بريطانيا تغرم شركة "فيسبوك" بـ645 ألف دولار

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت الهيئة المسؤولة عن حماية البيانات في بريطانيا تغريم شركة فيسبوك بـ 500 ألف جنيه استرليني (645 ألف دولار).

واتهمت الهيئة فيسبوك بـ"انتهاكات خطيرة لقانون حماية البيانات" على صلة بفضيحة كامبريدج أناليتيكا.