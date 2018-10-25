24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1107:3713:1716:1718:4620:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الرجاء يهزم إنييمبا ويضرب موعدا مع فيتا كلوب في نهائي "الكاف" ‎ (5.00)

  2. جماعة شفشاون تشرع في استغلال الطاقة المتجددة (5.00)

  3. خطير .. هجوم 200 شخص على أمنيين بمراكش (5.00)

  4. السعودية "راضية جدا" عن مؤتمر "دافوس الصحراء" (5.00)

  5. "خط الشهيد" يطالب برحيل قيادة البوليساريو وحضور "لقاء جنيف" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | بريطانيا تغرم شركة "فيسبوك" بـ645 ألف دولار

بريطانيا تغرم شركة "فيسبوك" بـ645 ألف دولار

بريطانيا تغرم شركة "فيسبوك" بـ645 ألف دولار
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 12:50

أعلنت الهيئة المسؤولة عن حماية البيانات في بريطانيا تغريم شركة فيسبوك بـ 500 ألف جنيه استرليني (645 ألف دولار).

واتهمت الهيئة فيسبوك بـ"انتهاكات خطيرة لقانون حماية البيانات" على صلة بفضيحة كامبريدج أناليتيكا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.