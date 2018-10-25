24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1107:3713:1716:1718:4620:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الرجاء يهزم إنييمبا ويضرب موعدا مع فيتا كلوب في نهائي "الكاف" ‎ (5.00)

  2. جماعة شفشاون تشرع في استغلال الطاقة المتجددة (5.00)

  3. تقرير رسمي يرصد تأخر مواعيد طبية لشهور بمستشفيات المملكة (5.00)

  4. السعودية "راضية جدا" عن مؤتمر "دافوس الصحراء" (5.00)

  5. مدن مصر القديمة تشهد على براعة الفراعنة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ترامب "يحرك الجيش" لحماية حدود الولايات المتحدة

ترامب "يحرك الجيش" لحماية حدود الولايات المتحدة

ترامب "يحرك الجيش" لحماية حدود الولايات المتحدة
ماكيني برايس*
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 16:45

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه "يحرك الجيش" لحماية الحدود الأمريكية حيث تواصل قافلة من المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى رحلة طويلة مرهقة عبر المكسيك في طريقها إلى الولايات المتحدة.

ولم يقدم الرئيس تفاصيل.

ورغم غضب ترامب، واصل آلاف من الرجال والنساء والأطفال الساعين للفرار من العنف والفقر والفساد في بلدانهم رحلتهم الشاقة باتجاه الحدود الأمريكية البعيدة. وسار الناس تحت ضوء القمر المكتمل ليلة الخميس من منطقة ماباستبيك القريبة من حدود جواتيمالا في جنوب المكسيك.

وقال مسؤول بالبلدة إن 5300 مهاجر كانوا في ماباستبيك مساء الأربعاء.

وبدأت مجموعة أخرى مؤلفة من ألف شخص رحلة مشابهة من جواتيمالا.

وقال ترامب على تويتر "أحرك الجيش من أجل حالة الطوارئ الوطنية هذه. سيتم إيقافهم!".

ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الدفاع (البنتاجون) على طلبات للحصول على تعقيب بشأن نشر الجيش أو حالة الطوارئ الوطنية.

ويتخذ ترامب منذ وصوله للرئاسة العام الماضي موقفا متشددا ضد الهجرة سواء الشرعية وغير الشرعية.

ويوم الاثنين قال ترامب إنه أخطر "حرس الحدود والجيش" بأن قافلة المهاجرين تشكل حالة طوارئ وطنية. لكن متحدثا باسم البنتاجون ذكر في ذلك الوقت أنه لم يطلب من وزارة الدفاع تقديم أي مساندة إضافية.

ويمنع قانون اتحادي يعود للسبعينيات من القرن التاسع عشر استخدام الجيش وغيره من الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة في مهام تنفيذ القانون المدنية على الأراضي الأمريكية إلا بتفويض من الكونجرس. لكن يمكن للقوات المسلحة تقديم خدمات دعم لهيئات إنفاذ القانون، وقد قامت بذلك بالفعل بين الحين والآخر منذ الثمانينيات من القرن الماضي.

*رويترز

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - mmmm الخميس 25 أكتوبر 2018 - 16:51
meme trump n.es pas American ces parents sont d,origine de la DDR qui etait derriere le mur de Berlin.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - ولد حميدو الخميس 25 أكتوبر 2018 - 17:01
على المغرب ان ياخد النموذج الترامبي و ادا تدخلت المنظمات الحقوقية نعطيهم المثل بالترامبية
La toupie
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
3 - من المغرب الخميس 25 أكتوبر 2018 - 17:07
بعد تعنت بوتن مع اوباما .أتاه ترامب المجنون.وهذا لصالح الاداره الامريكيه ان اصاب فله ذالك وان اخطأ قالو عنه مجنون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.