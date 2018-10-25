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كُتّاب وآراء
"بوشارب" يباشر مهامه رئيسا لبرلمان الجزائر بعد إزاحة "بوحجة"
باشر معاذ بوشارب، الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني بالجزائر مهامه، الأربعاء، وسط جدل مستمر بين الموالاة والمعارضة بشأن قانونية الإطاحة بسلفه، سعيد بوحجة، إثر أزمة دامت ثلاثة أسابيع.
وزكت كتل الموالاة في البرلمان، في وقت سابق، رئيس الكتلة النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، بوشارب، رئيسًا للمجلس، خلفًا لـ"بوحجة"، الذي أُزيح من منصبه بعد أزمة شلت عمل المجلس.
وقبل انتخاب بوشارب، صوت نواب الموالاة بالأغلبية على تقرير للجنة القانونية بالمجلس حول شغور منصب الرئيس منذ أيام، بعد عجز بوحجة عن مزاولة مهامه بسبب رفض النواب العمل معه بدعوى "سوء التسيير".
وقاطعت الكتل المعارضة في البرلمان الجلسة، واعتبرت خطوة إزاحة بوحجة "غير دستورية"، كونه يتمسك إلى الآن بمنصبه، ولا يتيح القانون تغييره سوى في حالة الاستقالة أو الوفاة أو العجز الصحي.
وعلى هامش الجلسة، قال الشيخ بربارة، رئيس كتلة الحركة الشعبية الجزائرية، إن "هذه الخطوة قانونية، ومن لديه مشكلة حول قانونية هذه الجلسة عليه إخطار المجلس الدستوري، ونحن سنلتزم بما تقرره المؤسسات الرسمية".
ورأت أميرة سليم، النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي (حزب رئيس الوزراء أحمد أويحي)، أن انتخاب بوشارب "بداية جديدة مع شخص اختارته معظم أحزاب الموالاة، وهي تمثل الأغلبية البرلمانية". وأضافت: "نحن اليوم نرى وجهًا شابًا (بوشارب)، وهذه سابقة في الجزائر. نتمنى له كل التوفيق في تسيير المؤسسة".
ومعاذ بوشارب (47 سنة) هو نائب عن محافظة سطيف (شرق)، يرأس الكتلة النيابية للحزب الحاكم، وسبق أن شغل منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بين عامي 2012 و2017.
بينما قالت سامية خمري، النائبة عن التحالف من أجل النهضة والعدالة والبناء (إسلامي/ معارض): "نحن ضد هذا الإجراء الذي وصلت إليه هذه المؤسسة، ونعتبره غير دستوري وغير قانوني، وهو إجراء تم تمريره عن طريق السلاسل".
وأشارت خمري بذلك إلى إغلاق نواب الموالاة، قبل أيام، الباب الرئيسي للبرلمان بالسلاسل، احتجاجًا على رفض "بوحجة" التنحي، موضحة بالقول: "هذا ما رفضناه في المعارضة. نحن مع الدستور، ولسنا ضد أو مع شخص معين".
بدوره، قال زميلها في الكتلة لخضر بن خلاف: "وجدنا اليوم طريقة للقيام بانقلاب غير أخلاقي وغير قانوني وغير دستوري وغير حضاري". وتابع: "على السلطات العليا في البلد أن تتدخل لوقف هذه المهزلة وهذا الانقلاب الذي وقع على الشرعية وفي مؤسسة من مؤسسات الدولة".
وبعد انتخاب خليفة له على رأس المجلس، صرح بوحجة لفضائية "الشروق نيوز" المحلية الخاصة قائلا: "لن أستقيل من منصبي، ولن أقوم بأي إجراء ضد من يحاولون إزاحتي"، مضيفا: "مادامت طريقة تنحيتي استهدفت إهانتي، فلن أستقيل".
وفور انتخابه، وجه بوشارب خطابًا تصالحيًا مع كتل المعارضة، قائلًا: "سأسهر، بمساعدتكم، على اعتماد منهجية الإنصات والتشاور مع مختلف مكونات المجلس، أغلبية ومعارضة".
وأردف: "ولكم أن تتأكدوا بأن نجاحنا نجاح مشترك، فلنتنافس بأساليب حضارية، وفي إطار ما تنص عليه القوانين، من أجل بلوغ هذا النجاح الذي ينتظره منا الشعب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
ما يقع بداك البلد لم أرى له مثيل بكل دول العالم !!
أسقطو رئيسا لبرلمانهم بعدما كانو هم من صوٌت عليه !؟
ثم وضعو شخص آخر مكانه قبل أن تنتهي مدة المهمة التي وُضع لأجلها !؟
هذا حمام وليس برلمان يُغيرون بعضهم كما يُغيرون ملابسهم
وينقلبون على بعضهم بطريقة غريبة لم ارى لها مثيل كما فعلو مع المسمى بلخادم الذي تمٌ طرده بطريقة مُذلة تماما مثلما فعلو مع هذا وما خفي كان أعظم
دولة تُسير بمثل هذه العشوائية مستحيل أن يكون لها مستقبل
لكن الذي أستغربه هو غياب شعبهم تماما عن كل ما يحدث ببلاده وكأن الموضوع لا يهمه !؟
ازاحوا بحجة و ازحنا بوعمرة
و لكن البرلمانيون ديالنا واعرين فعندما تنتهي مهامهم سيستفيدون من التقاعد اما زملاؤهم في الجزائر فادا لم يكن عندهم التقاعد غاديين يخرجو يتشمسو و لكن في الغالب مثلنا فنحن تتنافس في امتيازات البرلمانيين الفقاقير
و الله ما نمرض راسي اللي دالك خبالك فحتى الكفن ليس فيه الجيب حتى ناخد معنا الأموال إلى القبر و لكن رغم دلك فالفلوس ليست وسخ الدنيا فعلى الأقل المرفح عندما يحس بالموت يتخيل نفسه في كاليفورنيا أو اما المزلوط فاول ما يظهر له هم أصحاب الكريدي
بومدين ـ بوضياف ـ بوتفليقةـ .....
هذه مزحة ، و ليس شتماً في حق إخواننا الذين نعزهم.