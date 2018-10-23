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الرئيسية | خارج الحدود | الأمم المتحدة تنتقد حظر فرنسا لارتداء النقاب

الأمم المتحدة تنتقد حظر فرنسا لارتداء النقاب

الأمم المتحدة تنتقد حظر فرنسا لارتداء النقاب
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 16:40

قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن حظر فرنسا ارتداء النقاب يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان.

وأضافت اللجنة في بيان أن فرنسا لم تنجح في إقناع اللجنة بالحظر وأنها أمرتها بمراجعة التشريع.

وجاء في البيان "اللجنة لم تقتنع بزعم فرنسا أن حظر غطاء الوجه ضروري ومتناسب من الناحية الأمنية أو لتحقيق هدف ‘العيش معا‘ في المجتمع".

وقالت اللجنة، التي تضم مجموعة من الخبراء يراقبون التزام الدول بالاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، إن أمام فرنسا 180 يوما لإبلاغها عن الإجراءات التي اتخذتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ياسين الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 16:44
هههههه على سلامة الامم المتحدة .والدول الأخرى التي منعت النقاب مند اكثر من ثلات سنوات منها نمسا والدنمارك والنرويج وغيرهم الم تعلم بهم .وحتى فرنسا مند اكثر من عام التي اقرت بمنع النقاب .اين كنتم .ام ان لديكم حسابات لا نعرفها ..
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6
2 - ابو عبد الله الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 16:59
ردا على الأخ ياسين صاحب التعليق الاول فرنسا هي اول دولة إعتمدت هذا القانون بين قوسين وهذا كان أكثر من 6 سنوات وليس سنة يعني في عهد الرئيس اليهودي شاركوزي
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4
3 - Zeggo Amlal الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 17:31
Mai n'oubliez pas que la France est le berceau des droits de l'homme. Dans les pays où la femme a acqui tous ses droits il est devenu anormal qu'elle se cache derrière une couverture comme un objet secret appartenant à l'homme. Ça en plus des obligations identitaires et sécuritaires . Il ya des hommes aussi qui se cachent derrière ce machin pour truquer dans la société pour plusieurs raisons.
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-2
4 - حسين عمري الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 17:35
علمانية فرنسا المتطرفة تطرد الدين من كل ماله علاقة بالحياة. علمانية وليدة ظرف تاريخية معرفة تلخصها مقولة*(لقد شنقنا آخر الملوك بامعاء اخر القساوسة)*هذه العلنامنية تدفع فرنسا الى التضيف حرية العبادة اللباس الذي له رمزية دينية.. ولكن بصور انتقائية..قلنسوة اليهود(طاقية تلبس عند القيام بالشعائر الدينية،ودليل التدين)**لماذا لاتمنع داخل الادارات والمدارس والجامعات..؟لباس الراهبات والرهبان. ؟؟ان حرية الانسان لاتتجزأ..وضمان الامن والسلامة يقتضيان احتواء كافة الديلنات و العقائد المتواجدة على الارض...التطرف يولد التطرف. فعل ورد فعل...
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