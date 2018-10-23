أردوغان: خاشقجي قُتل "بطريقة وحشية" .. وملك السعودية "صادق"

هسبريس - متابعة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن هناك مؤشرات قوية على أن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي كان مدبرا، وإنه قُتل "بطريقة وحشية".

وأضاف متحدثا إلى أعضاء حزبه العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، أنه أبلغ الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية أن القنصل السعودي في اسطنبول غير كفء وأنه شعر براحة لإعفائه من مهامه وعودته لبلاده.

وتابع بأن القبض على 18 شخصا في السعودية لصلتهم بجريمة القتل تتفق مع معلومات المخابرات التركية بشأن الواقعة.

وقال الرئيس التركي إنه غير راض عن تحميل السعودية مسؤولية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لبعض أفراد مخابراتها.

وأضاف أنه لا يشك في صدق الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية.

وقال أيضا إن مكان جثة خاشقجي لم يعرف بعد، وطالب السعودية بالكشف عن هوية "متعاون محلي" قيل إنه أخذ الجثة.

واسترسل أردوغان بأن فريقا سعوديا وصل إلى تركيا في اليوم السابق لمقتل الصحفي، وإنه تمت إزالة كاميرات القنصلية السعودية.

وقال الرئيس التركي إن فريقا سعوديا من 15 فردا دخل القنصلية في يوم قتل خاشقجي وإن ثلاثة من أفراده ذهبوا في رحلة استكشافية إلى غابة بلجراد في اسطنبول ويلوا على مسافة 90 كيلومترا جنوبي اسطنبول.