طرود مثيرة للريبة تزرع الفزع في الولايات المتحدة

هسبريس - متابعة

أفادت مصادر إعلامية أمريكية متطابقة أن عاملا تقنيا يفحص البريد المرسل لبيل وهيلاري كلينتون عثر على عبوة ناسفة، وهو ما تم العثور عليه أيضا في البريد الموجه إلى الرئيس السابق باراك أوباما.

ونقلت هذه المنابر عن مسؤول في سلطات إنفاذ القانون قوله إن العبوة مماثلة لتلك التي عثر عليها في منزل الملياردير جورج سوروس يوم الاثنين، كما أن بعض مكاتب قناة سي إن إن في نيويورك تم إخلاؤها بسبب ذات الطرود المريبة.

وندد البيت الأبيض، وفق وكالة رويترز، ضمن بيان، "بالشروع في هجمات عنيفة متعمدة" على أوباما وأسرة كلنتون وشخصيات عامة أخرى.

وقال البيت الأبيض إن "أي شخص مسؤول عن الطرود سيحاسب بأقصى مدى للقانون".