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الرئيسية | خارج الحدود | ضحايا في إطلاق نار بولاية كنتاكي الأميركية

ضحايا في إطلاق نار بولاية كنتاكي الأميركية

ضحايا في إطلاق نار بولاية كنتاكي الأميركية
هسبريس - رويترز
الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 21:49

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، بسقوط عدد من الضحايا بعد إطلاق نار في متجر تابع لشركة كروغر قرب لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية.

وذكرت قناة تلفزيونية تابعة لشبكة "سي.بي.إس" أن إطلاق النار وقع في جيفرسون تاون على بعد 24 كيلومترا من مدينة لويزفيل. ولم يتسن حتى الآن معرفة عدد الضحايا أو حالاتهم.

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1 - بلزياد ،، الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 21:56
امريكا لحديد لواعر ،، حياة كلاص ، غي الامن ما كاينش عندنا هنا فاريزونا
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