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كُتّاب وآراء
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أردوغان: الفريق السعودي خطط لاغتيال جمال خاشقجي
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 10:31
قال الرئيس التركي طيب رجب أردوغان اليوم في كلمته أمام كتلته البرلمانية إن الفريق السعودي المشكل من 15 عضوا خطط لقتل الصحافي جمال خاشقجي قبل أيام من قدومه إلى اسطنبول.
ويأتي تصريح أردوغان ليرد على ما ذهبت إليه السلطات السعودية بشأن مقتل الصحافي، كونه توفي أثناء شجار مع مسؤولين سعوديين داخل القنصلية.
التفاصيل في ما بعد..
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - ahmad الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 10:52
السعودية بقيادة ابن سلمان تتجه الى الهاوية يحز في النفس عندما ترى أرتفاع تمالف الحج الى مبالغ خيالية ويأخدها ترامب بكل هدوء الله يفجها
2 - عين العقل الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 10:53
كنت تعلم السيد اردوغان بان السعودية ستقتل الصحافي لان ال س ي ي اوحت لك بذالك في صفقة القس و تركت المسكين يموت لتقتات من جثته
ما بقات تقة
ما بقات تقة
3 - خالد السوسي الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 10:53
القصاص كيفما فعلوا في الشعب . نتمنى تطبيقه امام الملأ. و نتمنى احداث بحث مثلما فعلو في المغرب في حق الزايدي و باها.
4 - عقنا بيكوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 10:54
و لكن نقض كل شيء حين تحول الى موضوع آخر مباشرة حيث قال ،، نحن مع 15 تموز ،، في إشارة الى 15 مشتبه بهم دون الثلاثة المشار اليهم
5 - RAMO الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:11
تصريح أوردوغان كان متوقعا ، لم يضف جديدا عم هو متداول.
أمريكا أو تركيا لا تهمهم وقائع الجريمة ، بقدر تهمهم مصالحهم
في المنطقة .
أمريكا أو تركيا لا تهمهم وقائع الجريمة ، بقدر تهمهم مصالحهم
في المنطقة .
6 - متتبع الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:16
المجتمع الدولي يطالب الدولة السعودية الكشف عن مكان تواجد الجثة و عن المتعاون المحلي الذي سلمت له الجثة لإتلافها و عن من أصدر الأوامر لاغتيال الصحفي رحمة الله عليه.
7 - جونيمار الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:25
هذا ممكن واخا ما نعرف السياسة لماذا اختاروا ال سعود تركيا لأنها متفقة مع أمريكا للتدخل في شؤونكم وتتهمكم بما تشاء سياسة صبيانية لانهم يريدون استهدافكم بهذه الطريقة الخبيثة داروا لك انقلاب والان قتلوا صحافي في بلادكم لماذا يتربصون بكم اللهم اجعل كيدهم في نحورهم
8 - محمد سعيد KSA الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:26
السلام عليكم
اردوغان يصيح لأن السعودية رفضت الإبتزاز الإقتصادي الذي أراده، السعودية ستحاكم المجموعة المتورطة في الرياض وأما أنت يا سيد أردوغان فأنشغل بالديون التي حملتها على ظهر تركيا.
اليوم إنخفضت الليره التركيه من جديد مع ان القس الأمريكي قد أفرج عنه
السعودية أكبر من أن تضرها يا اردوغان والغرب كله معك
لن يقدر على السعودية إلا الله.
اردوغان يصيح لأن السعودية رفضت الإبتزاز الإقتصادي الذي أراده، السعودية ستحاكم المجموعة المتورطة في الرياض وأما أنت يا سيد أردوغان فأنشغل بالديون التي حملتها على ظهر تركيا.
اليوم إنخفضت الليره التركيه من جديد مع ان القس الأمريكي قد أفرج عنه
السعودية أكبر من أن تضرها يا اردوغان والغرب كله معك
لن يقدر على السعودية إلا الله.
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