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كُتّاب وآراء
بنسيلفانيا .. مسلح يطلق الرصاص في معبد يهودي
أظهرت محطات تلفزيونية محلية أمريكية أن الشرطة في مدينة بيتسبرغ، في ولاية بنسلفانيا، طوقت معبدا يهوديا اليوم السبت بعد بلاغات عن وجود مسلح يطلق النار في المبني، في حي سكويريل هيل، شرق المدينة.
وقالت إدارة السلامة العامة في المنطقة، من خلال حسابها على تويتر، إن هناك شخصا يطلق النار في عين المكان؛ وأظهرت لقطات إخبارية تلفزيونية الشرطة في موقع الأحداث، خارج معبد "تري أوف لايف" اليهودي.
عدد من المنابر الإعلامية، من خلال مراسليها في عين المكان، تحدثت عن وقوع قتلى على أيدي مطلق الرصاص الحي، محددة عددهم في 4 على الأقل، بينما لم يصدر أي تأكيد لذلك من خلال السلطات.
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تعليقات الزوّار (2)
سبحان الله تبدو أنك تشكو من التعصب وأنت غارق فيه إلى أذنيك !! ههه من يهمهم الأمر من الأمريكيين لم يتوصلوا بعد للجاني وانت سبحت بمخيلتك المتعصبة نحو الإسلام و المسلمين ! هل من قام بإرسال الطرود المتفجرة إلى قادة سياسيين و رابت دي نيرو وغيرهم هو كذالك مسلم !؟ أم كنت تمني نفسك وتتحسر أن يكون مسلما لتشفي غليلك وكرهك للإسلام و المسلمين !؟ الخير و الشر يوجدان في جميع بقاع العالم إلى إذا وزعتهم على حسب هواك وتعصبك !