24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:13
|07:39
|13:16
|16:16
|18:44
|19:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رئيس البرتغال يشيد بدور الملك في محاربة التطرّف
- البحرية الملكية تنقذ 16 قاربا للهجرة السرية
- مرابط يسجل والجماهير تحتج بعد تبديله رفقة حمد الله
- عقارات وسيارات "الضحايا" تثير استغراب دفاع الصحافي بوعشرين
- نبيلة معن تطرب جماهير مهرجان فني بالبحرين
نقابيون: تشغيل مصفاة "سامير" يخفض أسعار المحروقات بدرهميْن (5.00)
سرعة فائقة لإبقاء الساعة الإضافية طول السنة .. التنفيذ ابتداءً من الغد (5.00)
مغاربة يُشهرون سلاح المُقاطعة في وجه "ساعة العثماني الصيفية" (5.00)
خبراء يشخّصون أسباب تراجع دور الأحزاب بعد "الربيع العربي" (5.00)
- رسمياً .. وزارة التربية الوطنية تكشف تفاصيل التوقيت المدرسي الجديد - (423)
- بنعبد القادر: هذه خلفيات الحكومة وراء الإبقاء على التوقيت الصيفي - (388)
- مغاربة يُشهرون سلاح المُقاطعة في وجه "ساعة العثماني الصيفية" - (277)
- "قرار مفاجئ" يعيد نقاش تغيير الساعة القانونية إلى الواجهة بالمملكة - (167)
- سرعة فائقة لإبقاء الساعة الإضافية طول السنة .. التنفيذ ابتداءً من الغد - (149)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إسرائيل تقصف قطاع غزة بسبب "صواريخ الجهاد"
قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف عشرات الأهداف في قطاع غزة، اليوم السبت، فيما أطلق نشطاء فلسطينيون أكبر زخة من الصواريخ عبر الحدود منذ غشت الماضي.
ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في إسرائيل أو قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامي جراء القصف المتبادل.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان، إنها أطلقت الصواريخ ردا على مقتل أربعة محتجين فلسطينيين برصاص إسرائيلي قرب الحدود.
وأضاف المصدر: "الجهاد الإسلامي سيلتزم بوقف إطلاق النار حال التزم به العدو، أما إذا استمرت عمليات القصف واستمر العدوان فإن المقاومة سترد".
واتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الليوتنان كولونيل جوناثان كونريكوس، سوريا وإيران بالضلوع في الهجوم، وقال للصحفيين: "صدرت أوامر وتحفيزات من دمشق مع مشاركة واضحة من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني... ردنا ليس مقيدا جغرافيا".
واتهمت إسرائيل إيران مرارا بمساعدة النشطاء في غزة، لكن نادرا ما توجه إليها اتهاما مرتبطا بهجوم صاروخي محدد وقال الجيش الإسرائيلي، أيضا، إنه يحمل حماس المسؤولية عن الأحداث غزة. وأضاف أن قواته الجوية قصفت أكثر من 80 هدفا بينها مبنى من أربعة طوابق تستخدمه حماس كمقر لها وذلك ردا على إطلاق ما يزيد عن 30 صاروخا على إسرائيل. ولم يصدر تعليق بعد من حماس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
ان اسراءيليين لهم المعدات السلاحية والنووية الكبيرة يمكن ان تحطم غزة وسوريا وإيران في ظرف يومين....
واداتدخلت روسيا فان امريكا والحلف الاطلسي يبرد عليهما...فما الخيار المتطرفين الحماسيين ؟
أينى أنتم يحلفاء الصهاين العرب الدين يصفكم العدو بالأصدقاء المتميزين للنيل من إخواننا الدين يدفعون عن أرضهم وعرضهم وشرف الأمة ومقدساتها.
لازم يأتي يوم بإدن الله لنصل هدا الورم الخبيت من جدوره الدي زرعته لنا أكبر دولة مستعمرة.