عاهل السعودية وولي عهده يستقبلان نجلي خاشقجي

هسبريس - رويترز

قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء إن الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية استقبل اثنين من عائلة الصحفي جمال خاشقجي في الرياض.

وأضافت أن الملك سلمان استقبل "سهل بن أحمد خاشقجي وصلاح بن جمال خاشقجي وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع".