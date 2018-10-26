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كُتّاب وآراء
أردوغان: أين جثة خاشُقجي ومن أمَر بقتله؟ .. إن غدا لناظره قريب
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية إلى الإفصاح عن هوية من أمر بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي ومكان جثته، وكذلك عن هوية المتعاون المحلي الذي تسلم الجثة، فضلا عن تسليم الموقوفين الـ18 في السعودية على خلفية الجريمة إذا لم تتمكن الرياض من إجبارهم على الاعتراف بكل ما جرى.
قال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال اجتماع مع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة، مخاطبًا السعودية حول مقتل خاشقجي: "من الذي أصدر أوامر قتل خاشقجي، ومن هو المتعاون المحلي الذي تسلّم جثته؟ عليكم أن تكشفوا عنه".
وأضاف الرئيس التركي: "إن قتل خاشقجي واضح للعيان أين الجثة؟ ينبغي أن تُظهروها"، متابعا بالقول: إذا كنتم تريدون إزالة الغموض، فالموقوفون الـ18 هم النقطة المحورية في التعاون بيننا. وإذا كنتم لا تستطيعون إجبارهم على الاعتراف بكل ما جرى، فسلّموهم إلينا لمحاكمتهم كون الحادثة وقعت في قنصلية السعودية بإسطنبول".
وأردف: "الأشخاص الـ18 الموقوفون في السعودية يعرفون قاتلي خاشقجي؛ لأن الجاني بينهم"، مؤكدا: "لدينا معلومات ووثائق أخرى عن مقتل خاشقجي، ولكن لا داعٍ للتعجل.. إن غدا لناظره قريب".
وأضاف أردوغان: "لقد أطلعنا من يريدون معرفة ما جرى بخصوص مقتل خاشقجي على المعلومات والوثائق التي بحوزتنا مع إبقاء النسخ الأصلية لدينا كما زودنا السعودية بها أيضاً"، مضيفا أن المدعي العام السعودي سيزور تركيا يوم الأحد المقبل، وسيلتقي نظيره التركي في إسطنبول.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (47)
من وراءها -ولم- ومن المستفيد !؟
هذه الحملة الإعلامية الشرسة لشيطنة ٱل سعود لم تأت من فراغ..
بل هي أمر دُبّر بليل..!!
يحاول الخوارج ومن ورائهم الروافض ومن وراء الكل الصهيونية العالمية..
أن يزرعوا في نفوس ضعاف النفوس من بني جلدتنا أن النظام الحاكم في بلاد الحرمين؛ نظام فاسد وخائن وعميل..
حتى إذا ما قاموا لإسقاطه لن يُنكر عليهم أحد من أمة المليار ونصف مليار مسلم..!!
ولم ينكرون.. !!؟
طالما أن الروافض والخوارج والروس والأمريكان وحلف الناتو سيقفون لله، ويقفون للحق، وسيُسقطون نظاما فاسدا خائنا عميلا فجزاهم الله عن الإسلام خيرا !! -زعموا-
وكبداية لإسقاط ٱل سعود اعتمدوا على أمرين أساسين..
• الأمر الأول..
بث الإشاعات والأكاذيب في صفوف أمة المليار ونصف المليار..
إشاعات يؤلفها العدو (الصهيونية العالمية) ويروجها الحاقد (الخوارج والروافض) ويصدقها الأغبياء..
حتى يتسنى لهم شيطنة النظام
السعودية اليوم لا تمثّل نفسها
ولا بترولها
ولا ريالاتها
حتى نحبّها وندافع عنها لأجل ذلك
فنحن لا نجني منها ريالاً واحداً ولا نحصّل فيزا حج
ولو ضربنا رؤوسنا بالصخر
وليس لنا فيها واسطة ولا معرفة بأمير ولا صحبة لوزير
ولسنا نتملّق حكامها ولا نخطب ودّ زعمائها
فما وقفنا ببابهم يوماً ولا طلبنا ذلك ولا سعينا إليه
وإنما السعودية اليوم
تمثّل
التوحيد ضد الشرك
والسنة ضد البدعة
والاتباع ضد الابتداع
والحرية ضد الرق
والعزة ضد الذل
والكرامة ضد الإهانة
والغيرة ضد الإهمال
فنحن نحبّها لأنها:
١. لا يوجد فيها وثن يعبد من دون الله من قبر وليّ يزار أو ضريح يطاف به...
فلينظر إلى ليبيا واليمن وسوريا يأتيه الخبر اليقين..
وليعلم هؤلاء..
أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها جاءت بتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وجاءت بتفويت أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما..
فلينظر إلى ليبيا واليمن وسوريا يأتيه الخبر اليقين..
وليعلم هؤلاء..
أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها جاءت بتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وجاءت بتفويت أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما..
لأن قتل طفل صغير مثلا أظلم من شخصية معروفة مهما كانت الأسباب،
والسلام عليكم
فعلا...الدولة الناجحة تنجح فى جميع المجالات.
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ۖ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ
تحية لأخي صاحب التعليق رقم 1رشيد من kolin
يفترض بأردوغان أنه يعرف بمكان الجثة ويعرف أسماء الفريق الذين تسببوا بوفاة خاشقجي!!
ألم يدخل الفريق السعودي مطار أتاتورم وبحوازاتهم وفيها أسمائهم ؟
ألم تكن المخابرات التركية حاضرة وصورت دخول خاشقجي القنصلية وخروج شخص بملابسه وصورت خروج الجثه؟
ألم تحقق تركيا وتعرف ؟
لماذا سمحت تركيا بخروج الفريق من تركيا ولم توقفهم؟ فهم ليسوا دبلوماسيين!!!
أخبرنا أنت يا أردوغان فالتسجيلات الصوتيه عندك وكل الحقائق ولا تعتقد بأننا السعودية قابلة للإبتزاز
حتى الآن لا توجد روايه تركيه!! وهذا شيئ عجيب.
أحسنت السعودية لما أعلنت عن الواقعة وتعهدت بالمحاكمة وبهذا قطعت الطريق على المتآمرين والحقوقيين الكاذبيين حول العالم.
و لكن اتضح أن الرئيس التركي كان دكيا و بارعا و يفهم السعوديين اكثر من السعوديين أنفسهم !
يوم الثلاثاء قام بحماية الملك سلمان !
اما الآن فهو يحمي ال15 + 3 ودلك لفضح المسؤول الأول عن هده الإشكالية !
القاتل واضح وضوح الشمس
ومن أعطى الأوامر للقتل كذلك معروف على الصعيد العالمي
ويراد بهذه القصة : الدجاجة التي تلد البيض من ذهب
الكفر ملة واحدة كلهم يريدون استغلال ضعف النظام السعودي
وخاصة منذ تولي هذا المراهق ولي العهد محمد بن سلمان وهو معروف في ألمانيا : له اضطرابات نفسية كان يعالج بألمانيا
السعودية لن تعرف الإستقرار حتى يسجن يحاكم ويعدم هذا الأمير المجرم
ندعوا بالرحمة لأخينا جمال والصبر والسلوان لأهله
امريكا و تركيا تريد الرز السعودي و قطر تقطر الشمع على السعودية لتصفية الحسابات السياسبة مع السعودية .
الكل له مصلحة من القضية وسيلة لابتزاز السعودية الغبية .
ويبقى الجمهور عبارة عن غوغائيين و حطب ووقيد لطبخ المصالح على نار متقدة وهذا ماتقوم به الجزيرة و الاعلام التركي و الاخواني .
اشفقت على السعودية اصبحت متل الفريسة تتربص بها المفترسات من كل جانب .
غباء المخابرات السعودية و استهتار حكام السعودية اوصلها الى هذا الخندق .
لم ارى في حياتي اغبى جهاز مخالرات مثل السعودية
وما خفي اعظم
أول من يدافع عم السعودية هو نتانياهو هههههه
وتتبعها جل الأنظمة العربية هههههه
اما الشعوب فهي لا محل لها من الإعراب
يحصل يحصل
نفس الشيء أرادوه لجمال خاشقجي ، لكن نهايته كانت تراجيدية .
لو استمعوا لحكماء المغرب لما وصلت السعودية الى هذا المأزق الدولي ، لكن عجرفتهم، و تهورهم قادهم الى مشاكل كانوا في غنى عنها .
تصرفاتهم في حرب اليمن ، و الغرب ينظر اليهم و ينتظر اكبر الأخطاء كما فعل مع صدام و يكبلهم عبر القانون الدولي كمجرمين حرب و قتله و لا يمكنهم الاستمرار و يستحوذ على آبار البترول كما هو الشأن لليبيا !
الكل يتعلم و يتصرف بحكمة الا حكام العرب !
انظروا الى القوة الثانية في العالم التي هي الصين ، كيف تتصرف بهدوء و ثبات ، اما انتم مازلتم تعيشون فترة عنترة ابن شداد
يا لجهلكم
و هنا أطرح السؤال : هل هم فعلا مسلمون ؟ أم الطغيان و السلطة و المال أنستهم أن الله حق...؟
الصهيونية العالمية هي الوحيدة الواقفة جنب آل سعود. ولن يتركوه يسقط لأنهم لن يجدوا مثله وما وجدوا شخصية سعودية عبر تاريخ المملكة مثله. لاتخاف على الأمير. من الأقوى تركيا أم سويسرا؟
واعلم أيها البوليسي أن الله يمهل الظالم حتى ان أحده لن يفلته.
روح جمال ستكون لعنة على الأمة وعلى العالم. لمادا قتل جمال؟ ومن قتل جمال؟ وأين الجثة؟ ومن أصدر الأوامر؟
ان تدخل الله العظيم في القضية فانتظروا العقاب.
عن أي شيطنة تتحدث الإستخبارات السعودية ضالعة في اغتيال الصحفي خاشقجي
القتلة مأمورون فمن أعطى الأوامر بتصفية الصحفي داخل القنصلية؟ أم أنهم قاموا بالعملية من تلقاء أنفسهم؟
ما هذا العبث ؟ أتريدون استحمار عقول ساكنة الأرض والكواكب الفضائية الأخرى ؟ تتحدثون عن مؤامرة مُحاكة ضد آل سعود ، السلطات السعودية نفسها اعترفت بوقوع الجريمة داخل قنصليتها فمن أعطى أمر التصفية بتلك الطريقة البشعة؟؟ وبأمر مَنْ تحرك كوموندو الإغتيال على دفعتين ؟ ومن موّل مصاريف المجموعتين من فنادق فاخرة وتلاث طائرات خاصة ... إضافة لى استعمال سيارات بترقيم دبلوماسي . و أين الجثة؟
السعوديون ضالعون حتى الأدنين في اغتيال جال خاشقجي
jamal a ete assassine par des saoudiens les americain russe chinois ect son juste des victimes d un regime arab assassin
pas de couverture et propagand
la police turk save mieux que les arabes qui on fait une assassina avec preuve a la main et camera video audio ect
un diplomat perdre son umunite de loi s il fait un crime
une voiture diplomatique s il pas un feu rouge doit etre penalise on va pas dire qu il a l uminite
de plus les 18 assassin ne sont pas des diplomates officielle a la turki il sont juste des touriste et n on aucun titre officielle