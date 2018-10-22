إيقاف مركب بتونس يقل 18 مهاجرا سريا جزائريا

هسبريس - متابعة

أوقفت وحدة تابعة للقوات البحرية التونسية الاثنين، مركب صيد على متنه 18 مهاجرا سريا جزائريا، تتراوح أعمارهم بين 19 و38 سنة، شمال مدينة طبرقة (شمال غرب تونس).

وأفادت وزارة الدفاع التونسية بأن الموقوفين صرحوا أنهم أبحروا منذ الليلة الفاصلة بين 17 و18 أكتوبر 2018، من سواحل عنابة (600 كلم شرق الجزائر العاصمة)، بهدف الهجرة السرية في اتجاه السواحل الإيطالية.

وأوضح بلاغ للوزارة أنه تم نقل الموقوفين إلى ميناء طبرقة، حيث تم تسليمهم إلى الحرس الوطني التونسي (الدرك) "لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم".

ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن ضبط 14 شخصا في منطقة قصور الساف بولاية المهدية (200 كلم جنوب تونس العاصمة) و بولاية المنستير (شرق)، كانوا يعتزمون القيام بمحاولة للهجرة السرية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، اليوم ، أن الأمن التونسي تمكن في إطار التصدي لظاهرة الهجرة السرية، من ضبط 11 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 18 و32 سنة "اعترفوا بأنهم كانوا يعتزمون المشاركة في عملية للهجرة السرية انطلاقا من سواحل مدينة المهدية".

وفي ولاية المنستير، داهمت دوريات أمنية أمس الأحد مستودعا ضبطت داخله ثلاثة أشخاص وكمية من المحروقات، حيث اعترف الموقوفون بأنهم كانوا يعتزمون المشاركة في عملية للهجرة السرية انطلاقا من سواحل الجهة.

يذكر أن 3811 تونسيا وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية السنة الجارية إلى غاية غشت الماضي في إطار الهجرة السرية، مقابل 1721 خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق تقارير المفوضية السامية لشؤون للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.