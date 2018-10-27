السعودية: قضية خاشقجي أصبحت "مسألة هستيرية"

هسبريس ـ مُتابعة

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم السبت، إن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الذي لقي مصرعه منذ ثلاثة أسابيع في مقر قنصلية بلاده باسطنبول، أصبحت "مسألة هستيرية".

وذكر الجبير في مداخلة بمنتدى "حوار المنامة"، الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين، أن "المسألة أصبحت هستيرية، وواجهنا حملة لوم قبل انتهاء التحقيقات".

وأضاف الوزير السعودي نفسه: "أكدنا على إجراء تحقيق شفاف وتعهدنا بمحاسبة المتورطين .. تأكدوا أن العملية لن تتكرر".

وكان الصحفي السعودي المعارض قد توجه، في الثاني من الشهر الجاري، إلى مقر قنصلية بلاده باسطنبول للحصول على بعض الأوراق لإتمام زواجه من مواطنة تركية.

خاشقجي اختفى بعدها، ومنذ وقتها ظل في عداد المفقودين حتى أعلنت الرياض، قبل أيام، مقتله داخل مقر القنصلية نفسها. بينما طلبت سلطات أنقرة من الرياض تسليم 18 مشتبها به، جرى اعتقالهم لتورطهم في القضية، لتتم محاكمتهم في تركيا.