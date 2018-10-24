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الرئيسية | خارج الحدود | طرود مثيرة للريبة تزرع الفزع في الولايات المتحدة

طرود مثيرة للريبة تزرع الفزع في الولايات المتحدة

طرود مثيرة للريبة تزرع الفزع في الولايات المتحدة
هسبريس - متابعة
الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 15:50

أفادت مصادر إعلامية أمريكية متطابقة أن عاملا تقنيا يفحص البريد المرسل لبيل وهيلاري كلينتون عثر على عبوة ناسفة، وهو ما تم العثور عليه أيضا في البريد الموجه إلى الرئيس السابق باراك أوباما.

ونقلت هذه المنابر عن مسؤول في سلطات إنفاذ القانون قوله إن العبوة مماثلة لتلك التي عثر عليها في منزل الملياردير جورج سوروس يوم الاثنين، كما أن بعض مكاتب قناة سي إن إن في نيويورك تم إخلاؤها بسبب ذات الطرود المريبة.

وندد البيت الأبيض، وفق وكالة رويترز، ضمن بيان، "بالشروع في هجمات عنيفة متعمدة" على أوباما وأسرة كلنتون وشخصيات عامة أخرى.

وقال البيت الأبيض إن "أي شخص مسؤول عن الطرود سيحاسب بأقصى مدى للقانون".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مستغفر الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 16:11
‏يا أصحاب القروبات وقنوات التواصل...
شغلكم الشاغل بالسياسة ليل نهار
ولستم من أهل الحل والعقد
لو شاهد الناس سياسة بعضكم
مع نفسه ووالديه وأهله وذريته
لرأى الضياع وما لاتبرأ به الذمة
أصلح حالك ديناً ودنياً ودع الفضول !!!
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1
2 - mmm الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 16:40
les etats unis est deriger maintenant par une mafia.
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-2
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