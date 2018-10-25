ترامب "يحرك الجيش" لحماية حدود الولايات المتحدة

ماكيني برايس*

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه "يحرك الجيش" لحماية الحدود الأمريكية حيث تواصل قافلة من المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى رحلة طويلة مرهقة عبر المكسيك في طريقها إلى الولايات المتحدة.

ولم يقدم الرئيس تفاصيل.

ورغم غضب ترامب، واصل آلاف من الرجال والنساء والأطفال الساعين للفرار من العنف والفقر والفساد في بلدانهم رحلتهم الشاقة باتجاه الحدود الأمريكية البعيدة. وسار الناس تحت ضوء القمر المكتمل ليلة الخميس من منطقة ماباستبيك القريبة من حدود جواتيمالا في جنوب المكسيك.

وقال مسؤول بالبلدة إن 5300 مهاجر كانوا في ماباستبيك مساء الأربعاء.

وبدأت مجموعة أخرى مؤلفة من ألف شخص رحلة مشابهة من جواتيمالا.

وقال ترامب على تويتر "أحرك الجيش من أجل حالة الطوارئ الوطنية هذه. سيتم إيقافهم!".

ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الدفاع (البنتاجون) على طلبات للحصول على تعقيب بشأن نشر الجيش أو حالة الطوارئ الوطنية.

ويتخذ ترامب منذ وصوله للرئاسة العام الماضي موقفا متشددا ضد الهجرة سواء الشرعية وغير الشرعية.

ويوم الاثنين قال ترامب إنه أخطر "حرس الحدود والجيش" بأن قافلة المهاجرين تشكل حالة طوارئ وطنية. لكن متحدثا باسم البنتاجون ذكر في ذلك الوقت أنه لم يطلب من وزارة الدفاع تقديم أي مساندة إضافية.

ويمنع قانون اتحادي يعود للسبعينيات من القرن التاسع عشر استخدام الجيش وغيره من الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة في مهام تنفيذ القانون المدنية على الأراضي الأمريكية إلا بتفويض من الكونجرس. لكن يمكن للقوات المسلحة تقديم خدمات دعم لهيئات إنفاذ القانون، وقد قامت بذلك بالفعل بين الحين والآخر منذ الثمانينيات من القرن الماضي.