اتهامات فساد جديدة لرئيس وزراء ماليزيا السابق

هسبريس - متابعة

وجه الإدعاء الماليزي اليوم 6 اتهامات فساد جديدة لرئيس الوزراء السابق، نجيب رزاق، تتعلق باختلاس أموال من صندوق التنمية السيادي (1MDB).

ويواجه رزاق (65 عاما)، الذي أفرج عنه بكفالة من التهم السابقة، اتهامات بإساءة استخدام السلطة وغسيل أموال متعلقة بإدارة المال العام خلال جلسة استماع في محكمة كوالالمبور، حسبما أفادت السلطات الماليزية في بيان لها.

وظهر بجوار رئيس الوزراء السابق الأمين العام السابق للصندوق إيروان سيريجار، الذي يواجه نفس الاتهامات.

وتضاف الاتهامات الجديدة إلى القائمة السابقة التي تضم 32 اتهاما يواجهها رزاق حتى الآن، جميعها تتعلق بصندوق 1MDB.

ويدرس الإدعاء استدعاء زوجة رزاق، روسما منصور، التي تواجه 17 اتهاما متعلقة بنفس القضية.

تجدر الإشارة بأن نجيب (65 عاما) كان يشغل منصب رئيس وزراء ماليزيا في الفترة من 2009 وحتى شهر ماي الماضي، إلى أن طالته فضائح فساد، وخسر الانتخابات العامة أمام المعارض المخضرم مهاتير محمد، معلمه الأسبق