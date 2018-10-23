الجبير يتعهد بتحقيق شامل في قضية خاشقجي

هسبريس - رويترز

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الثلاثاء إن بلاده ملتزمة بإجراء تحقيق شامل وكامل للتوصل إلى الحقيقة وراء مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي في تركيا.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي في إندونيسيا خلال زيارة دولة أن السعودية أرسلت فريقا إلى تركيا لإجراء تحقيق مشترك "وكشفت دليلا على حدوث قتل" في القنصلية السعودية في اسطنبول.

ومضى قائلا في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزيرة الخارجية الإندونيسية "عبرنا عن التزامنا بأن يكون التحقيق شاملا وكاملا وبكشف الحقيقة ومحاسبة أولئك المسؤولين".

وقال "سنعمل على سلامة الإجراءات والآليات لضمان ألا يتكرر أبدا شيء كهذا".

وقال الجبير إن السلطات احتجزت 18 شخصا وأقالت ستة من كبار المسؤولين نتيجة التحقيق.

واجتمع الجبير أمس الاثنين مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الذي دعا إلى تحقيق "شفاف وشامل".