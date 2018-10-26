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الرئيسية | خارج الحدود | رصاص إسرائيل يقتل 4 متظاهرين فلسطينيين

رصاص إسرائيل يقتل 4 متظاهرين فلسطينيين

رصاص إسرائيل يقتل 4 متظاهرين فلسطينيين
هسبريس - الأناضول
الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 17:35

استشهد 4 متظاهرين فلسطينيين، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، مساء اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب الحدود الشرقية الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، إن "4 فلسطينيين استشهدوا بعد إصابتهم برصاص إسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، خلال مشاركتهم بمسيرات العودة".

وأشار القدرة إلى أن الشهداء هم: محمد عبد النبي (27 عاما)، ونصار أبو تيم (22 عاما) وأحمد أبو لبدة (22 عاما) وعايش شعث (23 عاما).

وكان القدرة قد أعلن في بيان سابق، عن استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة، قبل أن يوضح في بيان لاحق، أن الفلسطيني الخامس قُتل جراء "انفجار عرضي"، وقع ظهر اليوم، في مخيم البريج، وسط القطاع، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

كما أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، بأن 170 متظاهرا أصيبوا بجروح مختلفة، دون ذكر طبيعة الإصابات.

واحتشد الآلاف من الفلسطينيين اليوم، بمخيمات "العودة" المُقامة في خمس نقاط على الحدود الشرقية للقطاع في إطار مشاركتهم بفعاليات "مسيرات العودة وكسر الحصار" السلمية.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول أن الفلسطينيين توافدوا نحو الحدود الشرقية للقطاع مع إسرائيل، حاملين الأعلام الفلسطينية، كما أشعلوا إطارات سيارات مطاطية.

ومنذ نهاية مارس الماضي، ينظم آلاف الفلسطينيين مسيرات عند حدود قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد أكثر من مائتي فلسطيني وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - غاضبة الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 18:33
اليهود يقتلون الفلسطينين اصحاب الارض يوميا وسلطنة عمان تستقبلهم وتضع ايديها في ايديهم الملطخة بالدماء حسبي الله ونعم الوكييييييييييييييييل
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2 - حسين عمري الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 18:43
لازال الدم الفلسطيني يتدفق مدرارا. على ارض فلسطين المباركة والطاهرة. مسيرات العودة خيار استراتبجي فلسطيني في طريق المقاونة. لا عودة عنه..رغم المجازر الصهيونية وارتقاء الشهداء. الا ان الصمود والعزيمةةوالارادة للشعب لاتلين...في وقت يشهد انبطاحا عربيا رسميا امام ابواب "تل ابيب ". رحم الله الشهداء وشافى المرضى...وانها مقاومة وجهاد حتى النصر.
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