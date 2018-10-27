24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3913:1616:1618:4419:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. نقابيون: تشغيل مصفاة "سامير" يخفض أسعار المحروقات بدرهميْن (5.00)

  2. سرعة فائقة لإبقاء الساعة الإضافية طول السنة .. التنفيذ ابتداءً من الغد (5.00)

  3. مغاربة يُشهرون سلاح المُقاطعة في وجه "ساعة العثماني الصيفية" (5.00)

  4. خبراء يشخّصون أسباب تراجع دور الأحزاب بعد "الربيع العربي" (5.00)

  5. نتنياهو يعود من زيارة رسمية إلى سلطنة عمان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | السعودية: قضية خاشقجي أصبحت "مسألة هستيرية"

السعودية: قضية خاشقجي أصبحت "مسألة هستيرية"

السعودية: قضية خاشقجي أصبحت "مسألة هستيرية"
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 27 أكتوبر 2018 - 13:39

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم السبت، إن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الذي لقي مصرعه منذ ثلاثة أسابيع في مقر قنصلية بلاده باسطنبول، أصبحت "مسألة هستيرية".

وذكر الجبير في مداخلة بمنتدى "حوار المنامة"، الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين، أن "المسألة أصبحت هستيرية، وواجهنا حملة لوم قبل انتهاء التحقيقات".

وأضاف الوزير السعودي نفسه: "أكدنا على إجراء تحقيق شفاف وتعهدنا بمحاسبة المتورطين .. تأكدوا أن العملية لن تتكرر".

وكان الصحفي السعودي المعارض قد توجه، في الثاني من الشهر الجاري، إلى مقر قنصلية بلاده باسطنبول للحصول على بعض الأوراق لإتمام زواجه من مواطنة تركية.

خاشقجي اختفى بعدها، ومنذ وقتها ظل في عداد المفقودين حتى أعلنت الرياض، قبل أيام، مقتله داخل مقر القنصلية نفسها. بينما طلبت سلطات أنقرة من الرياض تسليم 18 مشتبها به، جرى اعتقالهم لتورطهم في القضية، لتتم محاكمتهم في تركيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - سعد السبت 27 أكتوبر 2018 - 13:55
السياسيون أصبحوا متفوقين على المهرجين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
2 - مسلم مغربي السبت 27 أكتوبر 2018 - 13:56
هناك حملة واسعة النطاق من اجل استهداف عقيدة الدولة السعودية المسلمة الشقيقة وهذا ما لا يعرفه الجهال اقولها واكررها استهداف عقيدة الدولة السعودية وهو ما يعني استهداف عقيدة جميع المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-47
3 - حلالة 59 السبت 27 أكتوبر 2018 - 14:07
القضية ليست هيستيرية بل هي ورقة ضغط على السعودية و سيدوم مفعولها لعقود قادمة. و هذه هي ثمار سياسة بن سلمان. حيث ستنبطح المملكة و تتنازل و تستجيب لكل مطلب من طرف تركيا و الغرب. فالمأزق السعودي سيصل صداه حتى السيسي إرضاء لتركيا. و تضعيف الامارات العربية في المنطقة سياسيا. المهم أن خاشقجي الذي كان ينادي قيض حياته باصلاح الشرق الأوسط حيث بدأت خطوات الاصلاح تلوح في الأفق من خلال تحقير ولي عهد قد يصبح ملكا الذي رسم سياسته المستقبلية بعقلية بربرية قديمة في وقت الفيسبوك و الوات ساب و هو مرتديا جلباب الحجاج بن يوسف الثقفي.و خاشقجي دخل التاريخ من بابه الواسع...... شهيد القلم و الاصلاح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - كريم السبت 27 أكتوبر 2018 - 14:07
لن تتكرر !!! ليس المشكل في انها سوف تتكرر او لن تتكرر ، المشكل في الا يذهب دم خاسشجي هدرا ، خصوصا وانه قتل بطريقة وحشية مع سبق الاصرار والترصد ، اغتياله لم يكن خطأ ولكن خطط له وعين له فريق خاص كل اوكلت له مهمة معينة بما فيها المختص في تقطيع الجتت ، الصحفي لقي ربه كما سيلقى كل منا ربه ، والذي أمر بقتله هو من سيتحمل ذنب اغتياله وسوف يدفع الثمن في صحته واولاده وماله ، لان عدالة السماء لا يمكن إيقافها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.