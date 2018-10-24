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الرئيسية | خارج الحدود | اتفاق "توأمة" تجارية يجمع موريتانيا والجزائر

اتفاق "توأمة" تجارية يجمع موريتانيا والجزائر

اتفاق "توأمة" تجارية يجمع موريتانيا والجزائر
هسبريس - متابعة
الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 23:04

وقّعت موريتانيا والجزائر، الأربعاء، اتفاق "توأمة" تجارية. وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، أن التوقيع جرى بالعاصمة نواكشوط، بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

ووقع الاتفاقية رئيسا الغرفتين التجاريتين، الموريتانية أحمد باب ولد اعلي، والجزائرية محمد العيد، بحضور وزيرة التجارة الموريتانية خديجة امبارك فال، ونظيرها الجزائري سعيد جلاب.

ووفق الوكالة نفسها، يهدف الاتفاق إلى وضع إطار لتعزيز وتوطيد التعاون الثنائي، وخلق فرص جديدة من التفاعل الاقتصادي بين البلدين.

وفي كلمته عقب التوقيع، قال رئيس غرفة التجارة الموريتانية، أحمد باب ولد اعلي، إن "مناخ الأعمال الملائم وجو الاستقرار بموريتانيا، عاملان يشجعان المستثمرين الجزائريين على ولوج السوق الموريتانية".واعتبر ولد اعلي أن ما تقدم "يتيح للفاعلين الموريتانيين فرص خلق شراكات مثمرة مع نظرائهم في الجزائر".

من جانبه، قال رئيس غرفة التجارة الجزائرية، محمد العيد، إن "الاتفاق يشكل مساهمة في تعزيز نماء وتقدم البلدين، من خلال تعزيز التفاعل الاقتصادي بينهما".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مقتصد الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 23:48
التبادل التجاري..؟
كلشي كيتسوق من برا.. لا صناعة لا فلاحة..سيتبادلون ماذا...؟ يعني الجزائر تشري الروز من الصين و موريتانيا تشتريه من الهند و يتبادلوا الروز بيناتهوم.. فكرة ممتازة
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2 - الابواب مغلقة الخميس 25 أكتوبر 2018 - 00:04
مايهمنا من الجزائر هو التقار ..والابواب مغلقة في كل الميادين مع الاحتياط من مقالب متتالية علينا..اما موريطانيا فهي جارة الاخوة ولها كل المحبة
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3 - مجرد راي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 00:17
رغم تاخر التكامل و التعاون الاقتصادي والتجاري و التنموي بين الدول العربية والإسلامية الا اننا نشجع متل هذه الخطوات و نتمنى على ان تعم كل الدول السابق ذكرها
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4 - miloudi الخميس 25 أكتوبر 2018 - 00:17
مبروك للاخوة الموريتانيين الذين سيكونون الرابحين على طول الخط , ويبقى المغرب يتفرج وينقل المعلومات للمغاربة .
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5 - Salassi alaouin الخميس 25 أكتوبر 2018 - 00:25
تركا المفيد الإتفاق مع المغرب للإستثمار في إفريقيا و بالتالي جلب رفاهية الشعوب الثلاثية.....لكنهما وخصوصا النظام الجزائري لا يعرفان سعادة شعبيهما.......نظامان قويان يرتكزان على اقتصادين ضعيفين و شعبين مأزومين لا يمكن لهما إلا أن يضعفان إلى أبعد حد .
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