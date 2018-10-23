مدمرتان أمريكيتان بمضيق تايوان تثيران قلق بكين

هسبريس - أ.ف.ب

أعلنت الصين الثلاثاء أنها أعربت للولايات المتحدة عن "قلقها الكبير" بعدما عبرت مدمرتان أمريكيتان الاثنين مضيق تايوان، الذي يفصل الصين القارية عن الجزيرة التي تطالب بها بكين.

ويؤجج إرسال هاتين السفينتين الحربيتين التابعتين للبحرية الأمريكية التوترات المتفاقمة أصلاً بسبب الحرب التجارية والخلافات في بحر الصين الجنوبي.

وتعتبر الصين تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، حتى لو أنّ نظامًا منافسًا يحكم الجزيرة منذ العام 1949، وانتهاء الحرب الأهلية الصينية. ولا تعترف الأمم المتحدة بتايوان كدولة مستقلة. ولم تعلن الجزيرة يوما استقلالها.

وهي المرة الثانية خلال ثلاثة أشهر تعبر سفن حربية أمريكية مضيق تايوان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ إن "الصين أعربت للولايات المتحدة عن قلقها الكبير"، ودعت واشنطن إلى "إدارة المسائل المتعلقة بتايوان بطريقة حذرة ومناسبة"، وصرّحت في مؤتمر صحافي بأن "مسألة تايوان تعني سيادة وتكامل أراضي الصين.. إنه الملف الأهمّ والأكثر حساسية في العلاقات الصينية الأمريكية".

وقطعت واشنطن العلاقات الدبلوماسية مع تايبيه عام 1979 واعترفت ببكين، لكنها لازالت الحليف الأقوى للجزيرة وأبرز مزود لها بالأسلحة. وأجازت الولايات المتحدة مؤخراً ببيع تكنولوجيا الغواصات لتايوان.