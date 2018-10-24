اتفاق "توأمة" تجارية يجمع موريتانيا والجزائر

هسبريس - متابعة

وقّعت موريتانيا والجزائر، الأربعاء، اتفاق "توأمة" تجارية. وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، أن التوقيع جرى بالعاصمة نواكشوط، بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

ووقع الاتفاقية رئيسا الغرفتين التجاريتين، الموريتانية أحمد باب ولد اعلي، والجزائرية محمد العيد، بحضور وزيرة التجارة الموريتانية خديجة امبارك فال، ونظيرها الجزائري سعيد جلاب.

ووفق الوكالة نفسها، يهدف الاتفاق إلى وضع إطار لتعزيز وتوطيد التعاون الثنائي، وخلق فرص جديدة من التفاعل الاقتصادي بين البلدين.

وفي كلمته عقب التوقيع، قال رئيس غرفة التجارة الموريتانية، أحمد باب ولد اعلي، إن "مناخ الأعمال الملائم وجو الاستقرار بموريتانيا، عاملان يشجعان المستثمرين الجزائريين على ولوج السوق الموريتانية".واعتبر ولد اعلي أن ما تقدم "يتيح للفاعلين الموريتانيين فرص خلق شراكات مثمرة مع نظرائهم في الجزائر".

من جانبه، قال رئيس غرفة التجارة الجزائرية، محمد العيد، إن "الاتفاق يشكل مساهمة في تعزيز نماء وتقدم البلدين، من خلال تعزيز التفاعل الاقتصادي بينهما".