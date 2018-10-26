إدخال رئيس الغابون المستشفى في الرياض

هسبريس – أ.ف.ب

أدخل الرئيس الغابوني علي بونغو المستشفى في السعودية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأعلنت الوكالة السعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زار الرئيس الغابوني في مستشفى الملك فيصل في الرياض "اطمأن خلالها على صحته".

وكان من المقرر أن يشارك الرئيس الغابوني الأربعاء في جلسة نقاش ضمن إطار المنتدى الاقتصادي "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي نظمه صندوق الاستثمارات السعودي في الرياض، لكنه غاب عن النقاش ولم يعط المنظمون أي توضيحات.

لكن الوكالة أوردت في بيان منفصل أن بونغو حضر لاحقا الأربعاء جلسة حوارية لولي العهد السعودي ضمن المنتدى.

وقللت الرئاسة الغابونية من أهمية التطورات وقالت لوكالة فرانس برس إن "ما من شيء خطر" وإن بونغو كان متعبا.

وتولى بونغو رئاسة الدولة الافريقية الغنية بالنفط في 2009 بعد رحيل والده عمر بونغو، الذي حكم البلاد منذ 1967.

وفي 2016، أعيد انتخاب علي بونغو رئيسا في انتخابات فاز فيها بفارق ضئيل وأثارت جدلا واسعا.