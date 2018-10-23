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الرئيسية | خارج الحدود | الملك سلمان يتوعد المسؤولين عن مقتل خاشقجي

الملك سلمان يتوعد المسؤولين عن مقتل خاشقجي

الملك سلمان يتوعد المسؤولين عن مقتل خاشقجي
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:50

قال مجلس الوزراء السعودي بعد اجتماع رأسه الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية اليوم الثلاثاء إن السعودية ستحاسب المقصرين، أيا من كانوا، في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وشدد المجلس على أن السعودية تأسست على نهج "ترتكز أحكامه على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها وترسيخ أسسها".

وشدد المجلس على أن الرياض اتخذت "إجراءات لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المقصر كائنا من كان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - abdellatif الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 14:05
Ca va demander plusieurs annees comme l affaire Ben Barka
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7
2 - هشام الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 14:07
راه باين شكون
وراه حنا عارفين انه سيتم فتح تحقيق وغدي يمشي بعيد وماغاديش يرجع
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55
3 - احمد الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 14:07
أتمنى أن يكون قصاص من المجرمين حتى لو كان ابنك
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64
4 - jeo الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 14:09
هل سيصدر في حقهم القصاص .كما يطبق هدا الشرع على الفقراء والضعفاء ؟؟
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5 - عكاشة الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 14:09
الأعمال بخواتمها. العالم كله ينتظر العدالة السعودية.
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32
6 - khaald الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 14:09
أستبعد دلك أيها الملك. يخيل الي أنكم تبحثون عن قرابين و اكباش فداء. العالم يعلم أن العصابة قتلت الرجل بأمر من جهات عليا. ارنا القصاص ممن هو أقرب الناس ليك ان كنت صادق.
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33
7 - الفيلسوف الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 14:10
الدولة السعودية متورطة بدون شك في القضية، و في الأيام القادمة سوف يتم الكشف عن جهات أخرى كانت ترغب في راس خاشقجي، و اقصد هنا دولا اخرى متورطة مجاورة او غربية.
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9
8 - يوسف الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 14:14
السلطة المطلقة عبر التاريخ هي سبب المآسي و الظلم و الحل هو ان يكون لشعب سبل مراقبة و تتبع و النقض البناء و الحق في التعبير. فالحاكم ليس بنبي فهو إنسان قد يوفق و قد يخطئ لكن خطئه يكون وبالا على الأمة.
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13
9 - adok الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 14:17
الله يرحم لعدالة عند العرب كلهم سواسية
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13
10 - AZB-23 الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 14:21
نتمنى ان يكون كلام صحيح و معاقبة المتورطين.القيادة السعودية ستضرب عصفرين بحجر واحد اي عقاب المسؤولين على قتل مواطن سعودي و على غبائهم في فشلهم في عملية اغتيال بليدة وغبية عرف عنها المنتطم الدولي اصبحو اضحوكة في العالم اجمع . هناك اكثر من 18 شخص من المتهمين لان مسؤلين في القنصلية نسقو مع القحطاني في عمليتة الاغتيال في مقدمتهم القنصل (شاهد مشفش حاجة)
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0
11 - Hassan Sima الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 14:22
من أمر المسؤولين للذهـاب للقنصلية من أجل التفاوض أو القتل گان تصرفا متهـورا وخير دليل فقدت السعودية إحترام العالم لگن من المستحيل ألا تگون مخابرات الترگية على عدم علمهـا بالواقعة مسبقا هـناك حلقة متستر عنهـا
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2
12 - abni9 الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 14:22
سيتم سجن قنصل السفارة في سجن 5 نجوم الى حين هدوء الرأي العام
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13 - بنعاشر الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 14:24
إن الله لا يخفى عليه شيء والحكم لله من قبل ومن بعد وهو كفيل بالمجرمين
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6
14 - parisien الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 14:37
كنا ننتظر الشاف أردغان أن يقول الحقيقة ولكين على ما سميعته اليوم (كلشي باع المتش) أما أل سعود فلا تقة فهم حتى الان
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