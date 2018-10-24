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كُتّاب وآراء
أردوغان يعد بأدلة جديدة في قضية خاشقجي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن تركيا لن تدع المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يفلتون من العدالة بدءا ممن أمروا بقتله وانتهاء بمن نفذوا.
وقال في كلمة في أنقرة "نحن مصرون على عدم السماح بالتستر على هذا القتل وعلى التأكد من عدم إفلات كل المسؤولين عنه من العدالة، بدءا ممن أمروا به وانتهاء بمن نفذوه".
وأضاف أن البعض لم يشعر بارتياح إزاء عرضه أدلة متعلقة بالتحقيقات أثناء خطابه أمس الثلاثاء.
وتابع "سنستمر في تقديم الأدلة الجديدة بشفافية لنظرائنا لتسليط الضوء على الجوانب المظلمة في عملية القتل هذه".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
و الله لقد ميَّعتم القضية .
زد على ذلك ، ليس لديكم ما تقوله سوى السمسرة على ظهر الأغباء.
معالم جسمي واعوذ بك من زمرة $$$ وزبانيته الاشرار خبرة في مسك المنشار آمين آمين ربي العالمين
خاب ظننا بك! قمت ببيع روح الشهيد لارضاء ال سعود و من يتحكم فيهم:قائدهم ترامب
فقدت مصداقيتك