقريبا من كشف اللجنة الملكية للتحقيق، في استجابة المؤسسات بشأن الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال، عن المدى المفزع للاعتداء على الأطفال على أيدي رجال دين ومشرفين بدور الأيتام، وآخرين في مواقع أخري بالسلطة.
وقال موريسون إنه سوف يقيم متحفا وطنيا لزيادة الوعي والفهم لتداعيات الاعتداء الجنسي على الأطفال.