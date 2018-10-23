أردوغان: الفريق السعودي خطط لاغتيال جمال خاشقجي

هسبريس من الرباط

قال الرئيس التركي طيب رجب أردوغان اليوم في كلمته أمام كتلته البرلمانية إن الفريق السعودي المشكل من 15 عضوا خطط لقتل الصحافي جمال خاشقجي قبل أيام من قدومه إلى اسطنبول.

ويأتي تصريح أردوغان ليرد على ما ذهبت إليه السلطات السعودية بشأن مقتل الصحافي، كونه توفي أثناء شجار مع مسؤولين سعوديين داخل القنصلية.

التفاصيل في ما بعد..