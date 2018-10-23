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الرئيسية | خارج الحدود | محكمة تجرد المغربي بلقاسم من الجنسية البلجيكية

محكمة تجرد المغربي بلقاسم من الجنسية البلجيكية

محكمة تجرد المغربي بلقاسم من الجنسية البلجيكية
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 14:50

قضت محكمة استئناف بمدينة انتويرب بشمال بلجيكا بتجريد فؤاد بلقاسم، الزعيم السابق لجماعة الشريعة في بلجيكا، من جنسيته البلجيكية.

وقالت وكالة الأنباء البلجيكية إن المحكمة خلصت إلى أن بلقاسم انتهك مسؤوليته كمواطن. وهو الآن يعد مغربي الجنسية فقط.

وكان قد تم اتهام أعضاء بجماعة الشريعة في بلجيكا عام 2016 بتجنيد شباب ليصبحوا مجاهدين وتوجيههم عقائديا في مقر الجماعة في انتويرب. وصدر حكم بحبس بلقاسم، الذي كان يقضي فترة حبس في قضية أخرى، لمدة 12 عاما لإدانته بقيادة الجماعة.

وقالت ليليان فيرجاوي محامية بلقاسم إنها تدرس الطعن على الحكم لتجنب ترحيل بلقائم للمغرب، وربما طرح القضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مامور الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 15:14
يستاهل لانه لايحترم قوانيين البلد الذي اكرمته
اخواننا في الاسلام تشردهم بلادهم الاسلامية ويحتضنهم الغرب ويوفر لهم الغذاء والدواء و حرية الاعتقاد وكل شئ
واول مايفعله يصلي ويعدو على هذا البلد : اللهم يتم ابنائهم واجعلهم غنيمة للمسليمن --- هذا لاعلاقة له بمكارم الاخلاق
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49
2 - Said الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 15:14
اتمنى ان ترسل بلجيكا هذه الاصناف من البشر إلى كوكب آخر.
ليس لهم مكانة بيننا، نحن نُؤمن بدين لوالدين و الوسطية و الاعتدال.
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36
3 - ber nour الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 15:17
مبروك عليك. تعالى تشد نوبا مع خوتك صحاب الرقية الشرعية في المغرب الثقافات
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46
4 - خالد الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 15:21
ياك هو ساكن عند دولة كافرة (بالنسبة له)إوا علاش المحامية مبغتهمش يرضوه للمغرب!! خليه باش يجرب المزيريا مزيان ويتوب توبة نصوحة
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26
5 - amin sidi الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 15:22
سلام.
علاه منين طلبت جنسياتهم وعتنقت دين دستورهم ادرتي لحم كتافك من خيراتهم ادب كفرتيهوم ورتدتي عن دين دوستورهم دب ارجع لبلدك باش طياح لحم كتافك
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22
6 - عبدية الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 15:34
عضيتي اليد لي كرمتكم و حاسنت بيكم وليتو تجندو الشباب باش يقتلوهم.يستاهلو الترحيل و التجريد من جميع الممتلكات .حبط للمغرب و شوف اش يطرا فيك
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11
7 - سناء الادريسي الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 16:10
يجرد من جنسيته ليس لعدم احترامه البلد الذي يعيش فيه ولكن لسببين
اولها ثقة المغفلين منا بان القانون في الدول الغربية عادلا عدلا مطلقا وأنها دولا ضد العنصرية ومع حرية التعبير والتدين، الثاني أن المغرب بفرض الجنسية المغربية على كل مغربي حتى وإن حمل جنسية اخرى يشجع القانون الاخر بالغاء الجنسية . فمن غير المعقول أن تقوم الدولة حينها بتجريد مواطنيها من جنسيتهم فسيكون حينها معدم الجنسية فلايعقل أن تسقط بلجيكا الجنسية على المواطن البلجيكي. عندما فرض المغرب عدم اسقاط الجنسية عن المغاربة حتى لو حملوا جنسية أخرى كا الهدف متابعة المغاربة و ليس حبا فيهم ولكن خوفا انذاك من تكوين معارضة بالخارج وبهذا يمكن للمغرب متابعة المواطنين واصدارالاحكام ومحاكمتهم والمطالبة بهم أينما حلوا وارتحلوا يعني أنت بالداخل مضطهد ومخروس وبالخارج متابع ومراقب ومخروس. هذه هي الحماية والرعاية التي يوليها القانون المغربي لمواطنيه بالداخل والخارج.
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1
8 - لا اريد الحرية الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 16:22
ياريت لكان لدي جنسية مثله احمد و الله ليل نهار مشكوره علي نعمته الديمقراطية وحق في ططبيب وتعليم وفي العدالة الاجتماعية هو لا يرد كل هد إذن مرحبا بيك في بلاد الفقر والبطالة والفساد سوف تندم علي اليوم الدي وليت فيه
حنا أخترت تعليم الجاهلية
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