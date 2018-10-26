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كُتّاب وآراء
رصاص إسرائيل يقتل 4 متظاهرين فلسطينيين
استشهد 4 متظاهرين فلسطينيين، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، مساء اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب الحدود الشرقية الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل.
وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، إن "4 فلسطينيين استشهدوا بعد إصابتهم برصاص إسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، خلال مشاركتهم بمسيرات العودة".
وأشار القدرة إلى أن الشهداء هم: محمد عبد النبي (27 عاما)، ونصار أبو تيم (22 عاما) وأحمد أبو لبدة (22 عاما) وعايش شعث (23 عاما).
وكان القدرة قد أعلن في بيان سابق، عن استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة، قبل أن يوضح في بيان لاحق، أن الفلسطيني الخامس قُتل جراء "انفجار عرضي"، وقع ظهر اليوم، في مخيم البريج، وسط القطاع، دون إيراد مزيد من التفاصيل.
كما أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، بأن 170 متظاهرا أصيبوا بجروح مختلفة، دون ذكر طبيعة الإصابات.
واحتشد الآلاف من الفلسطينيين اليوم، بمخيمات "العودة" المُقامة في خمس نقاط على الحدود الشرقية للقطاع في إطار مشاركتهم بفعاليات "مسيرات العودة وكسر الحصار" السلمية.
وأفاد مراسل وكالة الأناضول أن الفلسطينيين توافدوا نحو الحدود الشرقية للقطاع مع إسرائيل، حاملين الأعلام الفلسطينية، كما أشعلوا إطارات سيارات مطاطية.
ومنذ نهاية مارس الماضي، ينظم آلاف الفلسطينيين مسيرات عند حدود قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد أكثر من مائتي فلسطيني وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.