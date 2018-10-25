الألمان أكثر تحفظا حيال رقمنة مناحي الحياة

هسبريس - د.ب.أ

كشفت نتائج استطلاع حديث للرأي أن المواطنين الألمان يتسمون بموقف أكثر تحفظا حيال رقمنة جميع مناحي الحياة، مقارنة بشعوب أخرى مثل الولايات المتحدة والصين.

جاء ذلك وفقا لاستطلاع أجري لصالح معرض "إلكترونيكا" في مدينة ميونخ، وشمل 7000 شخص في سبع دول. وأظهرت النتائج أن نصف الألمان فقط لديهم اهتمام بتعلم الحديث باستخدام آلات المساعدة الصوتية "أليكسا" من أمازون أو "سيري" من آبل.

وفي المقابل، بلغت هذه النسبة في الولايات المتحدة 68% وارتفعت في الصين لتصل إلى 86%.

كما اتسم الألمان بموقف أكثر تحفظا حيال منتجات الذكاء الاصطناعي مقارنة بالصينيين، إذ رأى 85% من الصينيين أن آلات التعلم الذاتي شيئ إيجابي، فيما وصلت نسبة أصحاب هذا الرأي في ألمانيا إلى 60%.

وأوضحت النتائج أن الصينيين يأتون على رأس الشعوب المهتمة بالسيارات ذاتية القيادة، إذ بلغت نسبة الراغبين منهم في تملك مثل هذه السيارة 7% مقابل حوالي 50% فقط في ألمانيا.

وفي سياق متصل، أعرب نحو 90% من الصينيين عن اعتقادهم بأن روبوتات الخدمة هي من مستلزمات المنزل الذكي في المستقبل، بينما بلغت هذه النسبة في ألمانيا 56% فقط.

وتنطلق فعاليات معرض "إلكترونيكا" في ميونخ، جنوبي ألمانيا، في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 3000 شركة من جميع أنحاء العالم.