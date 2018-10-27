24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3913:1616:1618:4419:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عقارات وسيارات "الضحايا" تثير استغراب دفاع الصحافي بوعشرين (5.00)

  2. نقابيون: تشغيل مصفاة "سامير" يخفض أسعار المحروقات بدرهميْن (5.00)

  3. سرعة فائقة لإبقاء الساعة الإضافية طول السنة .. التنفيذ ابتداءً من الغد (5.00)

  4. مغاربة يُشهرون سلاح المُقاطعة في وجه "ساعة العثماني الصيفية" (5.00)

  5. إشكالية تغييب الإرادة في الجرائم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | بنسيلفانيا .. مسلح يطلق الرصاص في معبد يهودي

بنسيلفانيا .. مسلح يطلق الرصاص في معبد يهودي

بنسيلفانيا .. مسلح يطلق الرصاص في معبد يهودي
هسبريس ـ رويترز
السبت 27 أكتوبر 2018 - 16:14

أظهرت محطات تلفزيونية محلية أمريكية أن الشرطة في مدينة بيتسبرغ، في ولاية بنسلفانيا، طوقت معبدا يهوديا اليوم السبت بعد بلاغات عن وجود مسلح يطلق النار في المبني، في حي سكويريل هيل، شرق المدينة.

وقالت إدارة السلامة العامة في المنطقة، من خلال حسابها على تويتر، إن هناك شخصا يطلق النار في عين المكان؛ وأظهرت لقطات إخبارية تلفزيونية الشرطة في موقع الأحداث، خارج معبد "تري أوف لايف" اليهودي.

عدد من المنابر الإعلامية، من خلال مراسليها في عين المكان، تحدثت عن وقوع قتلى على أيدي مطلق الرصاص الحي، محددة عددهم في 4 على الأقل، بينما لم يصدر أي تأكيد لذلك من خلال السلطات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مجرد رأي السبت 27 أكتوبر 2018 - 16:52
أناس عزل يمارسوم طقوسهم بكل طمأنينة حتى يأتي إليهم شيطان بسلاح ليقتلهم لا يمكن أن يكون سوى أحمق صدق أن كتابا ما أمره بقتل غير المسلمين، يجب علينا تنقية القرآن و الحديث من التعصب حتى نبدو للعالم اننا أناس و لسنا بكانيبال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
2 - عز العرب السبت 27 أكتوبر 2018 - 17:08
إلى مجرد رأي :
سبحان الله تبدو أنك تشكو من التعصب وأنت غارق فيه إلى أذنيك !! ههه من يهمهم الأمر من الأمريكيين لم يتوصلوا بعد للجاني وانت سبحت بمخيلتك المتعصبة نحو الإسلام و المسلمين ! هل من قام بإرسال الطرود المتفجرة إلى قادة سياسيين و رابت دي نيرو وغيرهم هو كذالك مسلم !؟ أم كنت تمني نفسك وتتحسر أن يكون مسلما لتشفي غليلك وكرهك للإسلام و المسلمين !؟ الخير و الشر يوجدان في جميع بقاع العالم إلى إذا وزعتهم على حسب هواك وتعصبك !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.