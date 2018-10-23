محكمة تجرد المغربي بلقاسم من الجنسية البلجيكية

هسبريس - د.ب.أ

قضت محكمة استئناف بمدينة انتويرب بشمال بلجيكا بتجريد فؤاد بلقاسم، الزعيم السابق لجماعة الشريعة في بلجيكا، من جنسيته البلجيكية.

وقالت وكالة الأنباء البلجيكية إن المحكمة خلصت إلى أن بلقاسم انتهك مسؤوليته كمواطن. وهو الآن يعد مغربي الجنسية فقط.

وكان قد تم اتهام أعضاء بجماعة الشريعة في بلجيكا عام 2016 بتجنيد شباب ليصبحوا مجاهدين وتوجيههم عقائديا في مقر الجماعة في انتويرب. وصدر حكم بحبس بلقاسم، الذي كان يقضي فترة حبس في قضية أخرى، لمدة 12 عاما لإدانته بقيادة الجماعة.

وقالت ليليان فيرجاوي محامية بلقاسم إنها تدرس الطعن على الحكم لتجنب ترحيل بلقائم للمغرب، وربما طرح القضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.