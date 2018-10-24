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الرئيسية | خارج الحدود | محمد بن سلمان مازحًا: الحريري ليس مخطوفا

محمد بن سلمان مازحًا: الحريري ليس مخطوفا

محمد بن سلمان مازحًا: الحريري ليس مخطوفا
هسبريس - إفي
الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 19:25

مازح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم، خلال جلسة نقاش في المؤتمر الاقتصادي الذي تستضيفه الرياض، رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، قائلا إنه سيبقى يومين في السعودية فأرجو ألا يقال أنه "مخطوف".

وقال بن سلمان في ختام كلمته "أريد فقط أن نخلص بالقول أن رئيس الحكومة سعد سيكون هنا يومين، لذا يُرجى ألا يقال إنه مخطوف".

وبعد التصريح، تصافح الزعيمان، ولم يستطع الحريري منع نفسه عن الضحك، وقال: "أنا هنا بكامل حريتي".

جدير بالذكر أن الحريري، الذي يحمل الجنسية السعودية، كان محور أزمة دبلوماسية كبرى، عندما استقال بشكل مفاجىء خلال زيارته للرياض في نونبر من العام الماضي.

وبعد استقالته من منصبه، تراجع الحريري بعد أسابيع عندما عاد إلى بلده بفضل وساطة فرنسية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها ولي العهد السعودي علانية بعد اعتراف الرياض في نهاية الأسبوع الماضي بأن الصحفي السعودي المعارض توفي في قنصلية بلاده في اسطنبول جراء شجار.

وعلى خلفية مقتل خاشقجي، قاطعت المنتدى الاقتصادي -الذي يختتم أعماله غدا- شخصيات عديدة من عالم السياسة والأعمال، واتخذت بعض الحكومات بالفعل إجراءات ضد المملكة انتظارا لما ستسفر عنه التحقيقات في الحادث الذي أثار موجة من الغضب العالمي.

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