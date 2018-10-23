24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1007:3613:1716:1918:4820:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. داء السل يصل إلى المجلس الأسبوعي للحكومة (5.00)

  2. هكذ كان موكب خبز "الكومير" يتعقّب الصباحات البعيدة للمغاربة (5.00)

  3. "العلامة الزرقاء" تسم نادي الوداد الرياضي (5.00)

  4. رصيف الصحافة: قادة العدالة والتنمية يطالبون بطي صفحة بنكيران (5.00)

  5. وزارة الجالية تنقل المسرح الأمازيغي إلى مغاربة العالم بـ51 عرضا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس التركي يطلب مقاضاة سعوديين في إسطنبول

الرئيس التركي يطلب مقاضاة سعوديين في إسطنبول

2018/08/Erdgan_106791318.jpg
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 10:50

دعا الرئيس التركي طيب رجب أردوغان اليوم خلال كلمته داخل البرلمان، إلى محاكمة 18 شخصا سعوديا، من بينهم مسؤولون كبار، في محاكم تركيا، باعتبار أن جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي جرت على الأرض التركية.

وبعد أن اقترح أردوغان على ملك السعودية مقاضاة الفريق السعودي داخل المحاكم التركية، اعتبر أن إلقاء اللوم على رجال الأمن لا يطمئن تركيا ولا المجتمع الدولي.

ولم يفت الرئيس التركي التساؤل بشأن مصير جثة خاشقجي، قائلا إن السعودية تؤكد أن الجثة تم تسليمها إلى متعهد محلي، متسائلا من هو هذا المتعهد المحلي..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ماقال والو الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:05
السيد اردوغان لم يقل شيئا لكنه لم ينف التهمة عن بن سلمان..ترك الباب مفتوحا على مصراعيه لتكون له حرية الدخول والخروج لفتحه أوإغلاقه متى شاء على كل الإحتمالات وهذه هي سياسة المصالح ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
2 - طارق الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:06
أردوغان شقط عنه القناع، لطالما إعتبرته أنزه رئيس دولة في العالم لكن بما قام به في قضية خاشقجي أعتبر أنه شعبيته سوف تقل لأن العالم بأكمله كان يرى فيه طوق النجاة لمعرفة ما جرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
3 - غير بوهالي الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:08
للأسف أردوغان لم يأت بجديد واقيلا الماتش مبيوع اللي بقى فيا الحال هو أنه بقينا بلا خذمة هاد الصباح كانتسناو في الجديد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
4 - محمد الشاوي الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:08
الرءيس التركي لم يطلب مقاضاة المتهمين بتركيا وانما اقترح على الملك سلمان ان يتم ذلك.
شتان بين تقديم طلب رسمي وبين تقديم اقتراح .
رجاء يجب الحرص في مثل هذه الامور خاصة اذا كان الامر ينعلق بالقاموس السياسي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
5 - hobal الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:27
لقد فازت السعودية بالصفقة الان تعلمت شيئ مفيد جدا الا وهو ان ب المال يمكن شراء كل شيئ اردوغان في موقف ضعيف حيث انهيار اليرة واصبحت العملة لا تتوفر على الشروط لمواكبة التعاملات النقدية العالية هذه نقطة ضعف التي قسمت ضهر البعير
اسئلة كثيرة امريكا لها صفقات كبيرة مع السعودية امريكا منذ اسابيع وضعت توركيا بين المطرقة والسندان السعودية تتحكم عن بعد توركيا اخر المطاف سترضخ
الله ياخذ الحق اللهم انتقم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - مغربية حرة الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:27
خطاب اردوغان لم يضف اي جديد سوى مدح ملك السعودية كأنه ليس هناك جريمة قتل بطريقة وحشية، ان كان هذا يدل على شيء فانه يدل على ان هناك مصالح اكثر من موت الصحفي خاشقجي، خطاب كله مراوغات، في عمليات الاغتيال الاحترافية نجد الجثة والقاتل مجهول....اما هنا الجثة مجهولة والقاتل الكل يعرفه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - كفى الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:37
في القانون ليس هناك شيء اسمه الظن هناك الدليل المادي القاطع او الاعتراف التلقاءي او اقرار المجرمين بان من ارسلهم هو بن سلمان لحد الان لم تتوصل تركيا باي من هذا القبيل لان من المفروض استنطاقهم هربوا ،فلا يحق لاردوغان ان يتهم بن سلمان مباشرة وترك الباب مفتوحا حتى يظهر الجديد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.