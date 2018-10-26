أردوغان: أين جثة خاشُقجي ومن أمَر بقتله؟ .. إن غدا لناظره قريب

هسبريس من الرباط

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية إلى الإفصاح عن هوية من أمر بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي ومكان جثته، وكذلك عن هوية المتعاون المحلي الذي تسلم الجثة، فضلا عن تسليم الموقوفين الـ18 في السعودية على خلفية الجريمة إذا لم تتمكن الرياض من إجبارهم على الاعتراف بكل ما جرى.

قال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال اجتماع مع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة، مخاطبًا السعودية حول مقتل خاشقجي: "من الذي أصدر أوامر قتل خاشقجي، ومن هو المتعاون المحلي الذي تسلّم جثته؟ عليكم أن تكشفوا عنه".

وأضاف الرئيس التركي: "إن قتل خاشقجي واضح للعيان أين الجثة؟ ينبغي أن تُظهروها"، متابعا بالقول: إذا كنتم تريدون إزالة الغموض، فالموقوفون الـ18 هم النقطة المحورية في التعاون بيننا. وإذا كنتم لا تستطيعون إجبارهم على الاعتراف بكل ما جرى، فسلّموهم إلينا لمحاكمتهم كون الحادثة وقعت في قنصلية السعودية بإسطنبول".

وأردف: "الأشخاص الـ18 الموقوفون في السعودية يعرفون قاتلي خاشقجي؛ لأن الجاني بينهم"، مؤكدا: "لدينا معلومات ووثائق أخرى عن مقتل خاشقجي، ولكن لا داعٍ للتعجل.. إن غدا لناظره قريب".

وأضاف أردوغان: "لقد أطلعنا من يريدون معرفة ما جرى بخصوص مقتل خاشقجي على المعلومات والوثائق التي بحوزتنا مع إبقاء النسخ الأصلية لدينا كما زودنا السعودية بها أيضاً"، مضيفا أن المدعي العام السعودي سيزور تركيا يوم الأحد المقبل، وسيلتقي نظيره التركي في إسطنبول.