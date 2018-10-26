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الرئيسية | خارج الحدود | مؤسس "علي بابا" يستعيد صدارة أثرياء الصين

مؤسس "علي بابا" يستعيد صدارة أثرياء الصين

مؤسس "علي بابا" يستعيد صدارة أثرياء الصين
هسبريس - إفي
الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 00:31

استعاد جاك ما، مؤسس شركة "علي بابا" الصينية للتجارة الإلكترونية، المركز الأول كأثرى رجل في الصين، بعدما كان قد خسر 34 مليار و600 مليون دولار في عام 2014 ، وفقا لما جاء في القائمة التي نشرتها مجلة (فوربس).

وتستكمل القائمة بما هواتينغ المعروف باسم "بوني ما"، صاحب عملاق التكنولوجيا (تينسنت) بـ32 مليار و800 مليون دولار وتشو جياجين، أكبر المساهمين في شركة (إيفرغراند) للتطوير العقاري بـ30 مليار و800 مليون دولار، والذي يعد أكبر الخاسرين لانخفاض ثروتة بواقع 11 مليار دولار، أي بنسبة ما يقرب من 28%.

ويعد الأكبر سنا، من بين أعضاء القائمة الـ400 ، ليانج شيزينغ، صاحب شركة شيرونغ تشاوي، بأعوامه الـ86 ، بينما الأصغر فهو وانغ هان، صاحب جونياو آير، بـ31 سنة.

من جهة أخرى، تعتبر بكين المدينة التي تضم أكبر عدد من المليونيرات بالقائمة حيث تحتل المركز الـ67.

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