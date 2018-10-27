شكاوى من جرائم جنسية لكنيسة الكاثوليك في ألمانيا

هسبريس - د.ب.أ

حرر قانونيون في ألمانيا بلاغات ضد مجهول في أكثر من 3600 واقعة انتهاك جنسي داخل الكنيسة الكاثوليكية الألمانية، حسب ما ذكرت تقارير صحفية.

وقالت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، الصادرة اليوم السبت، إن هذه البلاغات تم تقديمها إلى مكاتب الادعاء العام في المناطق التي تتبعها جميع الأبرشيات الكاثوليكية الـ27، ونقلت المجلة عن مقدمي البلاغات قولهم:" ليس للكنيسة الحق في أن تبعد مؤسساتها عن التدخلات الجنائية".

وأضاف مقدمو البلاغات برئاسة البروفيسور هولم بوتسكه، استاذ القانون الجنائي في جامعة باساو، أن أحدث الدراسات لحالات الانتهاكات والتي أعدها باحثون بتكليف من مؤتمر الأساقفة الألمان، أظهرت وجود " قرائن فعلية كافية" لتقديم البلاغات.

وتابع الباحثون أن السلطات ملزمة بشكل غير مشروط بأن تتحفظ على ملفات الكنيسة، لافتين إلى أن حقائق الدراسة " تبرر تفتيش كل الأبرشيات".

وبحسب الدراسة؛ ارتكب 1670 رجل دين كاثوليكي في الفترة بين عامي 1946 حتى 2014، جرائم انتهاك جنسي بحق 3677 قاصر، غالبيتهم ذكور.

وفي أعقاب النشر شكا هارالد رديسينج، المشرف على الدراسة، غياب الإرادة لدى قطاعات واسعة في الكنيسة الكاثوليكية في تقديم توضيحات بشأن هذه الانتهاكات، ووصف حجم الانتهاكات وطريقة تعامل المسؤولين معها بأنه كان صادما.

كان راينهارد ماركس، رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان، أعلن عن إجراء إصلاحات في رد فعل منه على فضيحة الانتهاكات ومن بين هذه الإصلاحات إعادة النظر في عدم زواج القساوسة.