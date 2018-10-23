السعودية تدعم حكومة باكستان بـ 3 مليارات دولار

هسبريس - إفي

تعهدت السعودية اليوم الثلاثاء بمنح 3 مليارات دولار إلى باكستان لفترة عام لدعم ميزان المدفوعات وتسهيل دفع المؤجل من واردات النفط، بحسب ما أفادت الحكومة الباكستانية في بيان.

وجرى التوقيع على هذا الاتفاق خلال الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الوزراء الباكستاني الجديد، عمران خان، إلى الرياض، حيث شارك كذلك في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" المعروف باسم "دافوس الصحراء"، الذي يقاطعه عدد كبير من عالم السياسة والأعمال على خلفية اغتيال الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا.

وذكر البيان الصادر في الرياض أن السعودية "ستودع 3 مليارات دولار لمدة عام لدعم ميزان المدفوعات".

وأضاف "كما تم الاتفاق على أن تقدم السعودية تسهيل تأجيل لمدة عام لدفع قيمة واردات النفط التي تصل إلى 3 مليارات دولار".

كما أكدت السعودية اهتمامها بالاستثمار في بناء مصفاة نفط بباكستان، ستوقع على أساسها اتفاقا بمجرد التصديق عليه من قبل حكومة إسلام آباد.