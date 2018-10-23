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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تدعم حكومة باكستان بـ 3 مليارات دولار

السعودية تدعم حكومة باكستان بـ 3 مليارات دولار

السعودية تدعم حكومة باكستان بـ 3 مليارات دولار
هسبريس - إفي
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 19:58

تعهدت السعودية اليوم الثلاثاء بمنح 3 مليارات دولار إلى باكستان لفترة عام لدعم ميزان المدفوعات وتسهيل دفع المؤجل من واردات النفط، بحسب ما أفادت الحكومة الباكستانية في بيان.

وجرى التوقيع على هذا الاتفاق خلال الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الوزراء الباكستاني الجديد، عمران خان، إلى الرياض، حيث شارك كذلك في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" المعروف باسم "دافوس الصحراء"، الذي يقاطعه عدد كبير من عالم السياسة والأعمال على خلفية اغتيال الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا.

وذكر البيان الصادر في الرياض أن السعودية "ستودع 3 مليارات دولار لمدة عام لدعم ميزان المدفوعات".

وأضاف "كما تم الاتفاق على أن تقدم السعودية تسهيل تأجيل لمدة عام لدفع قيمة واردات النفط التي تصل إلى 3 مليارات دولار".

كما أكدت السعودية اهتمامها بالاستثمار في بناء مصفاة نفط بباكستان، ستوقع على أساسها اتفاقا بمجرد التصديق عليه من قبل حكومة إسلام آباد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ابو منجل المنشاري الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 20:21
على السعودية ان لا تبسط اليد لكي لا تقعد ملومة محسورة فهناك فاتورات ضخمة تهيءها الولايات المتحدة والدول الغربية للتغاضي عن الجريمة الشنيعة التي ارتكبت في القنصلية بتركيا التي بدورها تستعد ان تكون من القابضين الساكتين الغامضين اعينهم ....
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2
2 - الواقعي الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 20:25
السعودية لديها قوة المال و النفط و لن تعجز عن شراء ذمم العالم ككل لدفن قضية خاشقجي و اكثر من خاشقجي.السياسة لا تعترف الا بالمصالح.و مصلحة تركيا و اوريا و امريكا و العالم ان يغضو الطرف عن الجريمة.و عائلة الضحية فهمت ذلك مبكرا لذلك قبلو استقبال ملك السعودية و ولي عهده.
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1
3 - Ahmed الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 20:33
بن سلمان أفقد بلاد الحرمين كل ما كانت تتمتع به من الحترام والتبجيل في المحافل الدولية, حتى أصبح ينضر إليها كالعرق ما بعد غزو الكويت.
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4 - sword oF justice الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 20:36
كل من هلل بالتلفيق والنفاق السياسي له حصة من الدولارات ،ليس من الضروري ان تكون حليفا ولكن أن تتعمد عمدا انك تحب آل سعود آنذاك خزائن البترودولار تصبح رقما من المعادلة :هاك ورى مافيه حزارة.
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5 - محمد سعيد KSA الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 20:37
السلام عليكم

هذه المدفوعات ثمن مشتريات تفطية تم إعادة جدولتها لتسددها باكستان على راحتها وهذه ليست سابقة فطوال تاريخ السعودية وهي تقوم بمثل هذا التصرف الذي ينبع من واجب أخوي للدول الصديقه ..

أتمنى من إخواني الإنصاف في آرائهم خاصة بعد قضية خاشقجي التي ستظهر الماحكمة بحق الرجل

تأملوا معي هذه القصه من حياة نبينا عليه الصلاة والسلام حيث أنه بث سرية بقيادة خالد بن الوليد إلى بني جذيمه ليسلموا فأبوا فقتل فيهم أناس وأمر كل رجل من المسلمين بقتل أسيره فرفضوا فلما قدمت السريه على رسول الله قال "اللهم إني أبرئ إليك مما فعل خالد" والسعودية تقول اللهم إنا نبرى إليك مما فعله فريق الإستخبارات بخاشقجي.
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