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كُتّاب وآراء
فرنسي عمره 106 أعوام يتراجع عن الاعتزال ويعود إلى ركوب الدراجات
على الرغم من إعلانه اعتزال رياضة ركوب الدراجات، استأنف الفرنسي روبير مارشان البالغ من العمر 106 أعوام التدريب اليوم الجمعة في مضمار غير مكشوف للدراجات بالقرب من باريس.
وقاد الرجل دراجته في شهر يناير كانون الثاني من العام الماضي وقطع مسافة 22.528 كيلومترا في ساعة واحدة وكان عمره حينها 105 أعوام مسجلا رقما قياسيا. وسيتم مارشان 107 أعوام الشهر المقبل.
وكان الاتحاد الدولي للدراجات قد وضع فئة خاصة لأكثر من 105 أعوام من أجل تسجيل رقمه.
وقال أطباء مارشان إنه يتعين عليه اعتزال ركوب الدراجات. فتوازنه ليس بنفس القوة كما يبدو على قلبه بعض علامات الضعف.
وولد مارشان في نونبر عام 1911 في شمال فرنسا، وبدأ ركوب الدراجة عندما كان في الرابعة عشرة من عمره، لكنه لم يأخذ هذه الرياضة على محمل الجد إلا بعدما بلغ من العمر 67 عاما.