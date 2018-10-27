بنسيلفانيا .. مسلح يطلق الرصاص في معبد يهودي

هسبريس ـ رويترز

أظهرت محطات تلفزيونية محلية أمريكية أن الشرطة في مدينة بيتسبرغ، في ولاية بنسلفانيا، طوقت معبدا يهوديا اليوم السبت بعد بلاغات عن وجود مسلح يطلق النار في المبني، في حي سكويريل هيل، شرق المدينة.

وقالت إدارة السلامة العامة في المنطقة، من خلال حسابها على تويتر، إن هناك شخصا يطلق النار في عين المكان؛ وأظهرت لقطات إخبارية تلفزيونية الشرطة في موقع الأحداث، خارج معبد "تري أوف لايف" اليهودي.

عدد من المنابر الإعلامية، من خلال مراسليها في عين المكان، تحدثت عن وقوع قتلى على أيدي مطلق الرصاص الحي، محددة عددهم في 4 على الأقل، بينما لم يصدر أي تأكيد لذلك من خلال السلطات.