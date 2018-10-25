صلاح الابن الأكبر لجمال خاشقجي يغادر السعودية

هسبريس - رويترز

قال مصدران مقربان من عائلة الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي اليوم الخميس إن ابنه الأكبر غادر السعودية.

وغادر صلاح خاشقجي المملكة أمس الأربعاء. وقال أحد المصدرين إنه يحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية وإنه كان يخضع لحظر سفر.

وامتنع المصدران عن كشف المكان الذي سيتوجه إليه أو أي تفاصيل تتعلق بمغادرته.