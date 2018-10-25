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كُتّاب وآراء
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النائب العام السعودي: قتل خاشقجي تم بنية مسبقة
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 13:35
نقلت قناة الإخبارية التلفزيونية اليوم الخميس عن النائب العام السعودي قوله إن المشتبه بهم في قتل خاشقجي أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة.
وأضاف تقرير القناة أن النيابة العامة تستجوب المشتبه بهم في ضوء معلومات وردت من فريق العمل السعودي التركي المشترك.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
1 - عابر سبيل الخميس 25 أكتوبر 2018 - 13:48
و أخيرا استطعتم البوح. ... الوفاة ناتجة عن شجار.
2 - عبد الله الخميس 25 أكتوبر 2018 - 13:50
الذكاء التركي يجرجر الغباء السعودي ، الى مستنقع المخابرات الحقيقية و ليس مخابرات شراء الدمم .
3 - kalimira الخميس 25 أكتوبر 2018 - 13:51
الله الله على التحقيق ، شكرا على المعلومات الغاية في الأهمية و الإستنتاجات العبقرية ....
4 - sacha الخميس 25 أكتوبر 2018 - 13:52
أتمنى من السعودية أن تقف وقفة رجل واحد وتسلم القتلة 15 إلى تركيا لينالو جزائهم لأنهم في السعودية سيعيشون عيشة الملوك
5 - wood الخميس 25 أكتوبر 2018 - 13:53
مما لا شك فيه أنه لا تركيا و لا السعودية كانتا جادتا في كشف حقيقة و ظروف إغتيال خاشقجي فكل ما يفعلونه هو التلكؤ و إضاعة الوقت في إنتظار تسوية سياسية في مكان ما تنسى بها هذه القضية ، فلو لم يتدخل المجتمع الدولة و جهات مختلفة تملك أدلة لما عرف أحد بهذه الجريمة و تبخر هذا الصحفي ، فعدم وجود الجثة و كشف مآلها لهو دليل واضح على ذلك مع أن المتورطين كلهم معروفين و يشتغلون في المخابرات السعودية و يستحيل أن لا يخبروا بمآلها . كما أن عدم إعتقال القنصل السعودي يثير الكثير من الشكوك أو على الأقل كان يجب منعه من السفر و مغادرة البلاد لانه هو المسؤول عن كل ما يحدث في السفارة . فتركيا هي أصلا لها سجل حافل بالإنتهاكات ضد الصحفيين و المعارضين اشتد بشكل مهول مع الانقلاب الفاشل الذي استهدف أردغان !!!
6 - عبدالمجيد البهلولي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 13:54
إن المشتبه فيهم اقدموا على جريمتهم بنية مسبقة. هدا غباء كيف يعقل أن نصدق هدا الكلام. اطرح سوأل هل الصحفي خاجقشي يهدد المشتبه فيهم ؟ام أنهم أكباش فيداء؟لو سألت طفل صغير من قتل الصحفي تلقى عنده الجواب
7 - رياض الخميس 25 أكتوبر 2018 - 13:54
التحقيق سيكون مع الضالعين في عملية القتل، سيؤدون الثمن وستطوى صفحة القتيل بانتصار العدالة الصورية،وسجن أكباش الفداء. ويبقى السؤال المطروح، صاحب الامر بالقتل؟ le donneur d'ordre
8 - نعيمة الخميس 25 أكتوبر 2018 - 13:54
سبحان الله الان علمتم ان المجرمين أقدموا على ذلك بتخطيط مسبق علما ان العالم كان يردد ذلك منذ ثلاث أسابيع السؤال هل ستفصحون عن مكان اجزاء الجثة ام المجرمين أصيبوا بالزهيمر و أيضاً كيف لقتلة انهم لم يسجنوا حتى الان
9 - مغربي من فلادلفيا الخميس 25 أكتوبر 2018 - 13:56
السعودية أرادت أن تجعله مسلسل طويل مثل سامحني
لكن لجنة هوليوود ارادته مسلسل قصير !
من هو كبش الفداء ؟
لكن لجنة هوليوود ارادته مسلسل قصير !
من هو كبش الفداء ؟
10 - امينة الخميس 25 أكتوبر 2018 - 13:59
اثار اغتيال قاشخجي ضجة كبيرة في العالم باسره ولم تحصل مثل هذه الضجة بعد مقتل المئات من الشخصيات في مختلف بقاع العالم اخشى ان تكون سببا لنهاية ال سعود فقد تنبا القذافي بذلك حين خاطب الملوك العرب قائلا سياتي الدور عليكم بعدما ايدوا حلف الناتو حين كان يرسل ضرباته الى قصر القذافي الى ان تمت تصفيته وهنا استحضر المثل القائل اكلت يوم اكل الثور الابيض
11 - Hassan الخميس 25 أكتوبر 2018 - 14:01
ولم نسمع عن اي جديد عن ما ألت اليه مسطرة التحقيق الاولي بخصوص المشبوه بهم ال 18 .وهذا سيمن من تسريع فك خيوط هذه الجريمة ومن اعطى الضوء الاخضر...لكن يبدو انه مع التماطل و اللف سيطوى الملف.سيما وان الجثة وصلت الديار ودوبت في احد افران النفط...
12 - مواطنة الخميس 25 أكتوبر 2018 - 14:03
اين الجثة؟ ومن أمر بذلك؟ لماذا قطع ؟ هذا ما نود معرفته.
13 - بوهالي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 14:08
غريب أمر هذا الاغتيال في قنصلية وقع هذا الحادث أمر غريب . يجب معاقبة كل المتورطين في هذه العملية الشنعاء مهما كان وضعهم و يجب محاسبتهم في تركيا مكان مسرح الجريمة من قبل لجنة أو محكمة دولية لأنه لا يعقل أن يصبح مقر قنصلية مكانا لتنفيد الجرائم فان لم يحمى الفرد في مكان كهذا أين سيكون مطمئنا على سلامته . هادو زغنات دبانتهم ومابقاو لا كيخاف لا كيحيرو .
14 - Observateur الخميس 25 أكتوبر 2018 - 14:11
خطوة مهمة ..! الآن عناصر الجريمة بدأت تجتمع وأركانها بدأت تتضح..!؟ بقي سوى " التغربيل" لمعرفة مدى مساهمة كل عنصر من العصابة في الجريمة المرتكبة وتكييفها قانونيا وفق القانون : الدولي أو التركي أو السعودي... وهنا ستغني أمي كلثوم! ويبتدئ مسلسل المفاوضات والابتزاز و التنازلات ولكل حلقة عنوان إلى أن نسمع بتنازل دوي الحقوق عن الحق المدني ومنه نمر للتنازل عن القضية جنائيا...وينسى العالم قضية إسمها اغتيال خليجي...
15 - السلام عليكم الخميس 25 أكتوبر 2018 - 14:15
السعودية تعترف goute à goute في الاول الوفاة ناتجة عن شجار بسيط وبعدها الوفاة ناتجة عن محاولة كتم فم الضحية ومنعه من الصراخ وبعدها بنية مسبقة . أن المخابرات التركية تريد أن تقول للسعوديين اجونا من الاخر بدون لف ولا دوران لأنكم تضيعون الوقت.لان عاءلة جمال تريد أن تقيم العزاء وتكرم دفنه
16 - silence الخميس 25 أكتوبر 2018 - 14:37
c'est simple :le tueur sera tué,c'est la loi,et au nom de cette loi,on efface tout,totalement tout, l'envoyé boucher, l'envoyeur qui se lave la face mais pas la tête,ah oié la tête ,cette tête a une liste ,et on tue l'un après l'autre,le juge payé pour juger,le coupable exécuté, le vrai, et le vrai coupable a des dollars pour arroser l'envoi de l'agneau au paradis,et oié le paradis qu'on lui a promis ici bas ,allez un oubli comment de permis de conduite féminine a t on atteint,c'est ça la progrès,silence sinon pas de permis pour conduire
17 - كلمات الخميس 25 أكتوبر 2018 - 14:45
و اخيرا ظهر الحق.... صدق من قال من الهم ما يضحك
18 - متتبع الخميس 25 أكتوبر 2018 - 14:47
القضية فيها إن! السلطة في السعودية تبحث عن كبش فداء فوجدت هؤلاء القتلة ليكونوا كذلك فهؤلاء القتلة لا يتجرؤون على قتل ذبابة إلا بأمر من ولي الأمر وكيف يتجرؤون بقتل صحافي وبدون أمر من أعلى سلطة ؟ يجب على السلطة في السعودية أن تجيب على سؤال أردوغان والمجتمع الدولي من أعطى الأوامر بقتل الصحافي جمال رحمة الله عليه.
19 - ilyass الخميس 25 أكتوبر 2018 - 14:50
qui a intérêt à mobiliser ce monde de 18 personnes de Riyad à Istanbul pour tuer ce Monsieur?
Le défunt a il des conflits avec ce nombre de 18 personnes pour qu'ils le tuent et rentrent en prison pour 20 ans?
Le défunt a il des conflits avec ce nombre de 18 personnes pour qu'ils le tuent et rentrent en prison pour 20 ans?
20 - omar الخميس 25 أكتوبر 2018 - 14:57
اواه انا ملي عرفت بلي حيدوا الكمرات في القنصلية نهار قبل الواقعة اسحبلي داكشي في السضفة شكرا النائب العام على ترجمتكم لنا ما قاله اردوكان
21 - المغربي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 14:58
الموضوع أكبر من هذا و سوف يأتي عليكم يوم يا آل سعود ....
.هذه بعض الأسئلة في الإجابة عنها نجد الحقيقة دون تزييف.
1 الرجل قتل و ربما قطع داخل السفارة من طرف 15 شخص أتوا و عادوا الى السعودية في نفس اليوم. هل هؤلاء كلهم أعداء خشقاجي؟
2 كيف يمكن أن تجمع بين تخصصات عدة في فريق الموت هذا. فمنهم الطبيب و العسكري و الخبير ؟
3 اذا كانت هذه العصابة كما يقولون يمكن أن تخطط لعمليات بهذا الحجم و داخل قنصلية دولة أخرى فإن التفسير أقبح من الخطأ.هذا يعني أن الدولة في خبر كان.
4 يوم عطلة بالنسبة لموظفي القنصلية الأتراك !!!!!
5 فقط في هذا اليوم عطل الكاميرات !!!! و لكن الله يرى.
خلا صة القول. دجاجة بكامونها لترامب و عصابته. و السعودية أصبحت شيفون الديموقراطية التي تمسح فيها اوربا ارجلها.
.هذه بعض الأسئلة في الإجابة عنها نجد الحقيقة دون تزييف.
1 الرجل قتل و ربما قطع داخل السفارة من طرف 15 شخص أتوا و عادوا الى السعودية في نفس اليوم. هل هؤلاء كلهم أعداء خشقاجي؟
2 كيف يمكن أن تجمع بين تخصصات عدة في فريق الموت هذا. فمنهم الطبيب و العسكري و الخبير ؟
3 اذا كانت هذه العصابة كما يقولون يمكن أن تخطط لعمليات بهذا الحجم و داخل قنصلية دولة أخرى فإن التفسير أقبح من الخطأ.هذا يعني أن الدولة في خبر كان.
4 يوم عطلة بالنسبة لموظفي القنصلية الأتراك !!!!!
5 فقط في هذا اليوم عطل الكاميرات !!!! و لكن الله يرى.
خلا صة القول. دجاجة بكامونها لترامب و عصابته. و السعودية أصبحت شيفون الديموقراطية التي تمسح فيها اوربا ارجلها.
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