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الرئيسية | خارج الحدود | تركيا تنتظر تلبية السعودية طلب نيابة إسطنبول

تركيا تنتظر تلبية السعودية طلب نيابة إسطنبول

تركيا تنتظر تلبية السعودية طلب نيابة إسطنبول
هسبريس - متابعة
الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 21:13

قال وزير العدل التركي، عبد الحميد غُل، مساء الجمعة، إن بلاده تنتظر تلبية السعودية طلب نيابة إسطنبول تسليم المشتبه بهم في قضية قتل الصحافي جمال خاشقجي.

وأضاف غل، في تصريحات صحفية من العاصمة أنقرة، إن نيابة مدينة إسطنبول، بصفتها الجهة المخولة بالتحقيق، كون الجريمة وقعت على أراضيها، تواصل تحقيقاتها المعمقة، بالاستناد إلى الأدلة والقرائن.

ووصف الوزير قتل الصحافي السعودي بـ"الجريمة الشنيعة"، كما جدد التأكيد على تصميم بلاده كشف ملابساتها، مضيفا أن الرأي العام الدولي والعالمي يتطلع إلى استجابة الرياض للطلب التركي، حتى يتسنّى إجراء تحقيق ومحاكمة بأكبر قدر من العدالة.

واليوم الجمعة، أرسلت وزارة العدل التركية طلبًا إلى وزارة الخارجية بأنقرة، لتقديمه إلى الرياض بغية تسليم المشتبهين الثمانية عشر، ومحاكمتهم بتهمة "القتل العمد بدافع وحشي أو عبر التعذيب مع سبق الإصرار والترصد"، الواردة في قانون العقوبات التركي.

والسبت الماضي، أقرّت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر شجار، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي.

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