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السعودية "راضية جدا" عن مؤتمر "دافوس الصحراء"

السعودية "راضية جدا" عن مؤتمر "دافوس الصحراء"
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 11:55

أكّد مسؤولون سعوديون، في ختام مؤتمر اقتصادي في الرياض الخميس، أن المملكة "راضية جدا" عن نتائج المنتدى الذي تعوّل عليه السعودية لجذب استثمارات، على الرغم من أن قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي طغت بشدة عليه.

وقال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، في اليوم الثالث والأخير من منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار"، إن المؤتمر "حدث رائع ونحن راضون جدا".

وسعت المملكة، من خلال استضافة المنتدى الذي أطلق عليه اسم "دافوس في الصحراء" تيمنا بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، للعام الثاني، إلى استقطاب استثمارات جديدة في إطار خطتها لتنويع الاقتصاد المرتهن للنفط؛ لكن قضية الصحافي السعودي طغت على أعمال المنتدى، خصوصا بعدما أعلنت شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية عديدة مقاطعته على خلفية القضية.

وأكّدت الرياض، السبت بعد 17 يوماً من الإنكار، أنّ خاشقجي قُتل من طريق الخطأ في قنصليتها في إسطنبول خلال "شجار" مع عناصر أتوا للتفاوض مع الصحافي حول عودته إلى المملكة على اعتبار أنه مقيم في الولايات المتحدة. وشّككت دول ومنظمات عدة في الرواية السعودية.

ووصف الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، مقتل الصحافي بـ"الحادث البشع"، متعهّدا بتقديم المجرمين والمذنبين للعدالة "لأخذ العقاب الرادع" بالتعاون مع أنقرة.

وكان الأمير محمد يتحدث الأربعاء في المنتدى الاقتصادي، الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة برئاسته في فندق "ريتز كارلتون".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - RAMO الخميس 25 أكتوبر 2018 - 12:23
ما دامت السعودية راضية جدا عن نتائج المنتدى ،
فالفضل راجع إلى تصفية خاشقجي .
لضمان نجاح أكبر في المنتدى المقبل فلتبحث السعودية
عن خاشقجيين آخرين.
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2 - محمد سعيد KSA الخميس 25 أكتوبر 2018 - 12:24
السلام عليكم

نعم نجح المؤتمر ولله الحمد وحصد صفقات بقيمة ما يقارب 65 مليار دولار
على الرغم من مقاطقة بعض الشركات العالميه التي تعض أصابع الندم الآن على قرارها الإزدواجي وإنسانية الغرب التي هي عباره عن قناع يلبس متى شائت.

السعودية لم تنطر 17 يوم وطلب المشاركة في التحقيق، في الأيام الأول إعتقدنا كلنا بأن خاشقجي غادر بناء على كلام الفريق المخابراتي

المخابرات التركية كانت تعرف كل شيئ فهي التي قامت بالتصوير والتوثيق خارج القنصليه.
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3 - Observateur الخميس 25 أكتوبر 2018 - 12:41
كيف لا تكون راضية !؟ فهل هناك من يعارض هدا الرضى من شعب السعودية؟ لا رأي ثاني لكي تقيم الأمور بطريقة منهجية... لم يكن هدا الرضى إلا لِلَمْلَمَة الصورة و محاولة حفظ دم الوجه بعد النكسة ...!
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4 - dak الخميس 25 أكتوبر 2018 - 13:09
ما شفنا حتى كومبلي فهاد المؤتمر. شفنا غير لقشاشب
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