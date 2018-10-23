رئيس الكاميرون يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات

هسبريس - رويترز

قالت شبكة التلفزيون الحكومية في الكاميرون على تويتر، الاثنين، إن الرئيس بول بيا فاز في الانتخابات الرئاسية بنسبة 71 بالمئة من الأصوات مما يمدد فترة ولايته المستمرة منذ 36 عاما ويدعم مكانته كواحد من الذين سجلوا أطول فترات حكم في أفريقيا.

وجاء الفوز، الذي يمنح الرئيس البالغ من العمر 85 عاما فترة ولاية سابعة، وسط مزاعم من مرشحي المعارضة بأن الانتخابات زورت.

ومنعت أعمال عنف ارتبطت بحركة انفصالية في المناطق الناطقة بالإنجليزية بغرب البلاد أغلب السكان هناك من الإدلاء بأصواتهم.