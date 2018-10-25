24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:11
|07:37
|13:17
|16:17
|18:46
|20:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: محاكمة سائق "قطار الموت" تنطلق بكرسي متحرك
- انفجار سخان مياه بسجن "عكاشة" يخلف إصابات
- حفل تأبيني بالرباط يُعدّد مناقب أستاذ الأجيال إدريس السغروشني
- الرجاء يهزم إنييمبا ويضرب موعدا مع فيتا كلوب في نهائي "الكاف"
- جماعة شفشاون تشرع في استغلال الطاقة المتجددة
الرجاء يهزم إنييمبا ويضرب موعدا مع فيتا كلوب في نهائي "الكاف" (5.00)
"خط الشهيد" يطالب برحيل قيادة البوليساريو وحضور "لقاء جنيف" (5.00)
- قطاع الصحة ينزف بالمغرب.. 130 طبيبًا يقدّمون استقالة جماعية - (98)
- ولي العهد السعودي: مقتل خاشقجي بشع مؤلم والجناة سيحاسبون - (83)
- رصيف الصحافة: محاكمة سائق "قطار الموت" تنطلق بكرسي متحرك - (80)
- الزفزافي يخسر جائزة "ساخاروف" .. أوروبا تتوج الأوكراني سنتسوف - (57)
- خطير .. هجوم 200 شخص على أمنيين بمراكش - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السعودية "راضية جدا" عن مؤتمر "دافوس الصحراء"
أكّد مسؤولون سعوديون، في ختام مؤتمر اقتصادي في الرياض الخميس، أن المملكة "راضية جدا" عن نتائج المنتدى الذي تعوّل عليه السعودية لجذب استثمارات، على الرغم من أن قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي طغت بشدة عليه.
وقال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، في اليوم الثالث والأخير من منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار"، إن المؤتمر "حدث رائع ونحن راضون جدا".
وسعت المملكة، من خلال استضافة المنتدى الذي أطلق عليه اسم "دافوس في الصحراء" تيمنا بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، للعام الثاني، إلى استقطاب استثمارات جديدة في إطار خطتها لتنويع الاقتصاد المرتهن للنفط؛ لكن قضية الصحافي السعودي طغت على أعمال المنتدى، خصوصا بعدما أعلنت شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية عديدة مقاطعته على خلفية القضية.
وأكّدت الرياض، السبت بعد 17 يوماً من الإنكار، أنّ خاشقجي قُتل من طريق الخطأ في قنصليتها في إسطنبول خلال "شجار" مع عناصر أتوا للتفاوض مع الصحافي حول عودته إلى المملكة على اعتبار أنه مقيم في الولايات المتحدة. وشّككت دول ومنظمات عدة في الرواية السعودية.
ووصف الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، مقتل الصحافي بـ"الحادث البشع"، متعهّدا بتقديم المجرمين والمذنبين للعدالة "لأخذ العقاب الرادع" بالتعاون مع أنقرة.
وكان الأمير محمد يتحدث الأربعاء في المنتدى الاقتصادي، الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة برئاسته في فندق "ريتز كارلتون".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
فالفضل راجع إلى تصفية خاشقجي .
لضمان نجاح أكبر في المنتدى المقبل فلتبحث السعودية
عن خاشقجيين آخرين.
نعم نجح المؤتمر ولله الحمد وحصد صفقات بقيمة ما يقارب 65 مليار دولار
على الرغم من مقاطقة بعض الشركات العالميه التي تعض أصابع الندم الآن على قرارها الإزدواجي وإنسانية الغرب التي هي عباره عن قناع يلبس متى شائت.
السعودية لم تنطر 17 يوم وطلب المشاركة في التحقيق، في الأيام الأول إعتقدنا كلنا بأن خاشقجي غادر بناء على كلام الفريق المخابراتي
المخابرات التركية كانت تعرف كل شيئ فهي التي قامت بالتصوير والتوثيق خارج القنصليه.