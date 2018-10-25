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الرئيسية | خارج الحدود | نتنياهو يشيد بنمو علاقات إسرائيل مع دول عربية

نتنياهو يشيد بنمو علاقات إسرائيل مع دول عربية

نتنياهو يشيد بنمو علاقات إسرائيل مع دول عربية
هسبريس - متابعة
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:41

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن علاقات إسرائيل بعدد من الدول العربية آخذة في التنامي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي الخميس عنه القول إن "هذه العلاقات مبنية على التصدي لتهديدات مشتركة, وعلى قدرة إسرائيل على تزويد شعوب عربية بالمياه وبخدمات الطب والاتصالات".

تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو يحرص على الحديث بين الحين والآخر عن وجود "تطبيع تدريجي في العلاقات مع الدول العربية الرئيسية"، دون أن يصدر تصريحات رسمية في المقابل من الدول العربية.

والشهر الماضي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الاتفاق النووي مع إيران "كان اتفاقا سيئا من جميع النواحي، باستثناء أنه جعلنا أقرب من العالم العربي على نحو لم يحدث من قبل ... هناك عملية تدريجية للتطبيع في العلاقات مع الدول العربية الرئيسية."

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد صرح في حوار مع صحيفة "إيلاف" السعودية في أبريل الماضي بأن العلاقات بالدول العربية خصوصا الخليجية جيدة جدا وأنها تتطور للأمام.

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