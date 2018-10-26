إرسال طرود ناسفة يوقع بمشتبه فيه بفلوريدا

هسبريس - رويترز

قالت وزارة العدل الأمريكية إن السلطات الاتحادية اعتقلت شخصا اليوم الجمعة فيما يتصل بإرسال ما لا يقل عن 12 طردا ناسفا هذا الأسبوع إلى ديمقراطيين بارزين ومنتقدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفاد مسؤول بسلطات إنفاذ القانون بإن المشتبه به اعتقل في منطقة ميامي. وركز التحقيق في إرسال موجة الطرود المريبة هذا الأسبوع على جنوب فلوريدا ومنشأة لفرز البريد في المنطقة.

ونقلت شبكة (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية عن مصدر لم تذكر اسمه قوله إن المشتبه به رجل في الخمسينات من العمر. وقالت محطة (سي.إن.إن) التلفزيونية إن عملية الاعتقال جرت في مدينة بلانتيشن قرب لودرديل في فلوريدا. ولم يتسن لرويترز التحقق من تلك التقارير.

ولم يعلن أحد المسؤولية عن إرسال الطرود الناسفة التي نددت بها السلطات بوصفها إرهابا، والتي جاءت قبل أقل من أسبوعين على انتخابات الكونجرس التي يمكن أن تغير توازن القوى في واشنطن.

وقال مسؤولون إن الشرطة عثرت على طردين مريبين اليوم الجمعة موجهين إلى السناتور كوري بوكر والسناتور جيمس كلابر، المدير السابق للمخابرات الوطنية.

وأكدت وزيرة الأمن الداخلي كيرستشن نيلسن أن فلوريدا فيما يبدو هي نقطة انطلاق بعض الطرود على الأقل. وقالت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "بعض الطرود ذهبت من خلال البريد. مصدر بعضها على الأقل كان فلوريدا". وأضافت "أثق بأن هذا الشخص أو هؤلاء الناس سيقدمون للعدالة".

وجميع من أرسلت إليهم الطرود الملغومة تعرضوا لانتقادات شديدة من جانب يمينيين أمريكيين.

واستهدفت الطرود الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ووزيرة الخارجية السابقة والمرشحة السابقة للرئاسة هيلاري كلينتون وإريك هولدر وزير العدل في عهد أوباما وجون برينان المدير السابق للمخابرات المركزية وجورج سوروس أحد المانحين الكبار للحزب الديمقراطي وجو بايدن نائب أوباما عندما كان رئيسا والممثل روبرت دي نيرو وماكسين ووترز وهي عضو في مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا.

ولم ينفجر أي من الطرود.