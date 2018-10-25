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الرئيسية | خارج الحدود | صلاح الابن الأكبر لجمال خاشقجي يغادر السعودية

صلاح الابن الأكبر لجمال خاشقجي يغادر السعودية

صلاح الابن الأكبر لجمال خاشقجي يغادر السعودية
هسبريس - رويترز
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 18:50

قال مصدران مقربان من عائلة الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي اليوم الخميس إن ابنه الأكبر غادر السعودية.

وغادر صلاح خاشقجي المملكة أمس الأربعاء. وقال أحد المصدرين إنه يحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية وإنه كان يخضع لحظر سفر.

وامتنع المصدران عن كشف المكان الذي سيتوجه إليه أو أي تفاصيل تتعلق بمغادرته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عبد المجيد البهلولي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 19:01
صدق من قال طلع تكل الكرموس شكون قالك طلع.مسخرة هده أرسلو إليه حتى جاء الى عندهم فمنعوه من السفر
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2 - كريم الخميس 25 أكتوبر 2018 - 19:10
المدعي العام السعودي اعترف بأن عملية تصفية الصحفي خاشقجي عمل مدبر مسبقا وليس نتيجة شجار كما ادعت السعودية من قبل ،وابنه صلاح أعتقد أنه سيذهب إما إلى تركيا لمتابعة قضية والده عن كثب والحصول على معلومات كافية أو سيرحل إلى بلاد العم سام هربا من الضغوط الممارسة عليه.
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