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كُتّاب وآراء
مسلسل أرطغرل يقترب من الظهور في التلفزة
كشفت قناة TRT1 التركية الرسمية، قبل يومين، عن الإعلان الترويجي للحلقة الأولى من مسلسل "قيامة أرطغرل"، الشهير في تركيا والعالم العربي في موسمه الخامس، بعد أن تأخر انطلاق الموسم الجديد.
المسلسل الذي حقق، منذ أعوام عرضه الأولى، أعلى نسب المشاهدة في تركيا، وتابعه مئات الملايين حول العالم، سيبدأ عرض حلقته الأولى، في نوفمبر المقبل، بحسب الإعلام التركي.
ونال الفيديو التعريفي الأول، اهتماما كبيرا من قبل المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الوقت الذي لم يعلن فيه عن تاريخ محدد للعرض، فإن الكواليس تتحدث عن عرضه في نوفمبر المقبل، بحسب وسائل الإعلام المحلية.
وفي الجزء الجديد، الذي يستمر فيه اسم "قيامة أرطغرل"، على أن يتم الانتقال لاحقا إلى "قيامة عثمان"، تبدأ الأحداث بعد 15 عاما من نهاية الموسم الرابع، ولذلك فإن معظم الممثلين من الوجوه الجديدة، فضلا عن استخدام ديكورات جديدة في العمل.
وقال منتج المسلسل محمد بوزداغ، في تصريحات له، إن نهاية "قيامة أرطغرل"، والانتقال إلى "قيامة عثمان"، لم يتم اتخاذ القرار بموعده بعد، ويجري العمل بهذا الإطار، وخلال فصل الصيف المقبل، ستكون له جولة لكشف جغرافية المنطقة، والتحضير لمشروع أكبر عن "قيامة عثمان".
أما قورطولوش زيدان، منسق قناة TRT1، فقال في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام، أن الفنان التركي بوراق أوزجفيت، سيلعب دور عثمان، ولكن اعتبارا من الموسم المقبل.
ونظرا للحلة الجديدة التي سيظهر فيها المسلسل، تحافظ الشركة المنتجة سرية الديكورات والملابس ومكان التصوير، قبيل الإعلان المنتظر عن العمل في الفترة المقبلة.
والفنان التركي "إنغين دوزياطان"، الذي يلعب دور أرطغرل، هو من مواليد 1972، وعمل في مسلسلات تركية أبرزها "وادي الذئاب".
وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل"، في القرن 13م، ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م / 726هـ ـ 1326م).
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
نية تتاسست على اسس دينية اسلامية وان المؤسسين بدءا من سليمان شاه غازي وارطغرل غاوي وابنه عثمان غازي كان دافعهما للجرب هو نشر الدين الاسلامي ونشر قيمه ونشر العدل. لكل ماسبق منعت دول عربية عرضه الى حد الساعة ومن بينها المغرب..في مقابل عرض افلام سمجة رديئة لا يتتبعها الا اخواننا نزلاء المؤسسات السجنية لانعداموالبديل لديهم ..(هذه حقيقة)وكذلك النساء العجائز..مع العلم ان مسلسل ارطغرل لايحمل اية رسائل ايديولوجية ..او عرقية..وهو تحفة في الاخراج والتصوير والابداع..هو احتفاء بتاربخ مشترك كمسلمين لدولة بلغت حدودها ذات فترة اسوار فيينا. فعلى الاقل ..القطبين الاعلاميين المتجمديين يحترمان الاذواق ..كما هو بث مسلسل لسنوات متتاتلية..لماذا يحرم عشاق ارطغرل من متابعته على شاشة هم شركاء فيها_ لان ميزانيتها من ضرائبهم...؟؟؟
مغرب