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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تقصف قطاع غزة بسبب "صواريخ الجهاد"

إسرائيل تقصف قطاع غزة بسبب "صواريخ الجهاد"

إسرائيل تقصف قطاع غزة بسبب "صواريخ الجهاد"
هسبريس ـ رويترز
السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:45

قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف عشرات الأهداف في قطاع غزة، اليوم السبت، فيما أطلق نشطاء فلسطينيون أكبر زخة من الصواريخ عبر الحدود منذ غشت الماضي.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في إسرائيل أو قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامي جراء القصف المتبادل.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان، إنها أطلقت الصواريخ ردا على مقتل أربعة محتجين فلسطينيين برصاص إسرائيلي قرب الحدود.

وأضاف المصدر: "الجهاد الإسلامي سيلتزم بوقف إطلاق النار حال التزم به العدو، أما إذا استمرت عمليات القصف واستمر العدوان فإن المقاومة سترد".

واتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الليوتنان كولونيل جوناثان كونريكوس، سوريا وإيران بالضلوع في الهجوم، وقال للصحفيين: "صدرت أوامر وتحفيزات من دمشق مع مشاركة واضحة من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني... ردنا ليس مقيدا جغرافيا".

واتهمت إسرائيل إيران مرارا بمساعدة النشطاء في غزة، لكن نادرا ما توجه إليها اتهاما مرتبطا بهجوم صاروخي محدد وقال الجيش الإسرائيلي، أيضا، إنه يحمل حماس المسؤولية عن الأحداث غزة. وأضاف أن قواته الجوية قصفت أكثر من 80 هدفا بينها مبنى من أربعة طوابق تستخدمه حماس كمقر لها وذلك ردا على إطلاق ما يزيد عن 30 صاروخا على إسرائيل. ولم يصدر تعليق بعد من حماس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - زكرياء المغربي السبت 27 أكتوبر 2018 - 13:13
زوال إسرائيل سيكون على يد إيران و حماس وسوريا إسرائيل لديها منظومة القبة الحديدية ولن تفعل بها شيء تجاه صواريخ المقاومة الإسلامية حماس فهذا يدل على فشل إسرائيل
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5
2 - عبد الله لقجيري. السبت 27 أكتوبر 2018 - 13:21
من الغالب ؟
ان اسراءيليين لهم المعدات السلاحية والنووية الكبيرة يمكن ان تحطم غزة وسوريا وإيران في ظرف يومين....
واداتدخلت روسيا فان امريكا والحلف الاطلسي يبرد عليهما...فما الخيار المتطرفين الحماسيين ؟
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-6
3 - Ingénieur السبت 27 أكتوبر 2018 - 13:27
من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها
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-8
4 - عاشت غزة العزة السبت 27 أكتوبر 2018 - 13:29
أينى أنتم يارعاة السلام الصهيوني المغتصب من قصفه أبرياء غزة وفلسطين الأبرياء.
أينى أنتم يحلفاء الصهاين العرب الدين يصفكم العدو بالأصدقاء المتميزين للنيل من إخواننا الدين يدفعون عن أرضهم وعرضهم وشرف الأمة ومقدساتها.
لازم يأتي يوم بإدن الله لنصل هدا الورم الخبيت من جدوره الدي زرعته لنا أكبر دولة مستعمرة.
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