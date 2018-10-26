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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | خارج الحدود | أردوغان: أين جثة خاشُقجي ومن أمَر بقتله؟ .. إن غدا لناظره قريب

أردوغان: أين جثة خاشُقجي ومن أمَر بقتله؟ .. إن غدا لناظره قريب

أردوغان: أين جثة خاشُقجي ومن أمَر بقتله؟ .. إن غدا لناظره قريب
هسبريس من الرباط
الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:05

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية إلى الإفصاح عن هوية من أمر بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي ومكان جثته، وكذلك عن هوية المتعاون المحلي الذي تسلم الجثة، فضلا عن تسليم الموقوفين الـ18 في السعودية على خلفية الجريمة إذا لم تتمكن الرياض من إجبارهم على الاعتراف بكل ما جرى.

قال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال اجتماع مع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة، مخاطبًا السعودية حول مقتل خاشقجي: "من الذي أصدر أوامر قتل خاشقجي، ومن هو المتعاون المحلي الذي تسلّم جثته؟ عليكم أن تكشفوا عنه".

وأضاف الرئيس التركي: "إن قتل خاشقجي واضح للعيان أين الجثة؟ ينبغي أن تُظهروها"، متابعا بالقول: إذا كنتم تريدون إزالة الغموض، فالموقوفون الـ18 هم النقطة المحورية في التعاون بيننا. وإذا كنتم لا تستطيعون إجبارهم على الاعتراف بكل ما جرى، فسلّموهم إلينا لمحاكمتهم كون الحادثة وقعت في قنصلية السعودية بإسطنبول".

وأردف: "الأشخاص الـ18 الموقوفون في السعودية يعرفون قاتلي خاشقجي؛ لأن الجاني بينهم"، مؤكدا: "لدينا معلومات ووثائق أخرى عن مقتل خاشقجي، ولكن لا داعٍ للتعجل.. إن غدا لناظره قريب".

وأضاف أردوغان: "لقد أطلعنا من يريدون معرفة ما جرى بخصوص مقتل خاشقجي على المعلومات والوثائق التي بحوزتنا مع إبقاء النسخ الأصلية لدينا كما زودنا السعودية بها أيضاً"، مضيفا أن المدعي العام السعودي سيزور تركيا يوم الأحد المقبل، وسيلتقي نظيره التركي في إسطنبول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (47)

1 - رشيد من Köln الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:22
شيطنة السعودية وٱل سعود:
من وراءها -ولم- ومن المستفيد !؟
هذه الحملة الإعلامية الشرسة لشيطنة ٱل سعود لم تأت من فراغ..
بل هي أمر دُبّر بليل..!!
يحاول الخوارج ومن ورائهم الروافض ومن وراء الكل الصهيونية العالمية..
أن يزرعوا في نفوس ضعاف النفوس من بني جلدتنا أن النظام الحاكم في بلاد الحرمين؛ نظام فاسد وخائن وعميل..
حتى إذا ما قاموا لإسقاطه لن يُنكر عليهم أحد من أمة المليار ونصف مليار مسلم..!!
ولم ينكرون.. !!؟
طالما أن الروافض والخوارج والروس والأمريكان وحلف الناتو سيقفون لله، ويقفون للحق، وسيُسقطون نظاما فاسدا خائنا عميلا فجزاهم الله عن الإسلام خيرا !! -زعموا-
وكبداية لإسقاط ٱل سعود اعتمدوا على أمرين أساسين..
• الأمر الأول..
بث الإشاعات والأكاذيب في صفوف أمة المليار ونصف المليار..
إشاعات يؤلفها العدو (الصهيونية العالمية) ويروجها الحاقد (الخوارج والروافض) ويصدقها الأغبياء..
حتى يتسنى لهم شيطنة النظام
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-408
2 - رشيد من Köln الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:24
استمع و اقرأ ...لماذا ندافع عن السعودية؟

السعودية اليوم لا تمثّل نفسها
ولا بترولها
ولا ريالاتها
حتى نحبّها وندافع عنها لأجل ذلك
فنحن لا نجني منها ريالاً واحداً ولا نحصّل فيزا حج
ولو ضربنا رؤوسنا بالصخر
وليس لنا فيها واسطة ولا معرفة بأمير ولا صحبة لوزير
ولسنا نتملّق حكامها ولا نخطب ودّ زعمائها
فما وقفنا ببابهم يوماً ولا طلبنا ذلك ولا سعينا إليه

وإنما السعودية اليوم

تمثّل
التوحيد ضد الشرك
والسنة ضد البدعة
والاتباع ضد الابتداع
والحرية ضد الرق
والعزة ضد الذل
والكرامة ضد الإهانة
والغيرة ضد الإهمال
فنحن نحبّها لأنها:

١. لا يوجد فيها وثن يعبد من دون الله من قبر وليّ يزار أو ضريح يطاف به...
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-23
3 - khaald الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:25
أردوغان مسك العصى من الوسط. وهو مطلع على كل تفاصيل الجريمة. و كل يوم يقترب من أن يسأل سؤال مباشر لولي العهد أين اخفيت الجثة أو بقايا الجثة. اليوم نرى أن السعودية جاءت بما جاء به أردوغان. القتلة جاؤوا خصيصا للقتل
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10
4 - رشيد من Köln الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:26
من ظن إنه إذا ما أسقطوا النظام الحاكم في السعودية سيأتي نظام أفضل منه!!
فلينظر إلى ليبيا واليمن وسوريا يأتيه الخبر اليقين..

وليعلم هؤلاء..
أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها جاءت بتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وجاءت بتفويت أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما..
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-14
5 - رشيد من Köln الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:27
من ظن إنه إذا ما أسقطوا النظام الحاكم في السعودية سيأتي نظام أفضل منه!!
فلينظر إلى ليبيا واليمن وسوريا يأتيه الخبر اليقين..

وليعلم هؤلاء..
أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها جاءت بتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وجاءت بتفويت أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما..
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-15
6 - بنعاشر الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:29
شكرا سيد اردوغان كلام حق اين الجثة ومن أمر بقتل الشهيد خاشقجي فريق من 18 فرد وكأنهم ذاهبون لحرب عالمية لكن على ما يبدو من كثرة العدد ان المهمات توزعت بينهم منهم التقني والجلاد والمصور والجزار والمكلف بمحو الأثر لكن هيهات ماذا ستقولون للواحد الأحد يوم لا ينفعكم مال ولا جاه ولا سلطة !!!
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10
7 - أم محمد الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:31
مفهمتش هاد الناس يقولون عرفين قاتل الصحفي أو معرفينش اين هي الجثة ؟دبا هاد الناس علمن كيضحكو؟ حسبي الله ونعم الوكيل الله يخد فيهم الحق
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8 - متابع الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:32
نعرف من أمر بقتل جمال ولن يسلم الفاعلين لمحاكمة دولية حتا لا ينكشف امره
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4
9 - mohammed-aklim الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:36
يجب محاكمة كل المجرمين والقتلة في العالم و على رأسهم قتلة الروهينغا والحكام الإسرائيلين قتلة الأطفال والأمريكان الذين يقتلون يوميا أطفالاً أبرياء لا ذنب لهم في باكستان و أفغانستان عن طريق طائرات بدون طيارزد على ذالك الأتراك اللذين ذبحو الأرمن ذبحا، أنا لا أدافع عن قتلة خاجقجي ولاكن أطالب بمحاكمة الكل،

لأن قتل طفل صغير مثلا أظلم من شخصية معروفة مهما كانت الأسباب،
والسلام عليكم
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3
10 - réagir الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:37
ceux qui ont ordonné l'assassinat de l'opposant séoudien dans le consulat de son pays, consulat sur le sol de la turquie portent une atteinte à la souveraineté de la turquie,cette atteinte noircit l'image de la turquie,est ce que un état souverain comme la turquie membre de l'otan restera sans réaction pour rétablir son honneur touché par l'audace des barbares qui ont tué un opposant séoudien sous protection turque comme réfugié politique,à la turquie de le montrer pour conserver sa crédibilité
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11 - وجهة نظر الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:38
تركيا تعطي للعالم دروسا في فن إدارة الأزمات كن خلال التريث و عدم التسرع و كذلك إستغلال التسريبات لارباك الجاني أو الجنات...
فعلا...الدولة الناجحة تنجح فى جميع المجالات.
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12 - simo الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:40
أتسائل فقط كيف لدولة كبرى لها جهاز استخباراتي قوي استطاع أن يفشل إنقلاب عسكري على الرئيس أن يستعصي عليها فك لغز عملية الإغتيال. فالقضية فيها شيء ما في الخفاء.
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0
13 - خذلتنا ... الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:42
خذلتنا ايها الرئيس بخطاب الثلاثاء كانت ستكون الضربة القاضية لآل سعود و الظلم الذي يتعرض له الكثيرين من المتعاملين معهم داخل المملكة و خارجها و كذلك الدول التي حرقت بنيران قراراتهم الطائشة كالعراق و لبنان و سورية و الاردن و فلسطين و الشعب المصري الطواق للحرية و التخلص من الانظمة العسكرية التي تحبس انفاسهم و اليمن و اخرهم المغرب الذي تعرض لظلم رياضي بسببهم ناهيك عن قتل و تعديب و استغلال جنسي للخادمات ... حتى فات الفوت عاد سولني كيف بقيت ... ابحث عن مصالحك و مصالح العثمانيين بعيدا عنا و اتركنا للمشاكلنا
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14 - someone الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:43
Enfin vous avez osez parler de l'affaire Khashoggi رحمه الله و أسكنه فسيح جنانه
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ۖ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ
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0
15 - H MEN الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:44
بطل الشفوي,بلابلا كما فعل عندما سجن قس امريكي واقسم بالثلاث ان لن يعيده الى بلده وانه سيتحدى امريكا هههه وبعدها سلمه لبلاده
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16 - محمد سعيد KSA الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:45
السلام عليكم

تحية لأخي صاحب التعليق رقم 1رشيد من kolin

يفترض بأردوغان أنه يعرف بمكان الجثة ويعرف أسماء الفريق الذين تسببوا بوفاة خاشقجي!!

ألم يدخل الفريق السعودي مطار أتاتورم وبحوازاتهم وفيها أسمائهم ؟
ألم تكن المخابرات التركية حاضرة وصورت دخول خاشقجي القنصلية وخروج شخص بملابسه وصورت خروج الجثه؟
ألم تحقق تركيا وتعرف ؟
لماذا سمحت تركيا بخروج الفريق من تركيا ولم توقفهم؟ فهم ليسوا دبلوماسيين!!!

أخبرنا أنت يا أردوغان فالتسجيلات الصوتيه عندك وكل الحقائق ولا تعتقد بأننا السعودية قابلة للإبتزاز

حتى الآن لا توجد روايه تركيه!! وهذا شيئ عجيب.

أحسنت السعودية لما أعلنت عن الواقعة وتعهدت بالمحاكمة وبهذا قطعت الطريق على المتآمرين والحقوقيين الكاذبيين حول العالم.
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17 - فيصل الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:51
سيتذكر التاريخ ان مخابرات طويل العمر ارتكبت جريمه قتل سريه عرف بها جميع سكان الارض مع تحيات ال منشار
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0
18 - الطمع طاعووووووووون الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:54
خاشقجي قتلوه في قنصلية بلاده قدام القنصل ولي قتلوه كلهم جاو من السعودية ونزلو في المطار دال تركيا وحيت سالاو الجريمة ديالهوم هربو كلهم في نفس الطائرة ومن المطار التركي وتبعهم حتى القنصل لي استقبل خاشقجي وغدروه وحظر حتى هو في الجريمة,الهولندي geert welders قال في 2010 بلي تركيا غير مرغوب فيها في الاتحاد الاروبي ولو بعد مليار سنة وفي الحقيقة عندو الحق حيت الدول الدكتاتورية الطماعة الغدارة مافيهومش الثيقة والعقلية ديالهم صعيييييييب تتبدل,اين هي الحقيقة والبحث يا اردوغان ???? المجرمون العبيد قتلو خاشقجي في تركيا في بلدك يا اردوغان وعلاش خليتو القنصل السعودي يهرب عند السعودية ????????
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19 - مغربي من فلادلفيا الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:56
في البداية لم اكن متفق مع اوردكان !
و لكن اتضح أن الرئيس التركي كان دكيا و بارعا و يفهم السعوديين اكثر من السعوديين أنفسهم !
يوم الثلاثاء قام بحماية الملك سلمان !
اما الآن فهو يحمي ال15 + 3 ودلك لفضح المسؤول الأول عن هده الإشكالية !
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20 - مهاجر الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:56
أظن ان صفقة القرن ليس فقط فلسطين حتى السعودية وهذه الأحداث فقط لمعرفة الرد للدول الإسلامية و العربية خاصة اما الحدث لاستباح السعودية فهو اكبر من قتل صحفي انها فقط محاولة لمعرفة الأمور و العواقب هكذا فعلو مع فلسطين
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-2
21 - واحد من لمداويخ الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:57
القصة أصبحت مملة

القاتل واضح وضوح الشمس

ومن أعطى الأوامر للقتل كذلك معروف على الصعيد العالمي

ويراد بهذه القصة : الدجاجة التي تلد البيض من ذهب

الكفر ملة واحدة كلهم يريدون استغلال ضعف النظام السعودي

وخاصة منذ تولي هذا المراهق ولي العهد محمد بن سلمان وهو معروف في ألمانيا : له اضطرابات نفسية كان يعالج بألمانيا

السعودية لن تعرف الإستقرار حتى يسجن يحاكم ويعدم هذا الأمير المجرم

ندعوا بالرحمة لأخينا جمال والصبر والسلوان لأهله
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22 - سعيد عناب الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:57
الحرب الاعلامية الشرسة على المملكة العربية السعودية لحد الان انتم لا تعرفون قوة السعودية لحد الان اقوى حكومة عربية اهتمت بشعبها في الداخل والخارج اقتصاء ما شاء الله قوي مساعدات للشعب من الملك شخصيا رواتب الرؤية ستغير المملكة 360 درجة حاليا الاسواق والباعة كلهم مواطنين وهذا الصح المفروض ابن البلد هو ليرفع علم بلده ويعلم اولاده ليس الاعتماد على الغير المهم هو بلد اسلامي نعتز به وهو قبلة المسلمين الكعبة والله قال في كتابه العزيز ان هذا البلد امنا والسعوديين اختارهم الله لذلك اتحدى اي دولة تقدر على السعودية تذكروا كلامي قوية بمالها قوية باسلحتها قوية بايمانها
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-2
23 - عايق الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:58
اش كتسنى كلشي راك عارفوا اوفي يديك ما كاين لا خاشاقجي ولا 6حمص القصة حابكينها حتى انتوما او زرفتوا البرهوش اديال ولد سلمان...اعرفتي اشمن انهار غادي اسالي هاد سلسلة اديال الوش ..انهار اتفقوا اعلى الثمن...المرحوم كان غا كانبو والعب غالط ...لقد تم استعماله....الكل كان يعلم مصيره قبل موته...ضحى براسو ...والدمدومة اديال بو قشابة كلا الطعم لانه مايصلحش للسعودية بزاف اعليه.... اباه خربقها كان اخلي مجلس الحكماء(الامراء) هما اللي اعينوا ولي العهد...هاد شي في صالح الدول العايقة.... الحل الدولة السعودية اعينوا مول العقل ويخبيو محمدالفرخ ....ما يبقاش ابان ...الا بقا راه غادي اخمجها
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24 - مغربي مراقب الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:02
الى المعلق رقم واحد. صدعتونا بالخوارج والروافض والعالم اجمع يعلم أنكم هم الخوارج والروافض. خرجتم عن دين الله بالوهابية ديالكم التي تكفر الجميع وأصبحتم روافض برفضكم لمنطق العقل والإسلام الصحيح. أما ان تقول أن أن الخوارج والروافض والروس والأمريكان والصهيونية كلهم ضدكم إذن يجب أن تسألوا لماذا العالم كله يكرهنا.؟ أتعلم لماذا.؟ لأنكم على باطل وظالمون. لا تنسى حوبة الأيتام في العراق وسوريا واليمن .
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25 - مواطن جوعان الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:05
انها اشكالية الخطوط الحمراء التي يحددها النظام ، من تجاوزها فإما قطع للأعناق أو للأرزاق ، تحرك الرجال الخمسة عشر وكأنهم زبانية ، غلاظ ، سمان ، لا يعصون ما أمروا ! أرث ثقيل من النظام القبلي تحمله العربية السعودية وهو ما نسميه هنا بالمغرب العميق ، كثيرا ما يتحدث عاهلهم عن الخلافة الراشدة ، عصر السيف في أصدق انباء من الكتب ، تريد العربية أن يكون لها نفوذ اقليمي ، وحسب قولهم نريد أن تبقى الجزيرة العربية عربية بالمعنى الكامل ، وهذا ما جعلهم يتورطون في حرب اليمن ؛ الوضع الداخلي في السعودية حافل بالتناقضات ، ما نسمعه من أخبار عن أخبار الخادمات المغربيات يجعلنا نضع علائم استفهام عن هذا الأسلام على الطريقة السعودية ، أشخاص غارقين في النزعات المازوشية والأمراض النفسية وكأن الوحي لم يتزل قط ولا وضع للبشر ميثاق للتعامل ! النظام الملكي السعودي هوالذي قتل خاشقجي ، لكنه أربك صناع القرار في العالم لأن المليارات الدولارات من الصفقات التجارية اصابتهم بالوسواس القهري ...وأصبر إن ذلك من عزم الأمور!
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26 - مواطن الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:07
الكل يبحث عن مصلحته الخاصة من وراء مقتل خاشقجي .
امريكا و تركيا تريد الرز السعودي و قطر تقطر الشمع على السعودية لتصفية الحسابات السياسبة مع السعودية .
الكل له مصلحة من القضية وسيلة لابتزاز السعودية الغبية .
ويبقى الجمهور عبارة عن غوغائيين و حطب ووقيد لطبخ المصالح على نار متقدة وهذا ماتقوم به الجزيرة و الاعلام التركي و الاخواني .
اشفقت على السعودية اصبحت متل الفريسة تتربص بها المفترسات من كل جانب .
غباء المخابرات السعودية و استهتار حكام السعودية اوصلها الى هذا الخندق .
لم ارى في حياتي اغبى جهاز مخالرات مثل السعودية
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27 - امازيغ سوسي الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:10
كفى تهديدا وابتزازا . ان كان عندك ما تقوله للعالم فقله او اعقد صفقة سرية مع السعودية واسكت .
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28 - بائع القصص الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:11
اعدام الصحافي جمال خاجقشي ما هي إلا قمة الجبل
وما خفي اعظم
أول من يدافع عم السعودية هو نتانياهو هههههه
وتتبعها جل الأنظمة العربية هههههه
اما الشعوب فهي لا محل لها من الإعراب
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29 - رسالة الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:13
ومن يقتل أطفال ونساء وشباب وشيوخ سوريا واليمن وميانمار... ارتفعت الأصوات للتنديد بمقتل جمال من الشرق إلى الغرب...بالفعل هي جريمة شنعاء وحقيرة ولكن يجب التنديد وفضح المجرمين والتعامل مع جميع ضحايا الانسانية بالمثل.
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30 - ولد حميدو الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:15
عدة اغتيالات وقعت في العالم و لكن بالتكنيك و الميكانيك و البراتيك اما قضية القنصلية مثل اللص الدي دخل لمخفر الشرطة و أراد سرقة رجال الأمن
يحصل يحصل
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31 - ملا حظ الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:16
السؤال البديهي و المحوري الذي يجب طرحه هو من المستفيذ من مقتل جمال خاشقجي هذا الذي ينتقد نضام الحكم في السعودية وخاصة ولي العهد محمد بن سلمان؟؟ طبعا هو محمد بن سلمان ولا يخفى على الجميع أنه منذ تعيينه وليا للعهد وهويسجن وينفي حتى الأشخاص من البلاط نظرا للسلطة التي خولت له فحتى الملك سلمان صار مغيبا إذ لم نقل الملك الحقيقي هو ولي العهد الأمر الأول و الأخير بقتل وتقطيع خاشقجي هو محمد بن سلمان
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32 - ابو حنظلة الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:16
يضحك على المغفلين من ذوا العقول الصغيرة،ألم تتجرأ وتقول بعظمة لسانك انك تتوفر على الأدلة الجنائية الكاملة ،فلمادا إنقلبت 360 درجة؟؟أراهن على حفنة من الدولارات كانت كافية لتغير البوصلة من الإعتراف بالجريمة الى الادعاء بجهل تفاصيل قتل جمال خشقجي.
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33 - مسلم من العالم الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:17
ومن تكون انت الذي تريد ان تبرئ ال سعود يارقم 1 ?اذا كنت مغربيا عليك ان تفكر فيما يمارسون في بلادنا من دعارة وفساد مستغلين الطماعين وعديمي الهمة والكرامة من ابنائنا وبناتنا . وان لم تكن مغربيا تذكر ان تاريخ ال سعود مكتوب بالدم وانهم يقتلون حتى بعضهم بعضا . اغتيال الملك فيصل شاهد على التاريخ .وتذكر ان كل العنف والارهاب عبر العالم صادر من عندهم .والله لو كان المسلمون حقا لايعبدون الا الله الواحد القهار لقاطعوا الحج والعمرة الى ان تتحرر الاماكن المقدسة من براثينهم
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34 - abybakk الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:19
Je n'ai pas confiance au président turque, depuis le début de cette affaire, on a l'impression qu'il veut utiliser cette carte pour tirer le maximum de profit
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35 - بوتقموت الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:20
اريد ان اقول اني دينيا لا احد يمثلي انا مسلم اعبد الله لا حاجة لي لشخص او امير يمثلي .انا امثل نفسي امام الله.الشيى الثاني اعتقد ان اردوغان ممثل بارع سيستفز آل سعود حتى يحقق مبتغاه.انها السياسة اللعينة عندما يتربص البعض بالبعض و خاصة العرب والمسلمين فيما بينهم .حيث كما تدين تدان.ما فعله آل سعود بخاشقجني سيدفعون الثمن غاليا.كانوا يتربصون بخاشقجي و لم يعلموا ان ترامب واردوغان يتربصا بهم.المهم المسلسل حلاقاته طويلة.فال سعود يعتمدون على الدولار لحل مشاكلهم لكن هل سيفلحون هذه المرة? هل سينتصر الحق ام كما العادة الشر هو صاحب الكلمة الأخيرةلننتظر الحلقات المقبلة....فرجة ممتعة للغرب.
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36 - عين طير الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:21
برأيي، السعودية توجد الآن بين فكي مارد من الإنس، وآخر من الجن، وهي تواجه أمرين أحلاهما مر، فإما أن تعطي المردة ما يريدون، وهي تعلم ماذا يريدون، وإما أن تستعد للعجف المالي .. فتصير على المدى المتوسط ك...أفقر بلد إفريقي .. وإن غدا لناظره قريب.
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37 - simo الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:23
اسوا واغبى جريمة السوء يكمن في الطريقة البشعة التي تمت بها تصفية جمال خاشقجي بحسب التسريبات وهو رجل قلم وليس رجل سلاح وارهاب ، والغباء يكمن في طريقة التصفية ومكانها .وخاشقجي كان في احضان النظام وهذا ليس عيبا لكن لم يعجبه ما كان يراه في النظام وغادر الاحضان وهذا حرية شخصية وحرية التعبير ليست جريمة . لكن الان المشكلة هي اين الجثة ومن امر بقتله بعد ان اعترفت السعودية بان خاشقجي رحمة الله لان تشاجر داخل القنصلية وتشابك بالايدي مع ان الرجل دخل لسحب وثيقة ليتزوج .لكن للاسف دخل وهو جمال خاشقجي وغادر الحياة وهو جمال خاشقجي كلاي .
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38 - تموقع غريب!!!! الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:23
لماذا كل تعليقات الرئيس التركي حول القضية المعروفة تكون دائما من قلب فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة؟ لماذا هاذا التموقع بالضبط؟! لماذا لا يتم من مقر الرئاسة؟!
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39 - الوجدي الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:24
حكام السعودية تصرفوا كالهاوي في السياسة ، حجزوا الأمراء ، و حجزوا على رئيس حكومة لبنان ، و اهانوه اشد إهانة و لولا رئيس فرنسا لما عرف الحرية .
نفس الشيء أرادوه لجمال خاشقجي ، لكن نهايته كانت تراجيدية .
لو استمعوا لحكماء المغرب لما وصلت السعودية الى هذا المأزق الدولي ، لكن عجرفتهم، و تهورهم قادهم الى مشاكل كانوا في غنى عنها .
تصرفاتهم في حرب اليمن ، و الغرب ينظر اليهم و ينتظر اكبر الأخطاء كما فعل مع صدام و يكبلهم عبر القانون الدولي كمجرمين حرب و قتله و لا يمكنهم الاستمرار و يستحوذ على آبار البترول كما هو الشأن لليبيا !
الكل يتعلم و يتصرف بحكمة الا حكام العرب !
انظروا الى القوة الثانية في العالم التي هي الصين ، كيف تتصرف بهدوء و ثبات ، اما انتم مازلتم تعيشون فترة عنترة ابن شداد
يا لجهلكم
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40 - ابو حنظلة الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:25
قضية خشقجي ظاهرة حتى للأعمى ،تركيا رابحة بكون القضية ستنقدها وتنقد الليرة التركية من الإنهيار ،صفقة التستر على الأدلة الجنائية هي إستثمارات سعودية في تركيا زيادة على ضخ عمولة تقدر ب200 مليار دولار لفائدة تركيا،نحن نتبع خيوط القضية من عدة زوايا منها الاندبدنت البريطانية ،وCNN, CBC, و le Monde, me Figaro ،رئيسة CIA حملت معها تقارير جنائية فاضحة من تركيا ولن يعلن عنها نهائيا لأن مصلحة واشنطن هي أن تقبر الأدلة الجنائية الدامغة لفائدة صفقة 110 مليار دولار مع السعودية.
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41 - mol chekara الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:28
دروس قاسية أصبح يتلقاها القادة الخليجيين من أردوغان عن الحكم وأصوله
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42 - dr Kamal atttouini al AMiri الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:29
Ardogan est très Futé et rusé et un brillant homme politique, juste hier il a donné un discours clément et a dit les 'les vivants sont Mieux que les Morts", et Maintenant quant il a su que le congrès américain a changé de Ton, Ardogan aussi a changé de Ton et demande aujourd'hui que la Vérité éclate et que les 18 prétendus révèlent leurs Secrets: c'est ça la politique, pas de Morale, ni de principes ni de 'amis ni d"ennemis,, la politique c'est la Quête et la recherche des intérêts de l'état souverain d'abord et des Citoyens après, vive la Real Politik
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43 - Kamal الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:30
الطغيان لدرجة القتل بأبشع الطرق، و التنكيل بالجثة، أضف إلى ذالك، جريمة عدم الإبلاغ عن جريمة، تغيير معالم جريمة قتل، التستر و إخفاء مجرم مطلوب للعدالة...و يحدثك البعض عن مؤامرة ضد آل سعود. الذين لم يحترموا العلم ااسعودي الحامل لأجمل و خير كلمة : لا إله إلا الله محمد رسول الله.
و هنا أطرح السؤال : هل هم فعلا مسلمون ؟ أم الطغيان و السلطة و المال أنستهم أن الله حق...؟
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44 - مصطفى آيت الغربي الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:31
الى رشيد رقم 1
الصهيونية العالمية هي الوحيدة الواقفة جنب آل سعود. ولن يتركوه يسقط لأنهم لن يجدوا مثله وما وجدوا شخصية سعودية عبر تاريخ المملكة مثله. لاتخاف على الأمير. من الأقوى تركيا أم سويسرا؟
واعلم أيها البوليسي أن الله يمهل الظالم حتى ان أحده لن يفلته.
روح جمال ستكون لعنة على الأمة وعلى العالم. لمادا قتل جمال؟ ومن قتل جمال؟ وأين الجثة؟ ومن أصدر الأوامر؟
ان تدخل الله العظيم في القضية فانتظروا العقاب.
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45 - سعيد الراجي الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:31
نريد أيضا أن نعلم من قتل خاشقجي المغرب الذي هو بن بركة.....؟ واين جثته
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46 - كريم فرنسا الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:35
إلى رشيد رقم 1 عن أي مؤامرة تتحدث ياأخي أنت تُحاول اقحام إيران وإسرائيل و وحُكام كوكب المريخ ووووو في هذا الإغتيال البشع.
عن أي شيطنة تتحدث الإستخبارات السعودية ضالعة في اغتيال الصحفي خاشقجي
القتلة مأمورون فمن أعطى الأوامر بتصفية الصحفي داخل القنصلية؟ أم أنهم قاموا بالعملية من تلقاء أنفسهم؟
ما هذا العبث ؟ أتريدون استحمار عقول ساكنة الأرض والكواكب الفضائية الأخرى ؟ تتحدثون عن مؤامرة مُحاكة ضد آل سعود ، السلطات السعودية نفسها اعترفت بوقوع الجريمة داخل قنصليتها فمن أعطى أمر التصفية بتلك الطريقة البشعة؟؟ وبأمر مَنْ تحرك كوموندو الإغتيال على دفعتين ؟ ومن موّل مصاريف المجموعتين من فنادق فاخرة وتلاث طائرات خاصة ... إضافة لى استعمال سيارات بترقيم دبلوماسي . و أين الجثة؟
السعوديون ضالعون حتى الأدنين في اغتيال جال خاشقجي
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47 - alfa الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:36
tu est juste l un des assassin qui travaille ds les consulat sous la protection de dit diplomate de securite d ambassade
jamal a ete assassine par des saoudiens les americain russe chinois ect son juste des victimes d un regime arab assassin
pas de couverture et propagand
la police turk save mieux que les arabes qui on fait une assassina avec preuve a la main et camera video audio ect
un diplomat perdre son umunite de loi s il fait un crime
une voiture diplomatique s il pas un feu rouge doit etre penalise on va pas dire qu il a l uminite
de plus les 18 assassin ne sont pas des diplomates officielle a la turki il sont juste des touriste et n on aucun titre officielle
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