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الرئيسية | خارج الحدود | أردوغان يعد بأدلة جديدة في قضية خاشقجي

أردوغان يعد بأدلة جديدة في قضية خاشقجي

أردوغان يعد بأدلة جديدة في قضية خاشقجي
هسبريس - رويترز
الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 12:41

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن تركيا لن تدع المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يفلتون من العدالة بدءا ممن أمروا بقتله وانتهاء بمن نفذوا.

وقال في كلمة في أنقرة "نحن مصرون على عدم السماح بالتستر على هذا القتل وعلى التأكد من عدم إفلات كل المسؤولين عنه من العدالة، بدءا ممن أمروا به وانتهاء بمن نفذوه".

وأضاف أن البعض لم يشعر بارتياح إزاء عرضه أدلة متعلقة بالتحقيقات أثناء خطابه أمس الثلاثاء.

وتابع "سنستمر في تقديم الأدلة الجديدة بشفافية لنظرائنا لتسليط الضوء على الجوانب المظلمة في عملية القتل هذه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - حرية الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 13:02
قتل عربي ولمقتول عربي والمستفيد امريكي تركي
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6
2 - عين العقل الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 13:02
سنستمر في ابتزاز مملكة البترودولار الى يأتي ملف اخر نسترزق به
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7
3 - اجديك الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 13:02
اكيد ان السيد اردوغان تنبه او فطن للانتقادات الكتيرة التى وجهت اليه؛ هو الدي وعد مند الاسبوع الماضي بانه سيلقي الضوء بصفقة مغايرة وووو؛ فالكل كان ينتظر هدا الخطاب أو هاته التحقيقات؛ إلا أنه ومع كل الاسف لم يأت بشيء جديد حول كل ما راج بملف مقتل الصحافي السعودي جمال خشقجي؛ عكس دلك فقد مدح أعلى سلطة في السعودية؛ حتى انه لم يشر ولو بلمحة بسيطة عن المتهم الأول في هاته القضية؛ والكل استخلص ان تركيا باعت الماتش وسوف لن تغامر بمصالحها الاقتصادية مع اكبر سوق في الشرق الاوسط؛ خصوصا وأن العملة التركية تجتاز اصعب فتراتها؛ عكس الولايات المتحدة التي شددت لهجتها يوم أمس واليوم باتخاد إجراءات قاسية ادا ما تبت تورط اي جهة في السعودية؛ على اي رحم الله هدا السيد وتبا لمن أمروا أو تامروا على قتله خصوصا بتلك الصفة الهمجية الوحشية وكأنهم وحوش لا ظمير لها..
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6
4 - sss الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 13:05
السيد خاشقجي قُتِل ،رحمة الله عليه .

و الله لقد ميَّعتم القضية .

زد على ذلك ، ليس لديكم ما تقوله سوى السمسرة على ظهر الأغباء.
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5
5 - جواد ابير الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 13:07
ييدوا لي ان قضية مقتل الصحفي خاشقجي رحمه الله عرت الكثير من الاقنعة واظهرت للعالم الوجوه الحقيقية لسياسيين الذين قد يمرون على جماجم الناس وعلى المبادئ والاخلاق كذلك في سبيل البقاء والوصول للكرسي رغم تمثيلهم لتخلق بالاخلاق العالية في وسائل الإعلام فكفى لعبا وضحكا على العالم وبينوا اين جتة خاشقجي وليحاسب الجناة الحقيقيون كلهم من أمر بقتل الضحية ومن نفد لتاخد العدالة مجراها الطبيعي وليرتاح الكل من هده القضية المحزنة التي شدت انظار وقلوب الملايين عبر العالم كله
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3
6 - wood الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 13:08
تركيا متورطة في هذه الجريمة و إن لم يكن بشكل رسمي ، فالسعودية لم تختار إعتباطا تركيا لتنفيذ هذه الجريمة النكراء دون غيرها من الدول دون أن يكون تنسيق بين جهات في البلد . كما ان تصريح السعودية بكون الجثة تكفل بها متعاون محلي هو إتهام مبطن لها بمشاركتها في الجريمة ، كما ان مسارعة تركيا إطلاق القس الأمريكي هو لتخفيف الضغوط عليها . فالمشكلة أن طرف ثالث اكثر خبرة كان يتتبع المكالمات و ما يدور في الانترنيت . و كان يتابع ما يحدث عن كثب بتقنيات متطورة و كشف الجريمة و جميع فصولها بحيث لا فائدة من الانكار ، فتركيا هي التي فتحت ابوابها على مصراعيها لدخول الارهابيين لسوريا و الذين صدرتهم الانظمة العربية لإنقاد نظام بشار الأسد لإعطاء الشرعية للحرب الذي يخوضها ضد شعبه بحجة محاربة الإرهاب ، و كانت السعودية الممول الرئيسي لهذه العملية !!!
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3
7 - كريم الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 13:10
نحبك ونثق فيك ياأردوغان ولكن خطابك أمس لم يأتي بجديد،نتمنى أن لا تفقد الثقة من طرف محبيك
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2
8 - fattah rif الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 13:12
بعد المخابرات التركية جاء دور طيب اردكان ليتلاعب باعصاب آل سعود.وكل المؤشرات تأكد أن أعضاء من جثمان خاشقجي تم العثور عليها لكن الرئيس التركي تكتم عليها ليفاجء بها العالم فيما بعد.
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9 - صويرية الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 13:22
دعاء دخول القنصلية اللهم إني اعوذ بك من الشجارو من كتم الانفاس واعوذ بك من المنشار وموسيقى كسر العظام واعوذ بك من طمس
معالم جسمي واعوذ بك من زمرة $$$ وزبانيته الاشرار خبرة في مسك المنشار آمين آمين ربي العالمين
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4
10 - مغربي من فرنسا الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 13:25
لا تضيع وقتك يا سيد اردوغان

خاب ظننا بك! قمت ببيع روح الشهيد لارضاء ال سعود و من يتحكم فيهم:قائدهم ترامب

فقدت مصداقيتك
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1
11 - صقر الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 13:25
صدع لينا راسنا بالوعود نشر الادلة ... لو قلنا انه يملكها فعلا فلماذا يتأخر ي نشرها ؟؟؟هل ينتظر مثلا اعترافا كاملا من المجرمين !!!!!! هذا لا و لن يكون ابدا خصوصا و ان المقتول و القاتل ليسا من ايها الناس بمعنى القضية سياسية اكثر منها جنائية ... اعتقد ان اوردغان لا يسير بما نحو الإنكشاف بل غموضا في غموض ...الرجل يتلاعب بأعصابنا و كأننا في مسلسل تركي عدد حلقاته ٢٥٠ ...حلقة تبا له و لتصريحات تلك .لان من يحكم في الاخير المصلحة فقط و لا أعتقد انه سوف يضر بمصلحة بلده اذا نشر جميع الحقائق كاملة كما يدعي و لا أظن ايضا انه سوف يفعلها في الوقت القريب ....
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