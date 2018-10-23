24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:36
|13:17
|16:19
|18:48
|20:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أخنوش يعلب ورقة الأمازيغية
- رئيس "الموساد": التجسس رأس حربة إسرائيل
- ليو ميسي يبدأ خطته العلاجية للتعافي من الكسر
- "المستشارين" يستكمل هياكله في جلسة عمومية
- اتهام رجل وزوجته في ألمانيا بقتل والديه وإخفاء جثتيهما في حائط المرآب
هكذ كان موكب خبز "الكومير" يتعقّب الصباحات البعيدة للمغاربة (5.00)
رصيف الصحافة: قادة العدالة والتنمية يطالبون بطي صفحة بنكيران (5.00)
وزارة الجالية تنقل المسرح الأمازيغي إلى مغاربة العالم بـ51 عرضا (5.00)
- فيديو يصدم المغاربة .. شابان يصوّران تفاصيل تعريض فتاة للاغتصاب - (100)
- طارق رمضان يعترف أمام المحكمة بإقامة علاقات جنسية رضائية - (88)
- مفاجآت قضية خاشقجي .. "شبيه" يتقمص شخصيته للتمويه الأمني - (79)
- يتيم يرمي بكرة الزيادة في الأجور إلى ملعب "الباطرونا" والنقابات - (67)
- "العبودية والتماطل" يدفَعان أساتذة التعاقد إلى ترْكِ مدارس المملكة - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أردوغان: خاشقجي قُتل "بطريقة وحشية" .. وملك السعودية "صادق"
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن هناك مؤشرات قوية على أن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي كان مدبرا، وإنه قُتل "بطريقة وحشية".
وأضاف متحدثا إلى أعضاء حزبه العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، أنه أبلغ الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية أن القنصل السعودي في اسطنبول غير كفء وأنه شعر براحة لإعفائه من مهامه وعودته لبلاده.
وتابع بأن القبض على 18 شخصا في السعودية لصلتهم بجريمة القتل تتفق مع معلومات المخابرات التركية بشأن الواقعة.
وقال الرئيس التركي إنه غير راض عن تحميل السعودية مسؤولية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لبعض أفراد مخابراتها.
وأضاف أنه لا يشك في صدق الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية.
وقال أيضا إن مكان جثة خاشقجي لم يعرف بعد، وطالب السعودية بالكشف عن هوية "متعاون محلي" قيل إنه أخذ الجثة.
واسترسل أردوغان بأن فريقا سعوديا وصل إلى تركيا في اليوم السابق لمقتل الصحفي، وإنه تمت إزالة كاميرات القنصلية السعودية.
وقال الرئيس التركي إن فريقا سعوديا من 15 فردا دخل القنصلية في يوم قتل خاشقجي وإن ثلاثة من أفراده ذهبوا في رحلة استكشافية إلى غابة بلجراد في اسطنبول ويلوا على مسافة 90 كيلومترا جنوبي اسطنبول.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
آسف لم أعد أحترمك