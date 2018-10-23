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كُتّاب وآراء
الرئيس التركي يطلب مقاضاة سعوديين في إسطنبول
دعا الرئيس التركي طيب رجب أردوغان اليوم خلال كلمته داخل البرلمان، إلى محاكمة 18 شخصا سعوديا، من بينهم مسؤولون كبار، في محاكم تركيا، باعتبار أن جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي جرت على الأرض التركية.
وبعد أن اقترح أردوغان على ملك السعودية مقاضاة الفريق السعودي داخل المحاكم التركية، اعتبر أن إلقاء اللوم على رجال الأمن لا يطمئن تركيا ولا المجتمع الدولي.
ولم يفت الرئيس التركي التساؤل بشأن مصير جثة خاشقجي، قائلا إن السعودية تؤكد أن الجثة تم تسليمها إلى متعهد محلي، متسائلا من هو هذا المتعهد المحلي..
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
شتان بين تقديم طلب رسمي وبين تقديم اقتراح .
رجاء يجب الحرص في مثل هذه الامور خاصة اذا كان الامر ينعلق بالقاموس السياسي
اسئلة كثيرة امريكا لها صفقات كبيرة مع السعودية امريكا منذ اسابيع وضعت توركيا بين المطرقة والسندان السعودية تتحكم عن بعد توركيا اخر المطاف سترضخ
الله ياخذ الحق اللهم انتقم