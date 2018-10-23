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كُتّاب وآراء
الجبير يتعهد بتحقيق شامل في قضية خاشقجي
قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الثلاثاء إن بلاده ملتزمة بإجراء تحقيق شامل وكامل للتوصل إلى الحقيقة وراء مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي في تركيا.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي في إندونيسيا خلال زيارة دولة أن السعودية أرسلت فريقا إلى تركيا لإجراء تحقيق مشترك "وكشفت دليلا على حدوث قتل" في القنصلية السعودية في اسطنبول.
ومضى قائلا في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزيرة الخارجية الإندونيسية "عبرنا عن التزامنا بأن يكون التحقيق شاملا وكاملا وبكشف الحقيقة ومحاسبة أولئك المسؤولين".
وقال "سنعمل على سلامة الإجراءات والآليات لضمان ألا يتكرر أبدا شيء كهذا".
وقال الجبير إن السلطات احتجزت 18 شخصا وأقالت ستة من كبار المسؤولين نتيجة التحقيق.
واجتمع الجبير أمس الاثنين مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الذي دعا إلى تحقيق "شفاف وشامل".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
و هناك نوعان من الوفاة: طبيعية و قنصلية
السياسة لا أخلاق فيها ولا مبادئ،المصلحة هي الأولى لواشنطن ثم تركيا واخيرا السعودية،لقد صدق ترامب بأنه هو الخاسر في حالة حظر مبيعلت الأسلحة للسعودية،وهنا ادا بان السبب بطل العجب فلا تصدقوا ابدا ااسياسين.