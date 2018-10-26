السودان يلغي قرار حظر استيراد منتجات مصرية

هسبريس - الأناضول

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار، الجمعة، إلغاء الحظر على منتجات بلاده المصدرة إلى السوق السوداني.

واعتبر نصار، إلغاء الحظر أحد أهم نتائج اجتماعات اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة بالخرطوم.

وأعلنت الرئاسة المصرية، يوم الخميس توقيع 12 اتفاقية وبروتوكول تعاون وميثاق للشرف الإعلامي مع السودان، على هامش مباحثات قمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير.

وعقد الرئيسان المصري والسوداني جلسة مباحثات ثنائية، تلاها اجتماع اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة، لبحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين.

وفي 17 مارس 2017، أصدرت وزارة التجارة السودانية قرارا تضمن وقف استيراد سلع مصرية جديدة وهي عبارة عن منتجات زراعية والأسماك المعلبة ومحضرات السلع الزراعية والمصنعة.

وتوقع الوزير المصري أن يؤدي إلغاء الحظر إلى زيادة معدلات تصدير المنتجات الغذائية المصرية خلال المرحلة المقبلة، بعدما تراجعت إلى حوالى 44 مليون دولار مقابل 164 مليون دولار في عام 2016 ( قبل الحظر ).

وأشار نصار إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مكثفة مع المجالس التصديرية المعنية لبحث زيادة معدلات التصدير ليس فقط للسوق السوداني وإنما للاستفادة من وجود المنافذ البرية بين مصر والسودان لايصال المنتجات المصرية إلى أسواق دول (الكوميسا)، تجمع 19 دولة افريقية .

وبلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر والسودان نحو 554 مليون دولار خلال عام 2017، كما بلغ نحو 364 مليون خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، منها 222 مليون دولار صادرات مصرية و142 مليون دولار واردات، وفقا لوزير التجارة والصناعة المصري.

وأوضح نصار أن الاستثمارات السودانية في مصر تقدر بنحو 81 مليون دولار موزعة على 271 شركة بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السودان حوالي 799 مليون دولار موزعة على 78 مشروعاً صناعيا وزراعيا وخدميا.