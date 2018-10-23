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الرئيسية | خارج الحدود | منع 21 سعوديا من دخول أمريكا بسبب خاشقجي

منع 21 سعوديا من دخول أمريكا بسبب خاشقجي

منع 21 سعوديا من دخول أمريكا بسبب خاشقجي
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 23:06

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إلغاء تأشيرات دخول 21 مسؤولا سعوديا إلى الولايات المتحدة أو سيكونون غير مؤهلين للحصول على تأشيرات بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وقال مسؤول في الوزارة إن الغالبية العظمى من هؤلاء يملكون تأشيرات أمريكية.

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