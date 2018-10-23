24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:36
|13:17
|16:19
|18:48
|20:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رئيس "الموساد": التجسس رأس حربة إسرائيل
- ليو ميسي يبدأ خطته العلاجية للتعافي من الكسر
- زامبيا تحيي خطة تروم إعدام 2000 فرس نهر
- الفرقة الوطنية تحاصر أنشطة شبكات "مافيا العقار" بالدار البيضاء
- مسلسل أرطغرل يقترب من الظهور في التلفزة
الفرقة الوطنية تحاصر أنشطة شبكات "مافيا العقار" بالدار البيضاء (5.00)
رفض الحكومة لرفع أجور صغار الموظفين يثير امتعاض النقابات (5.00)
رصيف الصحافة: قادة العدالة والتنمية يطالبون بطي صفحة بنكيران (5.00)
وزارة الجالية تنقل المسرح الأمازيغي إلى مغاربة العالم بـ51 عرضا (5.00)
- السرعة وراء فاجعة "قطار الموت" .. و"القتل الخطأ" يورط السائق - (166)
- أردوغان: خاشقجي قُتل "بطريقة وحشية" .. وملك السعودية "صادق" - (126)
- طارق رمضان يعترف أمام المحكمة بإقامة علاقات جنسية رضائية - (98)
- يتيم يرمي بكرة الزيادة في الأجور إلى ملعب "الباطرونا" والنقابات - (68)
- "العبودية والتماطل" يدفَعان أساتذة التعاقد إلى ترْكِ مدارس المملكة - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأمم المتحدة تنتقد حظر فرنسا لارتداء النقاب
قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن حظر فرنسا ارتداء النقاب يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان.
وأضافت اللجنة في بيان أن فرنسا لم تنجح في إقناع اللجنة بالحظر وأنها أمرتها بمراجعة التشريع.
وجاء في البيان "اللجنة لم تقتنع بزعم فرنسا أن حظر غطاء الوجه ضروري ومتناسب من الناحية الأمنية أو لتحقيق هدف ‘العيش معا‘ في المجتمع".
وقالت اللجنة، التي تضم مجموعة من الخبراء يراقبون التزام الدول بالاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، إن أمام فرنسا 180 يوما لإبلاغها عن الإجراءات التي اتخذتها.