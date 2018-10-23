الملك سلمان يتوعد المسؤولين عن مقتل خاشقجي

هسبريس - متابعة

قال مجلس الوزراء السعودي بعد اجتماع رأسه الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية اليوم الثلاثاء إن السعودية ستحاسب المقصرين، أيا من كانوا، في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وشدد المجلس على أن السعودية تأسست على نهج "ترتكز أحكامه على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها وترسيخ أسسها".

وشدد المجلس على أن الرياض اتخذت "إجراءات لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المقصر كائنا من كان".