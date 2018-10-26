كوريا تحذر واشنطن من تدابير "مقوضة للثقة"

هسبريس - أ.ف.ب

طلب مسؤول كوري شمالي الخميس من الولايات المتحدة أن ترفع فوراً العقوبات التي تفرضها على بلاده، محذراً من أن تدابيرها "المقوِّضة للثقة" قد تنسف مباحثات نزع السلاح النووي.

وأصرت الولايات المتحدة على إبقاء العقوبات الدولية الصارمة على كوريا الشمالية حتى تتخلى عن أسلحتها النووية، حتى في وقت يتوقع أن يعقد زعيما البلدين قمة ثانية قريبا.

وقال سونغ ايل هيوك، نائب المدير العام لمعهد نزع السلاح والسلام التابع لوزارة الخارجية الكورية الشمالية خلال منتدى للدفاع في بكين: "نعتقد أن العقوبات والضغوط تضر أكثر مما تنفع"، مضيفا أن العقوبات "ليست على الإطلاق" تدابير لبناء الثقة "وإنما تدابير لتقويض الثقة".

وخلال أول قمة لهما في سنغافورة في يونيو، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تعهداً غامضاً بشأن نزع الأسلحة النووية، لكن لم يتحقق سوى تقدم ضئيل منذ ذلك الحين، إذ يبحث الجانبان كيفية تفسير النص.

وقال سونغ إن ترامب وكيم "أدركا أن بناء الثقة المتبادلة يمكن أن يعزز نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية"، خلال اجتماعهما في سنغافورة.