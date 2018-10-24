ضحايا في إطلاق نار بولاية كنتاكي الأميركية

هسبريس - رويترز

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، بسقوط عدد من الضحايا بعد إطلاق نار في متجر تابع لشركة كروغر قرب لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية.

وذكرت قناة تلفزيونية تابعة لشبكة "سي.بي.إس" أن إطلاق النار وقع في جيفرسون تاون على بعد 24 كيلومترا من مدينة لويزفيل. ولم يتسن حتى الآن معرفة عدد الضحايا أو حالاتهم.