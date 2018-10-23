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الرئيسية | خارج الحدود | الجبير يتعهد بتحقيق شامل في قضية خاشقجي

الجبير يتعهد بتحقيق شامل في قضية خاشقجي

الجبير يتعهد بتحقيق شامل في قضية خاشقجي
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:42

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الثلاثاء إن بلاده ملتزمة بإجراء تحقيق شامل وكامل للتوصل إلى الحقيقة وراء مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي في تركيا.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي في إندونيسيا خلال زيارة دولة أن السعودية أرسلت فريقا إلى تركيا لإجراء تحقيق مشترك "وكشفت دليلا على حدوث قتل" في القنصلية السعودية في اسطنبول.

ومضى قائلا في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزيرة الخارجية الإندونيسية "عبرنا عن التزامنا بأن يكون التحقيق شاملا وكاملا وبكشف الحقيقة ومحاسبة أولئك المسؤولين".

وقال "سنعمل على سلامة الإجراءات والآليات لضمان ألا يتكرر أبدا شيء كهذا".

وقال الجبير إن السلطات احتجزت 18 شخصا وأقالت ستة من كبار المسؤولين نتيجة التحقيق.

واجتمع الجبير أمس الاثنين مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الذي دعا إلى تحقيق "شفاف وشامل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ابن تازة السفلى الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:53
والتقرير سيكون على الشكل التالي: هناك نوعان من الولادة: طبيعية و قيصرية
و هناك نوعان من الوفاة: طبيعية و قنصلية
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2 - عبدالله الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 12:04
ستستمر التحقيق حتى تهدئ الأمور أو تتحلل الجثة ألم اعترفوا بقتله فكفى بها فضيحة يا آل سعود
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3 - le chahid au ciel الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 12:08
on va accuser les assassins envoyés pour liquider un opposant pacifiste et bien c'est simple le journaliste assassiné ,a été levé au ciel car il le mérite c'est un chahid,et oui d'autres qui rivalisent avec daesh,
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4 - بن حميد ماجد الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 12:17
اغبى جهاز استخباراتي عرفه التاريخ غباء وراءه غباء
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13
5 - كلام كلام كلام الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 12:21
إن كان الرجل قتل فعلا فإن تركيا والسعودية شريكتان في "الجريمة" لأنه تركي الأصل سعودي الجنسية بحكم مولده ولأن تركيا تلاعبت بالأخبار والسعودية تتعتعت حيث قدمت عدة روايات ولأن تركيا رغم التكنولوجيا لم تعتر على ما يفيد التحقيق اللهم إلا إذا كانت هناك خبايا من ورائها مساومات وليس هذا بغريب على من جعل همه الدنيا والمال وفي هذا الصدد يمكن القول بأن السعودية تشتري الصمت والتعتيم...
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6 - سلمى الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 12:22
إلى أين أنتم ذاهبون بهذا الظلم و الجبروت يا طغاة؟ ألا تتذكرون أن الله تعالى فوقكم؟ ألا تخافون من عقابه يوم لا ينفع مال ولا جاه.حسبي الله و نعم الوكيل. اللهم أحسن خاتمتنا يارب.
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7 - ابو حنظلة الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 12:22
وهل تعتقد السعودية بخرجاتها المتعمدة في الكذب ان يؤمن العالم بقصة دراكولا مصاص الدماء؟؟ترامب كان اصدق حديثا من السعودين وقال تهمنا مصلحة بيع السلاح للسعودية ونحن من سيخسر صفقة 450 مليار دولار مع إضافة 110 مليار اخرى،دونالد ترامب اعجبني بخباثة رأيه الصادق،المصلحة اولا للأمة الأمريكية على حساب الأخلاق الزائفة.
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8 - الحقيقة باينة الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 12:32
لقد تمت الصفقة الثلاثية المحاور وتركيا تماطل وتضغط على السعودية لأن تدفع أكثر مما وعدت به تماما كما تفعل أمريكا فالمصلحة قبل كل شيئ ، ووقوع السعودية في فخ بناية القنصلية كان مدروسا كما وقعت في فخ 11شتنبرجميع العناصر الإرهابية كانوا سعوديين ، ومازالت السعودية وغيرها من الأنظمة العربية تسقط في فخاخ سوء تدبيرهم مبتزون بسبب تخبطهم وسلوكهم وقد صرح مسؤول في إسرائيل قائلا لو كشفنا عن فظائح الحكام العرب لثارت شعوبهم من المحيط إلى المحيط شرقا وغربا.
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9 - المتتبع الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 12:42
ما معنى فتح تحقيق شامل ايها الوزير جريمة القتل تمت مع سبق الاسرار والترصد ولذلك وجب على الحكومة السعودية تسليم الجناة ليحاكموا اما في تركيا او في محكمة دولية بجنيف
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10 - sword of justice الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 12:44
من كثرة الغبن والحمق يريدون لنا ان نبتلع طعم الكذب والنفاق في قتل وقطع رأس جمال،لقد تكذرت قصة 15 رجلا يحملون صندوق في قصة القراصنة l'île au trésor فوجدتها متطابقة مع قضية السعودية ،حيث قام 15 قرصان بقطع الجثة و تزيف الحقائق،
السياسة لا أخلاق فيها ولا مبادئ،المصلحة هي الأولى لواشنطن ثم تركيا واخيرا السعودية،لقد صدق ترامب بأنه هو الخاسر في حالة حظر مبيعلت الأسلحة للسعودية،وهنا ادا بان السبب بطل العجب فلا تصدقوا ابدا ااسياسين.
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