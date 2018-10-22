زعيم انفصالي يعلن فراره من نيجيريا إلى إسرائيل

هسبريس - أ.ف.ب

أعلن زعيم حركة "شعوب بيافرا الاصلية" الانفصالية، نامدي كانو، أنّه متواجد في إسرائيل. مشيرا في بث إذاعي إلى أنّه يدين بنجاته إلى الدولة العبرية، ومتوعدا السلطات النيجيرية بـ"الجحيم عند عودته"، وفق تعبيره.

ولم يظهر كانو للعلن منذ شتنبر 2017، لكن محاميه وشقيقه قالا إنه في إسرائيل بعد تداول صور وفيديوهات مباشرة على حسابات لشخصيات مقربة منه، تظهره وهو "يصلي عند حائط المبكى في القدس".

ويقود كانو، سمسار العقارات السابق في لندن، حركة "شعوب بيافرا الأصلية" التي تطالب بانشاء دولة مستقلة في جنوب شرق نيجيريا، حيث الاكثرية من شعب "إغبو"، وحيث توجد محطة "راديو بيافرا" المحظورة.

وفي بث إذاعي، أعلن كانو "أنا في إسرائيل"، وأضاف: "أدين بنجاتي لدولة إسرائيل" مشيرا إلى جهاز الموساد دون أن يفصح عن نوع الدعم الذي قدمته تل أبيب.

وتوعد الانفصالي قائلا: "سأعود قريبا إلى أرض بيافرا وسأحضر الجحيم معي"، وتابع:"حركة شعوب بيافرا الاصلية ستحرر بيافرا، ولن نشارك في أي انتخابات حتى اجراء استفتاء على الاستقلال".

المعني بالأمر يواجه اتهامات بالخيانة في قضية سبق واعتقل على ذمتها، حتى اطلاق سراحه بكفالة في ابريل 2017، لكنه لم يمثل أمام المحكمة مجددا في ابوجا، ما أثار تكهنات حول مكانه سابقا.

وبعد حرب دامت ثلاث سنوات، وسقوط اكثر من مليون قتيل، استسلم جنود بيافرا عام 1970 للجيش النيجيري وتخلوا عن حلمهم بالانفصال، وبعد خمسين عاما يبقى تاريخ بيافرا مسألة بالغة الحساسية في نيجيريا.