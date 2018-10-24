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الرئيسية | خارج الحدود | حكومة السودان تعلن سياسة تقشف لـ 15 شهراً

حكومة السودان تعلن سياسة تقشف لـ 15 شهراً

حكومة السودان تعلن سياسة تقشف لـ 15 شهراً
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 18:40

أعلن معتز موسى رئيس مجلس الوزراء السوداني الأربعاء عن سياسة تقشف اقتصادي لمدة خمسة عشر شهراً تبدأ من أكتوبر 2018 وحتى نهاية ديسمبر 2019، في ظل استمرار الازمة الاقتصادية.

وتهدف الاجراءات الى "كبح جماح التضخم" الذي اقترب في سبتمبر الماضي من 70%، وفق تقرير جهاز الإحصاء الحكومي.

وقال موسى وهو يتحدث أمام نواب المجلس الوطني "يهدف البرنامج الى تحقيق استقرار اقتصادي بتخفيض متوسط معدل التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف وإحراز معدل نمو حقيقي في إجمالي الناتج المحلي".

واكد رئيس الوزراء أن التضخم واصل ارتفاعه خلال السنوات الخمس الاخيرة وتدهورت قيمة العملة الوطنية وازدادت حدة الاختلالات في الاقتصاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - السوسي الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 18:50
السودان بلاد عنية بالثروات من المعادن و البترول و غيرها و لو تم استغلالها لكانت هي سلة الدول العربية من الخضر و الفواكه ولكن تقسيمها و سوء التسيير هما السبب في وصول السودان لما هي عليه الان
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2 - من السودان الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 19:08
من غير ما تعلن يا الوزير

نحن السودانين متقشفين طبيعي من ما خلقونا

الله ينتقم من كل مسؤل نهب وفسد وتلاعب بثروات وخيرات االسودان

الله يعوضنا الجنة
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