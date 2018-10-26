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كُتّاب وآراء
ترامب يقر عقوبات "تاريخية" ضد "حزب الله"
أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "عقوبات إضافية حاسمة" ضد حزب الله اللبناني الشيعي، ما يأتي بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ35 للهجوم الذي استهدف القوات الدولية في بيروت عام 1983.
ويشدد القرار الذي تقدم به في الكونغرس، السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، "العقوبات المفروضة على مؤسسات دولية تدعم حزب الله أو عملائه".
وقال البيت الأبيض في بيان صدر الليلة الماضية إن "الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب، فرضت عقوبات تاريخية على حزب الله وحليفه الأساسي؛ النظام الإيراني الفاسد".
وأوضح البيان أن من شأن العقوبات الجديدة أن تسهم في "مزيد من العزلة على النظام المالي الدولي لحزب الله، كما أنها ستحد من تمويله".
وبحسب البيان فإن "العقوبات تستهدف أشخاصا أجانب ووكالات حكومية تساعد أو تدعم حزب الله أو الشبكات التابعة له المتخصصة في الاتجار بالمخدرات وجرائم دولية أخرى".
وتسببت التفجيرات الانتحارية التي وقعت في بيروت خلال أكتوبر 1983 في مقتل 241 من القوات الأمريكية و58 فرنسيا وستة مدنيين لبنانيين، ونسب تنفيذها إلى حزب الله.