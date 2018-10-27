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كُتّاب وآراء
عمال الأمتعة وراء إلغاء رحلات في مطار بروكسل
أعلن متحدث باسم مطار العاصمة البلجيكية بروكسل إلغاء رحلات لآلاف الركاب، اليوم السبت، بسبب إضراب عمال خدمات الأمتعة بالمطار، والذي بدأ أول أمس الخميس.
وأوضح المتحدث أن عدد الرحلات الملغاة اليوم بسبب الإضراب يتراوح بين 110 و550 رحلة. بينما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية أنه من الممكن إلغاء رحلات أخرى؛ بعدما ألغى 130 رحلة أمس الجمعة.
وكان الإضراب العفوي لعمال شركة "أفيابارتنر" بدأ مساء الخميس الماضي، ومن المنتظر أن يستمر حتى الساعة السادسة من صباح غد الأحد بالتوقيت البلجيكي، بحسب الموقع الالكتروني للمطار.
ويبلغ عدد المسافرين الذين تضرروا بالإضراب، هذا اليوم، 70 ألف شخص فيما يتوقع أن يبلغ هذا العدد 74 ألف شخص غدا الأحد.
وأوصى المطار مستعمليه بالاتصال في الوقت المناسب بشركة الطيران والابتعاد عن الامتعة، بالقدر المستطاع، للاستعانة بحقيبة اليد فقط. ومن المنتظر أن تجتمع إدارة شركة "أفيابارتنر" والنقابات الممثلة للعاملين مجددا للتفاوض في وقت لاحق.
ويأتي الإضراب احتجاجا على ظروف العمل في "أفيابارتنر"، ومن بين البنود التى تضمنها الملف الاحتجاجي للمضربي، انخفاض الأجور ونقص الموظفين، وعدم دفع كامل المكافآت التي كان قد جرى التعهد بها من قبل الشركة المشغلة.