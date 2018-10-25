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الرئيسية | خارج الحدود | ولي العهد السعودي يرأس اجتماع هيكلة الاستخبارات

ولي العهد السعودي يرأس اجتماع هيكلة الاستخبارات

ولي العهد السعودي يرأس اجتماع هيكلة الاستخبارات
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 17:30

ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الخميس الاجتماع الأول للجنة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر مطلع الأسبوع أمرا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها. كما أصدر الملك أوامر بإعفاء وإنهاء خدمة مسؤولين بارزين بالاستخبارات العامة.

وصدرت الأوامر بالتزامن مع إقرار السعودية بـ"وفاة" الصحفي المعارض جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول إثر "شجار واشتباك بالأيدي" مع مسؤولين سعوديين كانوا توجهوا إلى القنصلية للتفاوض معه "بعد ظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد". وأعلنت النيابة العامة السعودية عندها أنه تم توقيف 18 شخصا على صلة بالقضية، جميعهم من الجنسية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم أن بن سلمان ترأس اليوم الاجتماع الأول للجنة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة.

وأضاف أن "اللجنة استعرضت خطة الإصلاح، بما في ذلك تقييم الوضع الراهن في ضوء أفضل الممارسات وتحديد الفجوات خاصةً فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي لرئاسة الاستخبارات العامة، والأطر القانونية والأنظمة المعمول بها، والسياسات والإجراءات والحوكمة، وآليات الاستقطاب والتأهيل".

وأشارت الوكالة إلى أن "اللجنة اتخذت التوصيات اللازمة حيال ذلك، وستواصل اجتماعاتها لحين استكمال أعمالها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - wood الخميس 25 أكتوبر 2018 - 17:51
من بين التخريجات المحتملة التي سيتذرع بها المسؤولون السعوديون انه إعطيت تعليمات ما من الجهات العليا لهذه الاستخبارات و أن هذه التعليمات تم سوء فهمها و نفدت عملية القتل في حق الصحفي دون علم هذه الجهات أو رغبة منها ، لأنه وقع خطأ في التقدير و التواصل سببه مشكل في الهيكلة ليس إلا . فهذه الحجة تبقى ضعيفة و غير مقبولة و هي استهتار بحياة الأشخاص . فإن اعتمدنا هذه التخريجة فمعناها ان لا أحد سيتم تحميله المسؤولية ، لكن تبقى جرائم أخرى لا تقل خطورة و هي الإنكار و التستر على الجريمة و السعي لطمس الأدلة و إتلاف الجتة و اللائحة طويلة مما يثبت سوء النوايا لدى الطرف السعودي مند لحظة إختفاء الصحفي !!!
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2 - ولد حميدو الخميس 25 أكتوبر 2018 - 17:56
الاستخبارات على المسلمين و ليس على الآخرين
فاغلبية الدول متورطة في اغتيالات فافعل كما يحلو لك و لكن داخل القنصلية مفضوحة بزاف
هل تم التوصل للغز بنبركة و بوضياف و الحريري و كنيدي و غيرهم.....
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