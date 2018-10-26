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كُتّاب وآراء
نتنياهو يعود من زيارة رسمية إلى سلطنة عمان
ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن الأخير وزوجته سارة عادا إلى إسرائيل اليوم الجمعة من زيارة رسمية إلى سلطنة عمان.
وقال البيان إن نتنياهو وزوجته التقيا خلال الزيارة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، سلطان عمان، حسب صحيفة "تايمز اوف إسرائيل"، على موقعها الإلكتروني.
وأضاف البيان: "زيارة نتنياهو خطوة هامة في تطبيق السياسة التي حدد خطوطها رئيس الوزراء الإسرائيلي لتقوية العلاقات مع دول المنطقة، بما يعزز من مزايا إسرائيل في مجال الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد".
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن زيارة نتنياهو وزوجته كانت بناء على دعوة من السلطان قابوس بن سعيد حاكم سلطنة عمان؛ ونقلت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، عن بيان صحافي مشترك، قوله إنه تمت مناقشة مسائل مختلفة لتعزيز عملية السلام في الشرق الأوسط ، كما تمت مناقشة أمور تتعلق بالاستقرار في المنطقة.
وهذه أول زيارة يقوم بها مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى إلى سلطنة عمان منذ عام 1996.