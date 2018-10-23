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الرئيسية | خارج الحدود | "حماس" تتلف مليون قرص مخدر وطن حشيش

"حماس" تتلف مليون قرص مخدر وطن حشيش

"حماس" تتلف مليون قرص مخدر وطن حشيش
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 04:48

أتلفت قوات أمنية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) نحو مليون قرص من عقار ترامادول المخدر وأكثر من طن من مخدر الحشيش، الاثنين، تنفيذا لأمر من القضاء العسكري في قطاع غزة المحاصر.

وصدر الأمر في أعقاب المؤتمر السنوي لإتلاف المواد المخدرة التي تصادرها شرطة مكافحة المخدرات في القطاع المحاصر.

وقال رئيس المحكمة العسكرية في غزة ديب سليمان "تم إتلاف حوالي مليون قرص من مادة الترامادول يتم تهريبها عبر الحدود لقطاع غزة، وكذلك تم إتلاف وحرق حوالي 1383 فرش حشيش ونصف".

وجرى حرق كمية المخدرات المُصادرة في منطقة مفتوحة قرب ساحل غزة.

ويسعى مسؤولون من حماس إلى تشديد العقوبات على تهريب المخدرات إلى أراضي القطاع المحاصر.

من هؤلاء رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني فرج الغول الذي قال "عقوبات تتدرج لتصل إلي عقوبة الإعدام لخطورة هذه الجريمة، خطورتها على المجتمع".

وتهرب عصابات فلسطينية ومصرية المخدرات والترامادول من مصر إلى غزة، حيث يعيش زهاء مليوني فلسطيني في منطقة طولها نحو 45 كيلومترا وعرضها يصل إلى 12 كيلومترا وترتفع فيها معدلات البطالة بشكل كبير، الأمر الذي يدفع البعض لتعاطي المخدرات.

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